"كيف تم حسم هذين الملفين المهمين؟" .. ثغرتان تشككان في حقيقة الأزمة المالية في النصر

خلال الساعات الماضية، زعمت صحيفة "الرياضية" أن النصر تراكمت عليه الديون لحد بلوغها 800 مليون ريال سعودي، يتوجب سدادها قبل إبرام أي صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت الصحيفة نقلًا عن مصدر مقرب من صندوق الاستثمارات العامة؛ المالك لـ75% من ملكية النصر، أنه بدأ أخذ تدابير عاجلة من أجل حل الأزمة، واضعًا ثلاثة مسارات..

المسار الأول يقوم على تقييد بعض الصلاحيات المالية للإدارة التنفيذية الحالية في شركة النادي، أما الثاني فهو التعاقد مع شركات استشارات مالية وتجارية وقانونية مستقلة، تستهدف زيادة الإيرادات التجارية، وتقنين المصاريف لتعزيز استدامة النادي المالية، إضافةً إلى تقديم توصيات وحلول مرفقة بخطة زمنية، تُخرج النادي من وضعه المتأزم ماليًا، وأخيرًا المسار الثالث بالاتجاه لدراسة العروض الراغبة في الاستحواذ على النادي.

وأوضحت "الرياضية" أن صندوق الاستثمارات يدرس حاليًا بالفعل عرضين جادين، لبيع النصر، وإن كان يفضل بيعه بشكل جزئي.

المصدر المقرب من الصندوق شدد على أن الهدف من أي من تلك المسارات الثلاثة هو حفظ القيم المادية والجماهيرية والتسويقية للنادي، وتجنيبه تضاعف الديون، وتعزيز الالتزام بالحوكمة المعمول بها التي تحمي النادي من الأضرار المترتبة على هذه الأزمة الخانقة.

من جانبها، وجهت "الرياضية" سؤالًا صريحًا للمصدر المقرب من صندوق الاستثمارات بشأن قدرة الإدارة التنفيذية على إبرام أي تعاقدات للنصر في الموسم الجديد، ليأتي الرد بحسم: "لن تكون هناك تعاقدات ما لم توفر الإدارة التنفيذية سيولة من مداخل النادي".



