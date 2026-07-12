"الأفضل في العالم": حلم زفيريف في ويمبلدون يتحطم أمام منافسه اللدود سينر

ثم وجه سينر كلمات دافئة لمنافسه الذي كان متكافئًا معه تقريبًا هذه المرة. «لقد حققت هدفًا، وهو الفوز ببطولة من بطولات الغراند سلام. لقد نجحت في ذلك في باريس. لكن إذا واصلت اللعب بهذه الطريقة، فأنا متأكد من أنك ستحصل على هذا اللقب في بلدك أيضًا. استمر على هذا المنوال»، قال سينر: «أعلم أن أحد أهدافك الأخرى هو أن تصبح المصنف الأول عالميًا. أنت قريب جدًا من ذلك. علينا أن نكون حذرين."

أمام أعين المستشار الألماني ميرز وكيت والأمير ويليام، كان بإمكان زفيريف أن يكون ثالث ألماني فقط، بعد البطل ثلاثي الألقاب بوريس بيكر وستيش، ينتصر في حي SW19 بلندن. لكن الانتظار الشوقي لا يزال مستمراً. وعلى صعيد الرجال والسيدات، كانت أنجيليك كيربر آخر من فاز باللقب في نادي «أول إنجلترا» عام 2018.

بعد انتصاره الحاسم في باريس، سافر زفيريف إلى ويمبلدون بثقة جديدة و«شعور مختلف». إلى بطولة جراند سلام التي كان دائمًا يواجه فيها صعوبات شديدة ولم يتجاوز فيها أبدًا دور الـ16. هذه المرة، لم يتحطم الحلم إلا في المباراة النهائية. لكن بالنسبة للألماني، كانت هذه بالفعل الهزيمة الرابعة في خامس نهائي له في البطولات الكبرى.