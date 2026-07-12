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ALEXANDER ZVEREVGetty Images
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"الأفضل في العالم": حلم زفيريف في ويمبلدون يتحطم أمام منافسه اللدود سينر

الحلم الكبير تبدد: ألكسندر زفيريف يخسر نهائي ويمبلدون أمام يانيك سينر.

احتضن ألكسندر زفيريف جائزته الفضية التعويضية وتلقى تصفيقًا مشجعًا من المستشار الألماني فريدريش ميرز. وخلال حفل توزيع الجوائز الذي حضرته الأميرة كيت على «العشب المقدس» في ويمبلدون، سرعان ما استعاد نجم التنس الألماني ابتسامته رغم كل خيبة الأمل التي شعر بها. «أنا لم أعد أحبك بطريقة ما»، قال اللاعب من هامبورغ وهو يغمز بعينه في اتجاه منافسه المرعب يانيك سينر، الذي حطم حلم زفيريف بالفوز بأرقى ألقاب التنس على الإطلاق.

وأضاف زفيريف وهو يحمل الكأس الفضي الخاص بالوصيف: «للأسف لم ينجح الأمر. تهانينا لك يا جانيك». وتابع: «لقد أظهر مرة أخرى لماذا هو أفضل لاعب في العالم. كان من الرائع مشاركة الملعب المركزي معك. إنه لشرف كبير أن أكون هنا».

  • بعد 35 يومًا من فوزه ببطولة فرنسا المفتوحة، فشل زفيريف في كتابة فصل جديد في تاريخ التنس. خسر في نهائي مثير بنتيجة 7:6 (9:7)، 6:7 (2:7)، 3:6، 4:6 أمام البطل الجديد والقديم سينر، وتلقى هزيمته العاشرة على التوالي أمام اللاعب المهيمن من جنوب تيرول - وأضاع فرصة التتويج بـ«الملك» الجديد في البطولة الكلاسيكية على العشب بعد 35 عامًا من فوز مايكل ستيش.

    «على الرغم من خسارتنا لهذه المباراة النهائية، فقد كانا شهرين لا يُصدقان»، اختتم زفيريف حديثه بروح تصالحية. قبل دقائق قليلة، كان زفيريف قد وقع في أحضان سينر عند الشبكة وهنأه بروح رياضية. ثم توجه سينر لتلقي التهاني في مقصورته، بينما كان زفيريف يتجول على العشب بنظرة فارغة — وبدا عليه بعض الحيرة في تلك اللحظة.

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  • JANNIK SINNER Getty Images

    يانيك سينر عن ألكسندر زفيريف: «أنت قريب جدًا»

    ثم وجه سينر كلمات دافئة لمنافسه الذي كان متكافئًا معه تقريبًا هذه المرة. «لقد حققت هدفًا، وهو الفوز ببطولة من بطولات الغراند سلام. لقد نجحت في ذلك في باريس. لكن إذا واصلت اللعب بهذه الطريقة، فأنا متأكد من أنك ستحصل على هذا اللقب في بلدك أيضًا. استمر على هذا المنوال»، قال سينر: «أعلم أن أحد أهدافك الأخرى هو أن تصبح المصنف الأول عالميًا. أنت قريب جدًا من ذلك. علينا أن نكون حذرين."

    أمام أعين المستشار الألماني ميرز وكيت والأمير ويليام، كان بإمكان زفيريف أن يكون ثالث ألماني فقط، بعد البطل ثلاثي الألقاب بوريس بيكر وستيش، ينتصر في حي SW19 بلندن. لكن الانتظار الشوقي لا يزال مستمراً. وعلى صعيد الرجال والسيدات، كانت أنجيليك كيربر آخر من فاز باللقب في نادي «أول إنجلترا» عام 2018.

    بعد انتصاره الحاسم في باريس، سافر زفيريف إلى ويمبلدون بثقة جديدة و«شعور مختلف». إلى بطولة جراند سلام التي كان دائمًا يواجه فيها صعوبات شديدة ولم يتجاوز فيها أبدًا دور الـ16. هذه المرة، لم يتحطم الحلم إلا في المباراة النهائية. لكن بالنسبة للألماني، كانت هذه بالفعل الهزيمة الرابعة في خامس نهائي له في البطولات الكبرى.

  • Alexander Zverev Wimbledongetty

    ألكسندر زفيريف يفوت تحقيق بعض الإنجازات البارزة

    كان زفيريف ليصبح أول لاعب في «العصر المفتوح» (منذ عام 1968) يحتفل بفوزه الثاني في بطولة «غراند سلام» التالية مباشرةً بعد فوزه بأول لقب له. كما كان اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا ليصبح اللاعب الرابع عشر في التاريخ الطويل لهذه الرياضة الذي ينجح، في غضون أسابيع قليلة، في تحقيق «سلم القناة الإنجليزية» بفوزه بلقبين متتاليين في فرنسا وإنجلترا.

    وكجائزة ترضية، يمكنه على الأقل أن يفرح بتقدمه إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي، وهو ما حققه بوصوله إلى المباراة النهائية، وبجائزة مالية ضخمة تبلغ ما يعادل 2,11 مليون يورو. في غضون ذلك، عاد سينر بقوة بعد خروجه المفاجئ من الدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة، وحصل على ما يعادل 4,22 مليون يورو مقابل لقبه الخامس في البطولات الكبرى.

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  • ألكسندر زفيريف يتعرض لإصابة ويشعر بالغضب

    في حين أظهر زفيريف قوته على الفور بضرباته القوية في ظل الظروف الجوية العاصفة، لم يتمكن سينر من الوصول إلى أعلى مستوياته مباشرةً. لكن النتيجة لم تحسم إلا في الشوط الفاصل، حيث فاز زفيريف أخيرًا بمجموعة ضد سينر بضربة أمامية قوية بعد خسارته 14 شوطًا متتاليًا — ثم أطلق صيحة فرح. امتد المجموع الثاني أيضًا إلى النهاية، لكن سينر هو الذي سيطر هذه المرة.

    كان الإيطالي الآن في أفضل حالاته. ومع ذلك، حصل زفيريف على فرصة لكسر الإرسال - وعاش لحظة رعب شديدة عندما انزلق، وامتدت ركبته بشكل مفرط، ووقع على العشب ووجهه مشوه بالألم. توجه سينر على الفور إلى منافسه، الذي تمكن لحسن الحظ من مواصلة اللعب. لكن لغة جسد زفيريف أصبحت سلبية، وعندما خسر أول كسر في المباراة، ألقى بمضربه على الأرض غضبًا. وفي المجموعة الرابعة، لم يعد قادرًا على منع الهزيمة الوشيكة.