الجمهور يستشيط غضبًا .. لاعب الأردن يحتفل بإهداء ليونيل ميسي فرصة تسجيل هدف في شباك النشامى!

لاعب الوسط الأردني أراد الاحتفال بظهوره الأول في كأس العالم، والذي تزامن مع مواجهة ليونيل ميسي، ما يحدث حدثًا تاريخيًا مزدوجًا للكثير من اللاعبين.

لكن عامر جاموس اختار طريقة غير مناسبة تمامًا للاحتفال بمواجهة ليو، إذ بدى وكأنه يحتفل بإهدائه فرصة إحراز هدف في شباك النشامى أكثر من أي شيء آخر..

عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اختار جاموس أن ينشر لقطة إعاقته لميسي التي أتى منها الهدف الثالث، و"زاد الطين بلة" بالتعليق الذي أرفقه مع الصورة، حيث كتب: "الأحلام تتحول إلى حقيقة. الحمد لله رب العالمين، شخصيًا أبو تياغو".

هذا التعليق استفز الجماهير الأردنية كثيرًا، في ظل غضبها من فشل منتخبها في تحقيق أي نقطة بالمونديال، رغم أن النسخة الحالية تصنف أسهل نسخة من الحدث العالمي قياسًا على مشاركة 48 منتخب بها، ما يتيح فرص لمنتخبات أكثر للعبور للدور الثاني.

واضطر عامر جاموس لإغلاق التعليقات على منشوره على "إنستجرام"، في محاولة لمواجهة الغضب الجماهيري التي انهالت عليه بالهجوم.











