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Lucy Bronze England Euro 2025 trophyGetty Images
Ameé Ruszkai
ترجمه

الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب إنجلترا للسيدات: لوسي برونز وجيل سكوت وفارا ويليامز وصاحبات أكبر عدد من المباريات الدولية

إنجلترا للسيدات
الكرة النسائية
كأس العالم للسيدات
أمم أوروبا للسيدات (يورو)
لوسي برونز

حقق منتخب إنجلترا للسيدات نجاحات عديدة في السنوات الأخيرة، إذ فاز ببطولة أمم أوروبا في عامي 2022 و2025، وبلغ نهائي كأس العالم للسيدات 2023. وبدأت اللاعبات اللواتي أسهمن في هذه النجاحات ضمن فريق سارينا فيجمان دخول سجلات الأرقام القياسية على صعيد عدد المشاركات الدولية، إلى جانب الألقاب.

في مارس 2026، خاضت لوسي برونز مباراتها رقم 145 مع إنجلترا، متجاوزةً كارين كارني لتصعد إلى المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبات خوضًا للمباريات الدولية في تاريخ منتخب إنجلترا للسيدات. وقالت: «لم أكن أتخيل أن أصل حتى إلى 100 مباراة دولية، ناهيك عن تجاوز لاعبة مثل كارين كارني، التي كانت بالنسبة لي أسطورة، ونشأت وأنا معجبة بها، وكانت واحدة من قدواتي». ووصفت وجود اسمها في هذه القائمة، إلى جانب نجمات منتخب إنجلترا للسيدات، بأنه «أمر يفوق التصور». فهل تستطيع برونز التقدم أكثر؟ لا يبدو أنها تتباطأ، لكن كم مباراة أخرى تحتاج إليها؟

وماذا عن النجمات الأخريات في منتخب إنجلترا للسيدات؟ برونز هي اللاعبة الحالية الوحيدة ضمن العشر الأكثر خوضًا للمباريات الدولية حتى الآن، لكن عددًا من اللاعبات في تشكيلة فيجمان يتقدمن في الترتيب. وتقف أليكس جرينوود، برصيد 113 مباراة دولية، على أعتاب دخول قائمة العشر الأوائل، بينما تبدو كيرا والش وجورجيا ستانواي في طريقهما إلى دخولها في الوقت المناسب. وتملك والش 105 مباريات دولية وعمرها 29 عامًا، مقابل 95 مباراة لستانواي البالغة 27 عامًا. أما أرقام لورين هيمب فلا تقل لفتًا للانتباه، إذ خاضت 80 مباراة مع منتخب بلادها وهي في السادسة والعشرين فقط.

فأي أرقام تسعى هؤلاء اللاعبات إلى بلوغها، وكم تفصلهن عن صاحبات الصدارة؟ ومن هن أكثر اللاعبات خوضًا للمباريات مع منتخب إنجلترا للسيدات؟ يستعرض جول قائمة اللاعبات الأكثر تمثيلًا للمنتخب...

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    10كيلي سميث (117 مباراة دولية)

    تُعد كيلي سميث على نطاق واسع أعظم لاعبة في تاريخ إنجلترا. خاضت مباراتها الأولى مع منتخب إنجلترا للسيدات عام 1995، واستمرت مسيرتها الدولية الرائعة 19 عامًا. سجلت المهاجمة البارزة 46 هدفًا قبل اعتزالها اللعب الدولي في 2014، لتصبح الهدافة التاريخية لمنتخب إنجلترا للسيدات، حتى تجاوزتها إيلين وايت في 2021. ولا تزال سميث تحتل المركز الثاني في قائمة الهدافات، والمركز العاشر في عدد المباريات الدولية برصيد 117 مباراة.

  • Steph Houghton England Women 2018Getty Images

    9ستيف هوتون (121 مباراة دولية)

    تولّت ستيف هوتون قيادة منتخب إنجلترا لثماني سنوات، وكانت ركيزة أساسية في صفوفه حين بدأ ينافس المنتخبات الكبرى خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وكانت ضمن المنتخب الذي حقق مركزًا ثالثًا تاريخيًا في كأس العالم 2015، وساعدت في قيادته إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2017 وكأس العالم 2019، قبل أن تخوض مباراتها الدولية الـ121 والأخيرة في عام 2021.

  • Gillian Coultard England Women 1997Getty Images

    8جيليان كولتارد (125 مباراة دولية)

    كانت جيليان كولتارد أول امرأة تخوض 100 مباراة دولية مع إنجلترا، وكانت في مرحلة ما واحدة من خمسة لاعبين ولاعبات فقط بلغوا هذا الإنجاز. وتُعد قائدة سابقة لمنتخب إنجلترا للسيدات، وأحد أعمدة الفريق قبل مطلع القرن الحالي. خاضت لاعبة الوسط مباراتها الدولية الأولى عام 1981، وهي في الثامنة عشرة من عمرها، وشاركت في 125 مباراة دولية خلال السنوات الـ19 التالية، قبل أن تعلن اعتزالها اللعب دوليًا في أواخر عام 2000.

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  • Rachel Yankey England Women 2013Getty Images

    7راشيل يانكي (129 مباراة دولية)

    تُعد راشيل يانكي من عظيمات منتخب إنجلترا، وقد امتدت مسيرتها الدولية عبر حقب عدة. خاضت مباراتها الدولية الأولى عام 1997، واحتفلت بهذه المناسبة بتسجيل هدف في الفوز على اسكتلندا 4-0. وكانت ثاني لاعبة إنجليزية، بعد كولتارد، تصل إلى 100 مباراة دولية مع المنتخب، واعتزلت وفي رصيدها 129 مباراة، متجاوزةً قرب نهاية مسيرتها الرقم القياسي لعدد المشاركات مع منتخب إنجلترا آنذاك، والمسجل باسم بيتر شيلتون بواقع 125 مباراة.

  • Casey Stoney England Women 2011Getty Images

    6كيسي ستوني (130 مباراة دولية)

    بعد ظهورها الأول مع منتخب إنجلترا عام 2000، شهدت كيسي ستوني تحولًا جذريًا خلال مسيرتها الدولية التي امتدت 18 عامًا، إذ انتقلت طموحات المنتخب من مجرد التأهل إلى البطولات الكبرى إلى السعي للفوز بها. وكانت المدافعة عنصرًا أساسيًا في منتخب إنجلترا الذي بلغ نهائي يورو 2009 في إنجاز غير مسبوق، ثم أسهمت في مشواره إلى نصف نهائي كأس العالم 2015 ويورو 2017. وخاضت ستوني 130 مباراة دولية قبل أن تعلن اعتزالها اللعب الدولي عام 2018.

  • Alex Scott England Women 2016Getty Images

    5أليكس سكوت (140 مباراة دولية)

    رغم أن مسيرتها الدولية، التي امتدت 13 عامًا، كانت أقصر من مسيرة كثيرات في هذه القائمة، خاضت أليكس سكوت 140 مباراة دولية، لتحتل المركز الخامس بين أكثر لاعبات منتخب إنجلترا مشاركة. وكانت سكوت ركيزة أساسية في مركز الظهير الأيمن خلال مشاركات المنتخب الناجحة في يورو 2009 وكأس العالم 2015 ويورو 2017. وأشارت لوسي برونز، التي حلّت محلها لاحقًا، إلى أن نجمة آرسنال دفعتها بقوة إلى تطوير مستواها قبل اعتزالها اللعب الدولي.

  • Karen Carney England Women 2013Getty

    4كارين كارني (144 مباراة دولية)

    تُعد كارين كارني واحدة من أكثر اللاعبات موهبةً ممن قدّمهن منتخب إنجلترا للسيدات، ويحتل اسمها مركزًا متقدمًا في قائمتي أكثر اللاعبات مشاركةً وتسجيلًا للأهداف عبر تاريخ المنتخب. ومنذ ظهورها الأول عام 2005، خاضت كارني 144 مباراة مع إنجلترا وسجلت 33 هدفًا، وهو رصيد يضعها حتى الآن في المركز السابع مناصفةً في قائمة الهدافات. وكانت كأس العالم 2019 آخر بطولة شاركت فيها، واقترب خلالها منتخب إنجلترا للسيدات كثيرًا من بلوغ النهائي.

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    3لوسي برونز (148 مباراة دولية)

    لوسي برونز هي اللاعبة الوحيدة التي لا تزال نشطة مع منتخب إنجلترا ضمن هذه القائمة، وقد صعدت مؤخرًا إلى المركز الثالث، متجاوزةً رصيد كارني بمشاركتها في فوز إنجلترا على آيسلندا 2-0، وهي المباراة التي سجلت فيها هدفًا وصنعت آخر. خاضت برونز مباراتها الدولية الأولى عام 2013، وأصبحت حاضرة بانتظام تقريبًا في مركز الظهير الأيمن منذ اعتزال سكوت عام 2017. وأدت دورًا حاسمًا في التتويج ببطولتي أمم أوروبا 2022 و2025، وكذلك في المسيرة التاريخية نحو نهائي كأس العالم 2023. ويُعد تسجيلها 22 هدفًا إنجازًا لافتًا أيضًا بالنظر إلى مركزها الدفاعي.

  • Jill Scott England 2022Getty

    2جيل سكوت (161 مباراة دولية)

    أنهت جيل سكوت مسيرتها الدولية الممتدة لـ16 عامًا على نحو يليق بها في 2022، بعدما ساعدت منتخب إنجلترا على الفوز بأول بطولة كبرى له. وكان لخبرة لاعبة الوسط دور مهم في ذلك التتويج بكأس أمم أوروبا، بعد نحو 13 عامًا من قيادتها إنجلترا إلى نهائي نسخة 2009، حين كانت موهبة شابة واعدة وسجلت هدف الفوز على هولندا في الوقت الإضافي. وهي واحدة من لاعبتين فقط خاضتا 150 مباراة دولية مع إنجلترا.

  • Fara Williams England Women 2013Getty Images

    1فارا ويليامز (172 مباراة دولية)

    لطالما بدا أن الرقم القياسي المذهل لفارا ويليامز، البالغ 172 مباراة دولية مع إنجلترا، لن يُحطَّم. خاضت لاعبة الوسط مباراتها الأولى عام 2001، وواصلت اللعب حتى عام 2019. وكانت اللحظة الأبرز في مسيرتها مع منتخب إنجلترا تسجيلها ركلة الجزاء التي ضمنت الفوز التاريخي الأول على ألمانيا، والمركز الثالث في كأس العالم 2015. وكان ذلك هدف ويليامز الأربعين والأخير مع منتخب بلادها، وهو رصيد يضعها أيضًا في المركز الخامس بقائمة الهدافات التاريخيات.

    هل تستطيع برونز تجاوز رقمها القياسي في عدد المباريات الدولية؟ سيتطلب ذلك جهدًا كبيرًا من المدافعة البالغة من العمر 34 عامًا. 