"الأفضل لم يأتِ بعد" من لامين يامال، حيث يسلط مدرب المنتخب الإسباني الضوء على الأهمية المتزايدة لنجم برشلونة في صفوف "المنتخب الأحمر"

أشاد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي بالنجم الشاب يامال، مشيرًا إلى التطور السريع الذي حققه لاعب برشلونة الشاب وتأثيره المتزايد داخل المنتخب الوطني، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن أفضل ما لديه لم يظهر بعد - وذلك قبل ساعات قليلة من المباراة الودية ضد مصر.

وقال دي لا فوينتي للصحفيين: "إنه لاعب كرة قدم أفضل بكثير مما كان عليه قبل عامين، لكنه لا يزال أقل من المستوى الذي سيصل إليه بعد عامين آخرين". "إنه ينضج كثيرًا، ومساهمته تزداد يومًا بعد يوم، ولديه تلك اللمسة الجذابة للغاية بالنسبة لبقية زملائه في الفريق، بمعنى أنه يجذب انتباه الجميع، ويكتسب يومًا بعد يوم وزنًا أكبر في الفريق رغم صغر سنه. الآن، أعتقد أنه لا يزال أمامه طريق طويل وأن أفضل مستوياته لم يظهر بعد. حالته البدنية؟ إنه رائع، سريع جدًا، قوي... إنه يمر بأحد أفضل لحظات الموسم ومسيرته القصيرة".