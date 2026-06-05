في مارس 2026، خاضت لوسي برونز مباراتها رقم 145 مع إنجلترا، متجاوزةً كارين كارني لتصعد إلى المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبات خوضًا للمباريات الدولية في تاريخ منتخب إنجلترا للسيدات. وقالت: «لم أكن أتخيل أن أصل حتى إلى 100 مباراة دولية، ناهيك عن تجاوز لاعبة مثل كارين كارني، التي كانت بالنسبة لي أسطورة، ونشأت وأنا معجبة بها، وكانت واحدة من قدواتي». ووصفت وجود اسمها في هذه القائمة، إلى جانب نجمات منتخب إنجلترا للسيدات، بأنه «أمر يفوق التصور». فهل تستطيع برونز التقدم أكثر؟ لا يبدو أنها تتباطأ، لكن كم مباراة أخرى تحتاج إليها؟

وماذا عن النجمات الأخريات في منتخب إنجلترا للسيدات؟ برونز هي اللاعبة الحالية الوحيدة ضمن العشر الأكثر خوضًا للمباريات الدولية حتى الآن، لكن عددًا من اللاعبات في تشكيلة فيجمان يتقدمن في الترتيب. وتقف أليكس جرينوود، برصيد 113 مباراة دولية، على أعتاب دخول قائمة العشر الأوائل، بينما تبدو كيرا والش وجورجيا ستانواي في طريقهما إلى دخولها في الوقت المناسب. وتملك والش 105 مباريات دولية وعمرها 29 عامًا، مقابل 95 مباراة لستانواي البالغة 27 عامًا. أما أرقام لورين هيمب فلا تقل لفتًا للانتباه، إذ خاضت 80 مباراة مع منتخب بلادها وهي في السادسة والعشرين فقط.

فأي أرقام تسعى هؤلاء اللاعبات إلى بلوغها، وكم تفصلهن عن صاحبات الصدارة؟ ومن هن أكثر اللاعبات خوضًا للمباريات مع منتخب إنجلترا للسيدات؟ يستعرض جول قائمة اللاعبات الأكثر تمثيلًا للمنتخب...