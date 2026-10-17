"الأفضل في العالم!" .. نيمار يختار الفائز بالكرة الذهبية 2026

أعلن نيمار، مهاجم سانتوس، دعمه العلني لنجم برشلونة الشاب لامين يامال للفوز بجائزة الكرة الذهبية المقبلة.
وقد لجأ النجم البرازيلي إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليؤكد أن اللاعب المراهق هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم حاليًا.
أعلن نيمار، مهاجم سانتوس، دعمه العلني لنجم برشلونة الشاب لامين يامال للفوز بجائزة الكرة الذهبية المقبلة.
وقد لجأ النجم البرازيلي إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليؤكد أن اللاعب المراهق هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم حاليًا.
منح نيمار دعمه الكامل لـ يامال في المنافسة على الفوز بـالكرة الذهبية المقبلة. وقد لجأ النجم البرازيلي إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليعبّر عن إشادته الكبيرة بالجناح الشاب. ومن خلال نشر صورة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح نيمار مشاعره تجاه الموهبة الصاعدة في برشلونة بشكل تام، حيث أعلن: "لامين يامال هو الأفضل في العالم".
وصل نيمار إلى هذا الاستنتاج الجريء بعد أن شارك صورة مقارنة إحصائية من إنتاج منصتي Score90 وSofascore. وقد وضعت الصورة موسمين تاريخيين مميزين لكلا المهاجمين جنبًا إلى جنب.
وأظهرت الصورة موسم نيمار المذهل 2017-2018 مع باريس سان جيرمان، حيث سجل 25 هدفًا وصنع 16 هدفًا في 27 مباراة. وفي المقابل، كانت أرقام يامال من بداية الموسم الحالي مع برشلونة.
وقدم يامال بداية متفجرة للموسم، بتسجيله ثمانية أهداف وصناعته تسع تمريرات حاسمة في أول 10 مباريات له مع برشلونة. هذه الأرقام أقنعت نيمار بأن اللاعب المراهق يتفوق على بقية عالم كرة القدم.
ويسلّط هذا الدعم العلني من نجم سانتوس الضوء على العلاقة الوطيدة بين اللاعبين خارج الملعب، إذ يحافظ الثنائي على صداقة متينة منذ أن أمضيا وقتًا معًا خلال رحلة إجازة في البرازيل عام 2025.
وتمنح صداقتهما الشخصية ثقلًا إضافيًا لتأييد نيمار ليامال في ظل منافسته على أبرز جائزة فردية في عالم كرة القدم. ولا يزال الجناح يحظى بمقارنات مع أعظم أسماء اللعبة، في وقت لا تبدو فيه أي إشارات على تباطؤ صعوده السريع. فقد جعله مستواه المذهل مع برشلونة مرشحًا بارزًا على الساحة العالمية في وقت قصير.
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سينتظر يامال الآن الحكم الرسمي عندما يتجمع عالم كرة القدم في لندن لحضور الحفل الرسمي في 26 أكتوبر. ويطمح الجناح إلى تتويج شهره الأول المذهل من الموسم بالجائزة الكبرى.