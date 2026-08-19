ليس بسبب الأزمة المالية.. سر "تأخُر" النصر في تجديد عقد جواو فيليكس

يُعد النجم البرتغالي جواو فيليكس، أهم لاعبي عملاق الرياض النصر؛ وذلك منذ ضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، صيف عام 2025.
فيليكس البالغ من العمر 26 سنة، انتقل من نادي تشيلسي الإنجليزي إلى فريق النصر الأول؛ بعقدٍ لمدة موسمين، حتى 30 يونيو 2027.
يُعد النجم البرتغالي جواو فيليكس، أهم لاعبي عملاق الرياض النصر؛ وذلك منذ ضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، صيف عام 2025.
فيليكس البالغ من العمر 26 سنة، انتقل من نادي تشيلسي الإنجليزي إلى فريق النصر الأول؛ بعقدٍ لمدة موسمين، حتى 30 يونيو 2027.
وفي هذا السياق.. كشف سعد السبيعي، مدير الإدارة القانونية بنادي النصر سابقًا، عن تفاصيل مهمة في عقد البرتغالي جواو فيليكس، مع الفريق الأول لكرة القدم.
السبيعي أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أن النصر وقع مع فيليكس؛ لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2027، مع أحقية التمديد لعامين أخريين.
وشدد السبيعي على وجود رغبة حقيقة من العالمي؛ لتفعيل بند التمديد لموسمين أخريين، لضمان بقاء اللاعب.
واستكمالًا لتغريدته.. شرح سعد السبيعي، مدير الإدارة القانونية بنادي النصر سابقًا، سبب تأخُر العالمي في تمديد عقد النجم البرتغالي جواو فيليكس؛ رغم وجود بند يسمح له بذلك، مع رغبة قوية من المسؤولين للحفاظ على اللاعب.
وأكد السبيعي أن بند التمديد مرتبط بوقتٍ محدد، لا يُمكن تفعيله قبل هذا الموعد أو حتى بعده؛ حيث أن التأخير ليس له أي علاقة، بالأزمة المالية التي يمر بها النصر.
أي أن النصر وفيليكس اتفقا على وقتٍ محدد، من أجل تفعيل بند التمديد؛ وبالتالي.. لا يُمكن تفعيله قبل الموعد، كما يُعتبر لاغيًا إذا تم تجاوزه.
النجم البرتغالي جواو فيليكس استعاد أفضل مستوياته؛ منذ الانضمام إلى عملاق الرياض النصر، صيف عام 2025.
ولعب فيليكس 49 مباراة رسمية مع النصر؛ حيث سجل 29 هدفًا وصنع 20 آخرين، بمعدل "مساهمة تهديفية" في كل لقاء.
وفي الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ أحرز فيليكس 3 أهداف وصنع آخر، خلال مباراتين فقط لا غير.
وكان فيليكس قد قاد فريق النصر الأول لكرة القدم؛ للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، بعد غياب 7 سنوات.
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا
عملاق الرياض النصر بدأ الموسم الحالي 2026-2027، بشكلٍ أكثر من رائع؛ وذلك استكمالًا لما ظهر عليه الفريق الأول، في العام الرياضي الماضي.
وافتتح النصر موسمه؛ بتحقيق فوز كبير بـ"ثلاثية نظيفة" ضد نادي الفتح، في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ثم.. ضرب الفريق النصراوي نظيره الدرعية، بأربعة أهداف مقابل واحد، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.