علي رفعت

الأفضل في تاريخ الكروات يستحق معاملة ميسي ولكن.. لماذا يجب على ميلان رفض تحكمات مودريتش؟!

ماذا طلب مودريتش من إدارة ميلان؟!

أثبت النجم الكرواتي لوكا مودريتش أنه ظاهرة كروية نادرة لا تعترف بتقدم العمر أو تراجع العطاء البدني إذ نجح مؤخرًا في حصد جائزة أفضل لاعب في كرواتيا للمرة رقم 13 على التوالي وهو إنجاز يضعه منفردًا على عرش الأساطير في بلاده.

هذا التقدير لم يأت من فراغ بل هو نتاج مستويات مذهلة يقدمها مع ميلان حيث يربطه عقد ينتهي في يونيو من العام الجاري، ومع اقتراب نهاية الموسم بدأت ملامح المرحلة القادمة تتبلور من خلال تسريبات تؤكد رغبة اللاعب في البقاء بحسب "سكاي سبورت" ولكن ضمن شروط محددة تضمن له ألا يكون مجرد ضيف شرف في قلعة الروسونيري. 

مودريتش الذي يقترب من عامه رقم 41 يرى نفسه جديرًا بمعاملة الأساطير تمامًا مثل ليونيل ميسي من حيث التأثير في القرار الفني والرغبة في رؤية نادٍ قوي ينافس على منصات التتويج.



  • طموحات مشروعة في ثوب الاحتراف


    لا يمكن لأي متابع منصف أن يلوم لوكا مودريتش على رغبته في رؤية ميلان يعود إلى مكانته الطبيعية في دوري أبطال أوروبا فاشتراط التأهل للبطولة القارية الكبرى هو أمر يصب في مصلحة النادي قبل اللاعب.

     كما أن مطالبته بمشروع رياضي قوي وتنافسي تعكس عقلية بطل يرفض أن يقضي أيامه الأخيرة في الملاعب مع فريق يكتفي بالتواجد في وسط الجدول أو الخروج المبكر من المنافسات. 

    هذه الشروط تعكس احترافية عالية وتقديرًا للذات وتدفع الإدارة للعمل بجدية أكبر لتحسين جودة القائمة وتدعيم الصفوف بصفقات قوية تعيد الهيبة للفريق الإيطالي العريق.


    الخط الأحمر والتدخل في صلاحيات الإدارة


    على الرغم من وجاهة بعض المطالب إلا أن اشتراط استمرار المدير الفني ماسيميليانو أليجري يمثل تجاوزًا غير مقبول للأدوار داخل منظومة كرة القدم. 

    من حق اللاعب أن يشعر بالراحة مع مدرب معين ومن حقه أن يثمن الثقة التي منحها له أليجري بإشراكه أساسيًا في 30 مباراة من أصل 32 مواجهة خاضها الفريق في الدوري هذا الموسم ولكن لا يجب أن يتحول هذا الشعور الشخصي إلى ورقة ضغط. 

    ربط مصير لاعب بمصير مدرب يفتح بابًا لا يمكن إغلاقه من الفوضى الإدارية حيث تصبح القرارات المصيرية للنادي رهينة لرهانات فردية قد تتقاطع مع المصلحة العامة للكيان في أي لحظة.

  • ماذا لو ساءت النتائج وفشل الرهان؟


    تضع شروط مودريتش إدارة ميلان في موقف حرج للغاية وتجبرها على طرح تساؤلات مشروعة حول المستقبل.

    ماذا لو أنهى أليجري الموسم الحالي بسلسلة من النتائج المخيبة التي لا ترضي طموح الجماهير وهو بالفعل من فرط في المنافسة على اللقب بعد سقوط إنتر في عدة جولات متتالية؟

    وماذا لو بدأ الفريق الموسم القادم وهو في حالة فنية غير مناسبة لا تلبي تطلعات الإدارة التي تسعى للبطولات؟ في هذه الحالة ستجد الإدارة نفسها أمام معضلة حقيقية فإما أن تضحي بمصلحة الفريق الفنية وتستمر مع مدرب لم يعد يقدم الإضافة فقط لإرضاء نجمها الكرواتي وإما أن تقرر إقالة المدرب وتخسر مودريتش الذي علق بقاءه على هذا الشرط. 

    هذا النوع من الارتباط يضعف هيبة النادي ويجعل سلطة القرار منقوصة أمام رغبات اللاعبين مهما بلغت قيمتهم التاريخية.


  • الكيان فوق الجميع وتحذير من تضخم الذات


    يجب على ميلان أن يعي درس التاريخ جيدًا وهو أن النادي دائمًا ما يكون أكبر من أي لاعب أو مدرب مهما كان حجم العطاء. 

    السماح لمودريتش بالتحكم في هوية من يجلس على مقاعد البدلاء يرسل رسالة سلبية لبقية عناصر الفريق ويهز صورة الإدارة أمام الرأي العام الرياضي. 

    مودريتش قدم الكثير ويستحق كل تقدير واحترام ولكن لا ينبغي أن يتحول إلى سلطة موازية تقرر من يبقى ومن يرحل. 

    النادي يحتاج إلى قائد في الملعب وليس إلى شريك في غرف صنع القرار الإداري لأن التنازل في هذه النقطة تحديدًا سيعني بداية مرحلة من فقدان السيطرة التي قد تؤدي إلى انهيار المشروع الرياضي بالكامل في حال تعارضت رغبة اللاعب مع الرؤية الفنية الشاملة للنادي.


    بيت القصيد


    بقاء لوكا مودريتش في ميلان هو مكسب فني وجماهيري لا يختلف عليه اثنان ولكن يجب أن يتم ذلك وفق أطر احترافية واضحة تحترم التخصصات. 

    على الإدارة أن ترفض أي إملاءات تتعلق بالهيكل التدريبي للفريق وأن توضح للأسطورة الكرواتية أن التقدير يكون بالرواتب والمكانة الفنية وليس بمنحه حق الفيتو على بقاء أو رحيل المدربين. 

    ميلان يحتاج إلى مودريتش اللاعب وليس مودريتش المدير الرياضي الخفي وضمان استقرار النادي يمر عبر اتخاذ قرارات شجاعة تحفظ كرامة المؤسسة وتضع مصلحة الفريق فوق أي اعتبار فردي.


