"الأفضل في العالم": حلم زفيريف في ويمبلدون يتحطم أمام منافسه اللدود سينر

احتضن ألكسندر زفيريف جائزته الفضية التعويضية وتلقى تصفيقًا مشجعًا من المستشار الألماني فريدريش ميرز. وخلال حفل توزيع الجوائز الذي حضرته الأميرة كيت على «العشب المقدس» في ويمبلدون، سرعان ما استعاد نجم التنس الألماني ابتسامته رغم كل خيبة الأمل التي شعر بها. «أنا لم أعد أحبك بطريقة ما»، قال اللاعب من هامبورغ وهو يغمز بعينه في اتجاه منافسه المرعب يانيك سينر، الذي حطم حلم زفيريف بالفوز بأرقى ألقاب التنس على الإطلاق.
وأضاف زفيريف وهو يحمل الكأس الفضي الخاص بالوصيف: «للأسف لم ينجح الأمر. تهانينا لك يا جانيك». وتابع: «لقد أظهر مرة أخرى لماذا هو أفضل لاعب في العالم. كان من الرائع مشاركة الملعب المركزي معك. إنه لشرف كبير أن أكون هنا».