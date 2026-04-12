Americans Abroad Pulisic, Pepi, Balogun
Thomas Hindle و Ryan Tolmich

الأمريكيون في الخارج: فولارين بالوغون وريكاردو بيبي يسجلان هدفين، بينما يمر كريستيان بوليسيتش وميلان بفترة صعبة

يستعرض موقع "GOAL" أبرز الأحداث المتعلقة باللاعبين الأمريكيين الذين يلعبون في أوروبا، بما في ذلك هدفان مهمان آخران

شهدت المنافسة على مركز المهاجم في المنتخب الأمريكي للرجال تغيرات جذرية خلال الأسبوع الماضي. فإصابة باتريك أجيمانغ ستحدث اضطرابًا كبيرًا في ترتيب اللاعبين الاحتياطيين، وربما تفتح حتى مكانًا في تشكيلة كأس العالم. ومع ذلك، لا يوجد ما يدعو اللاعبين الآخرين في هذه المنافسة إلى الشعور بالراحة، وهم يلعبون على هذا الأساس.

سجل كل من ريكاردو بيبي وفولارين بالوغون هدفين، ليكونا نجمي هذا الأسبوع في فئة "الأمريكيون في الخارج". يواصل كلاهما التسجيل بمعدلات مذهلة، ولديهما طموحات حقيقية للعب أساسيين هذا الصيف. من الواضح أن هذه الطموحات تدفعهما إلى الأمام، وهو ما شكل أخباراً سيئة للفرق التي واجهتهما خلال الأسابيع القليلة الماضية.

لكن اللاعب الذي لم يسجل أي هدف هذا الأسبوع هو كريستيان بوليسيتش. يستمر جفافه التهديفي، واستمرت العواقب هذا الأسبوع أيضًا، حيث بلغت معاناة ميلان ذروتها بخسارة مروعة.

تستعرض GOAL أداء اللاعبين الأمريكيين في الخارج خلال عطلة نهاية الأسبوع...

  Ricardo Pepi PSV

    هدف بيبي الكبير

    انتهى موسم الدوري الهولندي، وتوج فريق PSV باللقب. لكن بالنسبة لريكاردو بيبي، لا يزال أمامه الكثير ليقدمه. فبطولة كأس العالم تقترب، وبيبي لديه طموحات كبيرة. وما هي أفضل طريقة لتحقيق تلك الطموحات؟ الأهداف.

    سجل بيبي أحد هذه الأهداف في نهاية هذا الأسبوع، في فوز سهل على سبارتا روتردام. كان هذا الهدف هو الـ11 لبيبي في 1086 دقيقة فقط. كان هذا موسمًا آخر سجل فيه بيبي أهدافًا بمعدل خيالي، ولهذا السبب تتنافس أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على ضمه.

    على صعيد المنتخب الأمريكي، يواجه بيبي منافسة شديدة. لم يلعب سوى بضع دقائق في مارس، ورغم أنه استغل تلك الدقائق إلى أقصى حد بتسجيله تمريرة حاسمة لباتريك أجيمانج بعد ضغط قوي على بلجيكا، إلا أنه لم يشارك في المباراة التالية ضد البرتغال. يبدو أنه يحتل المرتبة الثانية في الترتيب الهرمي، على أقل تقدير.

    لكن المشكلة بالنسبة لبيبي هي أنه لم يكن الوحيد الذي سجل هدفاً. فاللاعب الذي يبدو أنه يتصدر الترتيب سجل هدفاً هو الآخر.

    • إعلان
  Folarin Balogun 2026

    بالوغون يواصل تألقه

    لم يكن هدف فولارين بالوغون بنفس الأهمية التي اتسم بها هدف بيبي. فقد جاء في المباراة التي خسرها الفريق بنتيجة 4-1 أمام باريس إف سي، وهي الهزيمة التي ألحقت ضرراً كبيراً بمساعي موناكو للتقدم في الترتيب. وعندما سجل بالوغون هدفه، كان فريقه متأخراً بالفعل بنتيجة 3-0، لذا لم يكن هذا الهدف قادراً على تغيير مجرى المباراة.

    ومع ذلك، سيساهم هذا الهدف بشكل كبير في الحفاظ على ثقة بالوغون عالية. في الوقت الحالي، قد لا يكون هناك لاعب أكثر ثقة منه، ليس فقط في صفوف المنتخب الأمريكي، بل ربما في أوروبا بأكملها.

    بفضل هدفه هذا الأسبوع، يكون بالوغون قد سجل في ست مباريات متتالية مع موناكو. يبدو أن المهاجم يبلغ ذروة مستواه في أفضل وقت ممكن، ويأمل كل من موناكو والمنتخب الأمريكي أن يحافظ على هذا المستوى حتى نهاية الموسم. لسنوات، كان بالوغون يمتلك الإمكانات ليكون مهاجمًا من الطراز الرفيع، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، حول تلك الإمكانات إلى حقيقة واقعة.

  Hull City v Coventry City - Sky Bet Championship

    رايت وكوفنتري على وشك الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

    كان عطلة نهاية الأسبوع محبطة بالنسبة لهاجي رايت ونادي كوفنتري سيتي. فقد تعادل الفريق 0-0 مع شيفيلد يونايتد، حيث تم استبدال رايت في منتصف الشوط الثاني. وبهذا التعادل، أضاع كوفنتري فرصة حسم الصعود. ومع ذلك، فقد اقترب الفريق خطوة أخرى من تحقيق هدفه.

    بفضل النقطة التي حصل عليها الفريق والنتائج الأخرى في بطولة الدوري، أصبح صعود كوفنتري شبه مؤكد. سيحتاج الفريق إلى نقطة واحدة فقط من مبارياته الأربع الأخيرة ليضمن مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 25 عاماً. ورغم أن عدم حسم الفريق مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز في أول فرصة متاحة خلال عطلة نهاية الأسبوع قد يبدو أمراً سلبياً، إلا أنه يمكنه أن يجد بعض العزاء في معرفة أنه لا يزال قد حسّن مركزه.

    تبقى أربع مباريات، وكوفنتري يسعى أيضاً للفوز باللقب. الفريق في وضع جيد، وحتى بعد التعادل السلبي، هناك كل الأسباب للاعتقاد بأنه سيحقق ذلك في المستقبل القريب.

  Christian Pulisic Milan 2026

    يوم سيئ آخر لبوليسيتش وميلان

    من حيث النتائج، كان هذا أسوأ ما يمكن أن يحدث لميلان. وفي الوقت الذي تتزايد فيه التساؤلات حول أداء الفريق وكيف سيؤثر ذلك على مستقبل النادي، قدم ميلان أداءً مخيباً للآمال. فخسارة 3-0 أمام أودينيزي ستظل دائماً أمراً لا يغتفر. والخسارة على أرضنا في خضم السباق على مقاعد دوري أبطال أوروبا أمر سيئ للغاية.

    كان كريستيان بوليسيتش جيداً إلى حد ما، وهذا يرجع إلى فضله. كان الأفضل بفارق كبير بين لاعبي ميلان الثلاثة في الهجوم. ومع ذلك، لم يكن جيداً بما يكفي لتغيير مجرى المباراة حقاً، وهو ما يظل موضوعاً وموضوع نقاش مع اقتراب الأسابيع الأخيرة من الموسم.

    لا يزال بوليسيتش لم يسجل أي هدف هذا العام، ولا جدال في التأثير الذي أحدثه ذلك على ميلان. كانوا في سباق اللقب في الخريف عندما كان في أفضل حالاته، وتراجعوا نحو المجموعة في هذا التراجع الأخير. هم الآن في المركز الثالث في الدوري، لكن بفارق خمس نقاط فقط عن كومو صاحب المركز الخامس، الذي لديه مباراة مؤجلة. خسر ميلان ثلاث مباريات من أصل أربع، وكانت الخسارة الأخيرة هي الأسوأ بينها. هل يمكنهم قلب الوضع؟ هل يستطيع بوليسيتش ذلك؟ قد تحدد الإجابة على هذه الأسئلة مصير موسمهم في النهاية.

  Bournemouth v Wolverhampton Wanderers - Premier League

    لحظات ربما فاتتك

    + نجح كريس ريتشاردز وفريق كريستال بالاس في تعويض تأخرهم، لكنهم خسروا في النهاية بنتيجة 2-1 أمام نيوكاسل.

    + واصل مالك تيلمان أداءه المتواضع مع ليفركوزن، ولم يشارك سوى لبضع دقائق في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن دخل كبديل في المباراة التي خسرها فريقه 1-0 أمام بوروسيا دورتموند.

    + قدم تايلر آدامز أداءً قوياً خلال 20 دقيقة ساعد بورنموث على تحقيق فوز 2-1 على أرسنال، وهو ما غير مجرى سباق اللقب.

    + لعب تيم ويه 90 دقيقة كاملة في فوز مرسيليا السهل 3-1 على ميتز.

    + عانى أنطوني روبنسون من ساعة صعبة أمام محمد صلاح قبل أن يتم استبداله في خسارة فولهام أمام ليفربول.

    + لم يشارك جيو رينا في المباراة التي خسرها بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0 أمام آر بي لايبزيغ. لعب جو سكالي 90 دقيقة في مركز الظهير الأيمن.

    + تعرض الظهير الأيسر للمنتخب الأمريكي جون تولكين لإصابة خطيرة في الركبة خلال فوز هولشتاين كيل 2-1 على فورتونا دوسلدورف.

    + عانى داريل ديك من 85 دقيقة محبطة في تعادل وست بروميتش الصعب بدون أهداف مع ميلوال.

    + غاب ويستون ماكيني عن مباراة يوفنتوس أمام أتالانتا بسبب الإيقاف.