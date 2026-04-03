وهكذا انتهت فترة التوقف الدولية الأخرى للمنتخب الأمريكي. من المثير دائمًا أن نرى ما الذي يلعب من أجله لاعبو كرة القدم حقًا. يقول البعض إن الأمر كله يتعلق بأنديتهم، والأداء المتميز والإنجازات التي يحققونها مع فرقهم أسبوعًا بعد أسبوع. بينما يزعم آخرون أن كل شيء موجه نحو اللعب مع المنتخب الوطني. وفي سنوات كأس العالم، ربما ينصب التركيز بشكل أكبر قليلاً على الخيار الأخير.

بدت فترة مارس هذه أكثر أهمية قليلاً. أصرّ ماوريسيو بوكيتينو على أن المنافسة على مقاعد المنتخب الأمريكي لا تزال مفتوحة. من الصعب تصديق كلامه في هذا الصدد، لا سيما أنه اعتمد بشكل كبير على الوجوه المألوفة في هذه الفترة ولم يحقق أفضل النتائج.

أصر على أن هناك الكثير من الإيجابيات التي يمكن استخلاصها من الهزيمتين أمام البرتغال وبلجيكا. هذا أمر قابل للنقاش، لكن هناك شيء واحد واضح: لاعبوه الأفضل بحاجة إلى استعادة مستواهم قريبًا.

ليس هناك وقت للانتظار. موسم الأندية لا يرحم. ستتوالى المباريات بسرعة، وقد تم إلقاء العديد من الأسماء الكبيرة مباشرة في المعركة.

يعد تراجع مستوى كريستيان بوليسيتش التهديفي أمرًا مقلقًا، والمباراة الكبيرة ضد نابولي ليست المكان المناسب لاستعادة لمسته. كان فولارين بالوغون يسجل الأهداف بسهولة قبل العطلة، وسيحتاج إلى استعادة مستواه بعد أسبوعين صعبين.

ثم هناك جيو رينا، الذي ربما يحتاج إلى التعود على كرة القدم مرة أخرى.

تستعرض GOAL US أهم الأحداث التي يجب متابعتها بين اللاعبين الأمريكيين في الخارج هذا الأسبوع...