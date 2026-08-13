شبهه بالأفلام الإباحية .. براد بيت يوجه رسالة "استياء" إلى نيمار!

مجلة "Esquire" الأمريكية، أجرت حوارًا مطولًا مع براد بيت، تحدث خلاله على علاقته بالرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، كونه كان حريصًا على حضور عدد من مباريات كأس العالم 2026، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك مع كندا والمكسيك على مدار شهري يونيو ويوليو الماضيين.

جزء من الحوار أُجري أثناء متابعة بيت مواجهة ألمانيا وباراجواي في دور الـ32، عبر شاشة التلفاز، وما لفت نظره هو تعمد بعض اللاعبين "التمثيل" للحصول على قرارات تحكيمية باطلة لصالحهم، وهي الظاهرة التي يرى أنها انتشرت في ملاعب كرة القدم، ذاكرًا اسم نيمار بالتحديد.

وعلق النجم الأمريكي ساخرًا ومستاءً في الوقت ذاته: "سأبدأ دورة في تعليم التمثيل، لأن هؤلاء اللاعبين سيئون جدًا في التمثيل، إذ يسقط أحدهم وتتعثر قدماه ثم يتظاهر بألم مبالغ به وزائف. إنه أحد أسوأ المشاهد التمثيلية التي رأيتها في حياتي".

وأضاف: "أعلم أن الحصول على خطأ جزء من حيل كرة القدم، لكن يا رجل، هؤلاء اللاعبين يحتاجون إلى الكثير من المساعدة، وسأبدأ بنيمار، لأنه رغم أنه يتحرك في الملعب برشاقة راقص الباليه إلا أنه يحتاج لبعض المساعدة؛ سأعلمه كيف يجعل السقوط يبدو مقنعًا، وكيف لا يفعله بطريقة مبالغ بها، وكيف لا يكرره كثيرًا حتى يبدو حقيقيًا، لدي منهج كامل لتعليمه".

براد بيت اختتم: "التمثيل في كرة القدم واحدة من الأشياء المقبولة، لكن لا أحد يحبه، تمامًا مثل التمثيل في أفلام الأربعينيات، عندما كانت الممثلات يبدين وكأنهن فقدن الوعي. التمثيل السيئ يصيبني بالجنون، ولهذا لا أستطيع مشاهدة الأفلام الإباحية".



