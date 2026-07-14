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FRANCE-RWANDA-POLITICS-DIPLOMACYAFP
أحمد فرهود

وسط الأزمة المالية.. حسم جدل "استحواذ" ناصر الخليفي على النصر

النصر
باريس سان جيرمان
كريستيانو رونالدو
دوري روشن السعودي
الدوري الفرنسي

النصر اسم يغري المستثمرين رغم أزماته..

لا يزال ملف "الاستحواذ" على عملاق الرياض النصر، يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام؛ وذلك على غرار ما حدث مع غريمه التاريخي الهلال، مؤخرًا.

الأمير الوليد بن طلال "استحوذ" على 70% من أسهم الهلال، خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ مع بقاء 30% من ملكية هذا الكيان الرياضي العملاق، في يد صندوق الاستثمارات السعودي.

  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جدل الجهات الراغبة في "الاستحواذ" على النصر

    وفي هذا السياق.. ترددت أنباء عن رغبة رجال أعمال وشركات عديدة؛ في "الاستحواذ" على عملاق الرياض النصر، خلال الفترة القادمة.

    ومن بين هؤلاء الراغبين في "الاستحواذ" على النصر، حسب ما قيل في وسائل الإعلام مؤخرًا؛ هم:

    * أولًا: رؤساء سابقين للنصر.

    * ثانيًا: تعاون استثماري بين الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ورجال أعمال.

    لكن المفاجأة الأخيرة.. تمثّلت في أنباء عن إمكانية "استحواذ" ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على عملاق الرياض؛ وسط معاناة الأخير من أزمة مالية كبيرة، في الفترة الحالية.

    وحسب هذه الأنباء، تفكر شركة قطر للاستثمارات الرياضية - مالك باريس سان جيرمان -، من خلال رئيس النادي الخليفي، في "الاستحواذ" على النصر؛ مستغلة تواجد رونالدو، في صفوف الفريق السعودي العملاق.

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  • حقيقة "استحواذ" ناصر الخليفي على نادي النصر

    ومن ناحيته.. رد سعد السبيعي، المستشار القانوني السابق لنادي النصر، على الأخبار المتداولة مؤخرًا؛ بشأن إمكانية "استحواذ" شركة قطر للاستثمارات الرياضية - من خلال ناصر الخليفي -، على نادي النصر.

    السبيعي نفى عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، الأخبار المتداولة بشأن "استحواذ" شركة قطر للاستثمارات الرياضية أو الخليفي على النصر؛ قائلًا: "غير صحيح".


  • Paris Saint-Germain Trophy ParadeGetty Images Sport

    قطر قادت باريس سان جيرمان لكتابة التاريخ

    شركة قطر للاستثمارات الرياضية "استحوذت" على العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، في عام 2011؛ حيث قامت بتعيين ناصر الخليفي، رئيسًا لمجلس إدارة النادي.

    وبفضل هذا الاستحواذ؛ سيطر الفريق الباريسي على جميع الألقاب المحلية، مع تحقيق المجد القاري الخالد.

    نعم.. باريس سان جيرمان توّج بلقب دوري أبطال أوروبا، في آخر موسمين "2024-2025" و"2025-2026"؛ وذلك للمرة الأولى في تاريخ هذا النادي الفرنسي الكبير.

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  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    عودة النصر إلى منصات التتويج وسط أزمة مالية خانقة

    نادي النصر عاد إلى منصات التتويج مجددًا، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ وذلك بعد غياب أكثر من 5 سنوات كاملة، عن تحقيق البطولات الكبيرة.

    ليس هذا فقط؛ لقب دوري روشن السعودي للمحترفين الذي توج به النصر في 2025-2026، هو الأول في هذه البطولة منذ 7 سنوات.

    وجاء هذا التتويج؛ ليفك لعنة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مع الفريق النصراوي، والذي انضم إليه في يناير 2023.

    ورغم العودة إلى الألقاب مجددًا؛ إلا أن العملاق النصراوي يُعاني من أزمة مالية خانقة، حسب الكثير من المصادر المقربة من النادي.