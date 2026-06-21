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"الأعظم في تاريخ الكرة ولن يأتي مثله".. ماك أليستر يؤكد: من المستحيل تقليد ليونيل ميسي!
سحر «الأعظم» الذي لا يُضاهى
يواصل ميسي تحدي المنطق مع اقتراب مسيرته من نهايتها، وزملاؤه في المنتخب الأرجنتيني هم أول من يعترف بأنهم ما زالوا يشعرون بالدهشة والإعجاب. عقب الفوز الساحق 3-0 على الجزائر في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026، تحدث ماك أليستر عن شعوره وهو يشارك الملعب مع لاعب يتحرك على موجة مختلفة تمامًا عن الجميع.
وقال ماك أليستر للصحفيين: «أستمتع كثيرًا بوجود ليو، لن يكون هناك لاعب آخر مثله». "إنه لأمر مختلف تمامًا أن تشاهد ما يفعله من بجانبه، فما يفعله ليس عاديًا. من جانبي، أنا ببساطة أستفيد من ذلك، فهو مهم جدًا لنا للفوز، ومن ناحية أخرى، أشعر بالإعجاب. من الصعب جدًا التعلم مما يفعله، لأنك تفكر في الأمر لكنك لا تستطيع أبدًا أن تفعله بنفس الطريقة. ما أتعلمه منه هو القيم والتواضع الذي يتحلى به رغم مكانته".
- AFP
تحليل عملية الهدم في الجزائر
بدأت الأرجنتين مشوارها في البطولة بأسلوب رائع، حيث سجل ميسي ثلاثية جعلته يتساوى مع صاحب الرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم.
ولعب ماك أليستر دوراً محورياً في صناعة الأهداف الأولى، حيث أظهر ذكاءً تكتيكياً سمح لنجم إنتر ميامي بالتألق.
وفي معرض شرحه لدوره في الهدف الأول، قال ماك أليستر: "في الهدف الأول، كنت متواجدًا قليلاً بين الخطوط، ورأيت أن ليو كان خلفي. كان هناك حديث حول الطريقة التي تركت بها الكرة تمر، لكن أي شخص لعب كرة القدم يدرك أن تمريرة رودريجو (دي بول) تتمتع بقوة معينة، وأنا أعلم جيدًا أنها ليست موجهة لي. أما الهدف الثالث فكان هجمة جميلة، بدأت من الجهة اليمنى، وانتهت على اليسار بتمريرة عكسية إلى ليو، ثم جاءت اللمسة السحرية بوضع الكرة بجوار القائم، وهذا أحد الأشياء المذهلة الأخرى التي يقوم بها ليو".
ليلة حطمت الأرقام القياسية في كأس العالم
كانت تلك الليلة بمثابة هيمنة إحصائية خالصة للأيقونة الأرجنتينية. إلى جانب تحطيمه الرقم القياسي بمشاركته السادسة في بطولة كأس العالم، جعل فوز الأرجنتين 3-0 ميسي يتساوى مع ميروسلاف كلوزة في صدارة قائمة أكثر اللاعبين فوزًا في تاريخ كأس العالم، برصيد 17 انتصارًا.
وغادر ميسي الملعب في الدقيقة 80 وسط تصفيق حار ووقوف الجماهير تحيةً له. ويتجه تركيزه الآن إلى مباريات دور المجموعات المقبلة، حيث من المقرر أن تواجه «الألبيسيليستي» النمسا في 22 يونيو، قبل أن تختتم مباريات الدور الأول بمواجهة الأردن. وتسعى الأرجنتين إلى أن تصبح أول فريق ينجح في الدفاع عن لقب كأس العالم منذ البرازيل عام 1962.
- AFP
الأنظار تتجه نحو التحدي النمساوي
بعد حصد ثلاث نقاط، يتجه اهتمام الأرجنتين الآن إلى مباراتها الثانية في دور المجموعات ضد النمسا في دالاس. يمثل المنتخب الأوروبي تحديًا بدنيًّا مختلفًا تمامًا عن الجزائر، وقد حذر ماك أليستر من أن بطل العالم لا يمكنه أن يتهاون إذا أراد ضمان التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية.
وقال ماك أليستر: «نحن فريق يسعى دائمًا إلى المزيد، وهذا واضح للعيان. كرة القدم تعتمد على عوامل كثيرة، لكن هدفنا الوحيد هو الفوز. نريد تحقيق الأفضل. نرى الحماس الذي ينتاب الناس عند انطلاق كأس العالم».