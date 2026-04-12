الأمريكيون في الخارج: فولارين بالوغون وريكاردو بيبي يسجلان هدفين، بينما يمر كريستيان بوليسيتش وميلان بفترة صعبة

شهدت المنافسة على مركز المهاجم في المنتخب الأمريكي للرجال تغيرات جذرية خلال الأسبوع الماضي. فإصابة باتريك أجيمانغ ستحدث اضطرابًا كبيرًا في ترتيب اللاعبين الاحتياطيين، وربما تفتح حتى مكانًا في تشكيلة كأس العالم. ومع ذلك، لا يوجد ما يدعو اللاعبين الآخرين في هذه المنافسة إلى الشعور بالراحة، وهم يلعبون على هذا الأساس.

سجل كل من ريكاردو بيبي وفولارين بالوغون هدفين، ليكونا نجمي هذا الأسبوع في فئة "الأمريكيون في الخارج". يواصل كلاهما التسجيل بمعدلات مذهلة، ولديهما طموحات حقيقية للعب أساسيين هذا الصيف. من الواضح أن هذه الطموحات تدفعهما إلى الأمام، وهو ما شكل أخباراً سيئة للفرق التي واجهتهما خلال الأسابيع القليلة الماضية.

لكن اللاعب الذي لم يسجل أي هدف هذا الأسبوع هو كريستيان بوليسيتش. يستمر جفافه التهديفي، واستمرت العواقب هذا الأسبوع أيضًا، حيث بلغت معاناة ميلان ذروتها بخسارة مروعة.

تستعرض GOAL أداء اللاعبين الأمريكيين في الخارج خلال عطلة نهاية الأسبوع...