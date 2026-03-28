"الأعظم في التاريخ!" - الفائز بجائزة الكرة الذهبية يطلق تصريحًا قاطعًا بشأن قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي
مسيرة مبابي نحو التفوق التاريخي
أعجب نجم مارسيليا وميلان السابق بأداء مهاجم باريس سان جيرمان السابق. كان تأثير مبابي على المنتخب الوطني حاسماً، حيث قاده إلى الفوز بلقب كأس العالم عام 2018 والوصول إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي عام 2022، حيث سجل ثلاثية شهيرة ضد الأرجنتين. وبعد تسجيله هدفاً في الفوز 2-1 على البرازيل هذا الأسبوع، أصبح رصيده الآن 56 هدفاً في 95 مباراة مع "الديوك"، ويبتعد بهدف واحد فقط عن أوليفييه جيرو في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ المنتخب الوطني. وكان جيرو قد أنهى مسيرته الدولية في عام 2024 بعد 137 مباراة.
بابان يدلي بتصريحه النهائي
في حديثه مع قناة RMC، سُئل بابان عما إذا كان ينبغي اعتبار مبابي أفضل مهاجم في تاريخ المنتخب الفرنسي. ولم يتردد في وضع القائد الحالي في قمة الترتيب، بل وألمح إلى أن الأفضل لم يأتِ بعد بالنسبة لهذا المهاجم.
"أعتقد أنه اليوم أفضل مهاجم في تاريخ المنتخب الفرنسي، نعم. وأتعلمون ماذا؟ أعتقد أنه سيصبح أفضل من ذلك"، صرح بابين. واعترف اللاعب البالغ من العمر 60 عاماً، والذي لا يزال اللاعب الوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية أثناء لعبه في نادٍ فرنسي، أنه على الرغم من أن مبابي لم يفز بعد بهذا اللقب الفردي المحدد، إلا أن إنجازاته الجماعية لا مثيل لها.
الجوائز الفردية مقابل المجد الدولي
تحول النقاش نحو مكانة جائزة الكرة الذهبية، وهي الجائزة التي لم يحصل عليها مبابي حتى الآن على الرغم من تميزه المستمر. واعترف بابان، الذي لا يزال أحد أكثر المهاجمين دقة في تاريخ كرة القدم برصيد 30 هدفاً في 54 مباراة دولية، بأنه مستعد لتبادل لحظة تتويجه الفردية مقابل النجاح الدولي الذي حققه مبابي.
"لم يفز بالكرة الذهبية بعد، نعم، لكن هل سأستبدل الكرة الذهبية التي فزت بها بلقب مع المنتخب الفرنسي؟ ربما. هذا أمر يستحق التفكير فيه"، اعترف بابين. "لم ألعب أبداً من أجل الفوز بالكرة الذهبية، لكنني حصلت عليها. في حين أنني كنت أرغب بشدة في الفوز بكأس العالم، ولم أحصل عليه أبداً".
السعي وراء الرقم القياسي التاريخي لجيرو
في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لمبارياتها المقبلة، ستتجه الأنظار نحو مبابي وهو يسعى لتسجيل الهدف الذي سيجعله يتساوى مع جيرو.
وبعد أن سجل 56 هدفاً، يظل القائد محور اهتمام فريق ديدييه ديشامب. ومع استمراره في مسيرته مع ريال مدريد والحفاظ على مستواه المتميز مع "الديوك"، يبدو من الصعب بشكل متزايد الطعن في لقب "الأعظم على الإطلاق" الذي منحه إياه بابان.