أعلن أسطورتا كرة القدم الألمانية لوثر ماتيوس ورومان فايدنفيلر دعمهما العلني للقرار المفاجئ الذي اتخذه يوليان ناجلسمان بإعادة مانويل نوير ليكون الحارس الأساسي للمنتخب في كأس العالم 2026. وتراجع حارس بايرن ميونخ المخضرم عن قرار اعتزاله الدولي بشكل مثير ليقود "المانشافت" في أمريكا الشمالية، مزيحاً بذلك حارس هوفنهايم أوليفر باومان من التشكيلة الأساسية.
"إنه الأفضل".. أساطير ألمانيا يدعمون قرار ناجلسمان بعودة نوير في المونديال
ماتيوس يشيد بتراجع ناجلسمان عن قراره
رحّب ماتيوس بعودة نوير الدولية، معتقداً أن الحارس المخضرم البالغ من العمر 40 عاماً سيعزز بشكل كبير من حظوظ ألمانيا في كأس العالم. نوير، الذي خاض 124 مباراة دولية وشارك في أربع نسخ سابقة من كأس العالم، تراجع عن قرار اعتزاله الذي اتخذه عقب بطولة "يورو 2024" من أجل مساعدة المنتخب الوطني. وبعد موسم مليء بالتكهنات حول عودة محتملة بسبب مشاكل الإصابة التي يعاني منها مارك-أندريه تير شتيجن، أكد ناجلسمان هذا الأسبوع أن نوير وافق على التراجع عن الاعتزال وسيكون الخيار الأول لحراسة المرمى في البطولة.
وقال ماتيوس في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "أنا سعيد لأن يوليان غيّر رأيه مجدداً، وكذلك مانويل نوير. لأنه لم يكن الأمر مجرد أن يوليان ناجلسمان لم يستطع أو لم يرغب في الاعتماد على مانويل نوير، أو أياً كان السبب، بل إن مانويل نوير اعتزل بالفعل قبل عامين، والآن تراجع عن ذلك. نحن في ألمانيا سعداء لأن أفضل حارس مرمى لدينا سيعزز تشكيلتنا في هذا المونديال، على الرغم من أن أوليفر باومان قدم أداءً جيداً حتى تلك اللحظة. لقد تألق باومان بشكل خاص بقميص المنتخب الوطني ولعب تصفيات جيدة، لكن مانويل نوير يظل استثنائياً. بالنسبة لي، كان قراراً صائباً من يوليان ناجلسمان أن يقنع مانويل".
- AFP
أيقونة دورتموند يصف نوير بـ "الأفضل"
ولم يقتصر الدعم الذي تلقاه نوير على معسكر فريقه، بل جاء أيضاً من الضفة الأخرى لكلاسيكو ألمانيا، حيث دعم أسطورة بوروسيا دورتموند، فايدنفيلر، زميله السابق المتوج معه بكأس العالم 2014. ورغم التنافس التاريخي بين الناديين، أكد فايدنفيلر بشكل قاطع أن الحارس المخضرم يظل الخيار الأمثل للمنتخب الوطني. ويأتي هذا الدعم مبرراً بمستوى نوير المبهر مع ناديه، حيث شارك في 37 مباراة في جميع المسابقات مع بايرن ميونخ هذا الموسم، وحافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة، ليقود فريقه نحو لقب الدوري الألماني ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وصرّح فايدنفيلر قائلاً: "بالتأكيد، لأنه أفضل حارس مرمى ألماني في الدوري الألماني. لا يزال يحافظ على إحصائيات ممتازة - خاصة عندما يتعلق الأمر بالفرص المحققة - وكلنا نعلم أنه يمكننا الاعتماد على مانويل في هذه المواقف".
انتكاسة كبرى لأوليفر باومان
يعتبر قرار تنصيب نوير كحارس أساسي بمثابة ضربة موجعة يصعب على باومان تجرعها. فقد كان حارس هوفنهايم هو المرشح الأبرز في ظل حالة عدم اليقين التي أحاطت بتير شتيجن خلال العام الماضي، لكنه الآن يجب أن يعود إلى دور الحارس البديل مع اقتراب انطلاق البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وكان ناجلسمان صريحاً بشأن صعوبة اتخاذ هذا القرار، معترفاً بأنه يمثل صدمة قاسية للحارس البالغ من العمر 35 عاماً.
وعلى الرغم من التغيير في الترتيب الهرمي للحراس، أشاد ناجلسمان بالاحترافية العالية التي أظهرها باومان. ووصف المدير الفني نجم هوفنهايم بأنه خيار "عالمي الطراز"، مشدداً على أن المناقشات الداخلية قد حُسمت الآن. ولا يزال المدرب واثقاً من أن "الهالة" التي تحيط بنوير ضرورية جداً لفريق عانى الأمرين في البطولات الدولية الأخيرة.
- Getty Images Sport
تزايد الضغوط من أجل تحقيق النجاح في المونديال
بعد الخروج من دور المجموعات في نسختين متتاليتين من كأس العالم، أصبح الضغط الملقى على عاتق ناجلسمان لتحقيق مسيرة طويلة في أمريكا الشمالية هائلاً، ويُعدّ استدعاء شخصية أسطورية مثل نوير خطوة لتعزيز الجانب القيادي داخل الملعب.
واختتم ماتيوس حديثه قائلاً: "وربما لم يكن يوليان ناجلسمان وحده من تدخل، بل زملاؤه في بايرن ميونخ المتواجدون في كأس العالم. ربما اتصل به [مدير الاتحاد الألماني] رودي فولر أيضاً. لقد توددوا إليه لضمان تواجده على الأقل في هذا المونديال. خاصة بعد تجاربنا في كؤوس العالم خلال الثمانية أو الاثني عشر عاماً الماضية: إيطاليا لم تتأهل حتى، وألمانيا خرجت من دور المجموعات مرتين. وبالطبع، في هذه النسخة، أنت تريد... نحن بحاجة إلى القيام ببعض الأمور بشكل أفضل في بطولة العالم عما فعلناه في النسختين الماضيتين".