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علي سمير

الأردن والنمسا | الأخطاء سرقت حلم النشامى .. هدايا مقبولة أضاعت نتيجة تاريخية والتعمري في قفص الاتهام!

فقرات ومقالات
الأردن
كأس العالم
النمسا ضد الأردن
النمسا
جمال السلامي
رالف رانجنيك
علي علوان
موسى التعمري
يزيد أبو ليلى

النعيمات حضر في الأذهان رغم غيابه

أحداث متقلبة ونهاية حزينة .. تلك هي الجملة الأكثر واقعية لوصف ما حدث بين النمسا والأردن، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة لكأس العالم 2026.

كانت مواجهة حصل فيها المنتخب الأردني على الأمل، قبل أن يتم سلبه لعدة أسباب، سواء بأخطاء لاعبين أو سوء تنظيم دفاعي، أو لظروف خارجة عن إرادة النشامى لأن ببساطة .. الكرة قررت إدارة ظهرها لجمال السلامي ولفريقه في الظهور المونديالي الأول.

النمسا سجلت أولًا عن طريق روجر شميد، ولكن لا بأس، علي علوان نجح في تسجيل التعادل لصالح الأردن بعد عدة محاولات .. كما تم إلغاء هدفًا لماركو أرناوتوفيتش بسبب لمسة يد صحيحة قبل وصول الكرة له.



ممثل العرب لم يستغل الفرصة، ليتلقى الهدف الثاني من نيران صديقة عن طريق يزن العرب، قبل أن يعود أرناوتوفيتش بهدف ثالث من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة.

الأردن لم تسير في طريق مصر والسعودية وكاب فيردي وكل من قلبوا التوقعات في كأس العالم، ودعنا نخبرك كيف حدث ذلك!

  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    أفضلية وخطورة .. ولكن ماذا بعد؟

    رغم أن الأفضلية من ناحية الاستحواذ كانت لصالح النمسا بوضوح في الشوط الأول، إلا أن الأردن شكلت خطورة أكبر على الفريق الخصم، وحاولت 8 مرات من أجل الوصول لمرمى الحارس ألكساندر شلاجر.

    ولكن كل ذلك ذهب أدراج الرياح، لأن المنظومة التي بناها المدرب جمال السلامي، سواء في عملية التحولات أو بناء الهجمة بشكل طبيعي، تحتاج إلى مهاجم هداف يمكنه ترجمة تلك الكرات إلى أهداف.

    وهنا يجب أن نتحدث عن الغائب الحاضر في الأذهان يزن النعيمات، النجم الأردني الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي خلال بطولة كأس العرب الأخيرة، مما حرمه في المشاركة في المونديال المقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    ممثل العرب وقارة آسيا لم تكن لديه أي مشكلة في اختراق دفاعات النمسا، حتى وإن تواجد بها دافيد ألابا نجم ريال مدريد الراحل مؤخرًا عن الميرينجي، في ظل حصول كونراد لايمر على دور أكثر تقدمًا بدلًا من اللعب كظهير.

    ولكن اللمسة الأخيرة كانت غائبة تمامًا عن الفريق خاصة من الثلاثي موسى التعمري وعودة الفاخوري، بينما نجح علي علوان في التسجيل لذلك لا يمكن لومه كثيرًا على التعامل المتواضع مع الفرص السانحة للنشامى.

    لقطة تسجيل هدف علوان تؤكد لنا حقيقة أن يزن النعيمات كان حاضرًا، لأن نجم الأردن رفع قميص زميله المصاب بعد التسجيل، وكأنه يقول له "أين أنت؟"!


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  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الإنجازات لا تأتي بلا دفاع جيد

    جمال السلامي أبهرنا اليوم بسبب قدرة الأردن على الوصول للمرمى من أقصر الطرق، وسرعة تدوير الكرة بشكل لا نراه كثيرًا بالمنتخبات العربية في مثل هذه المحافل والكبرى، ولكن ما هو معروف في كرة القدم، لا يمكنك تحقيق أي شيء وأنت تدافع بهذه الطريقة.

    من أين نبدأ؟ نعم الحظ لم يخدم في كرة الشوط الأول التي ارتطمت بالعارضة، وتسديدة الفاخوري، ولكن الأخطاء الفردية للأردن لا تليق بالفريق الذي أدهشنا بطفرة مذهلة على مدار السنوات الماضية.

    الهدف الأول للنمسا يجسد فشل الفريق في الضغط على الخصم أثناء بناء الهجمة، رغم أن المنافس ليس من كبار أوروبا وعمالقة القارة، ولا يمتلك القدرات الهجومية الخارقة مثل إسبانيا وفرنسا والأرجنتين وإنجلترا.

    النمسا سجلت أولًا عن طريق 10 تمريرات، في تجسيد واضح لفلسفة المدرب رالف رانجنيك التي تعتمد على الاستحواذ، لينتهي الأمر بالتسجيل في شباك الحارس يزيد أبو ليلى يلخص المشكلة الرئيسية للفريق.


    ربما اللقطة التي تعامل معها الجميع بسخرية في المباراة الودية للأردن مع سويسرا، عندما طلب موسى التعمري من اللاعبين الضغط العالي "عكس تعليمات مدربه"، أعطتنا نبذة دون أن نعلم عن مشكلة ضخمة لدى النشامى، وهي العجز عن الضغط بالشكل الكافي لإحباط محاولات الخصم سواء كان عاليًا أو منخفضًا.

    أيضًا كرة الهدف الثاني، التي جسدت مشكلة أخرى للنمسا وهي التعامل مع العرضيات، بالمشاركة مع رعونة الحارس يزيد أبو ليلى الذي خذل بلاده اليوم.

    وفقًا لما شاهدناه، كان يبدو أنه كلما تعثر رالف رانجنيك وفريقه وأصبح مهددًا بالخسارة أو فقدان نقطتين، تظهر هدية جديدة أمامه من اللاشيء لإنقاذه!

    المشكلة ليست في اللاعبين فقط، بل أيضًا بخطة المدرب، لأن الأردن كانت تترك مساحات شاسعة في الخلف كلما تقدمت للهجوم، وهو أمر كان من المنطقي تعرضها للعقاب بسببه في المشاركة الأولى لها في تاريخ كأس العالم.

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    ثنائي في قفص الاتهام

    هناك العديد من الأخطاء الفردية اليوم، سوء تركيز من يزن العرب أعاد النمسا للمقدمة من جديد بعدما كانت النتيجة 1/1 وفريقه يحاول جاهدًا الخروج منتصرًا أو على الأقل متعادلًا.

    وظهرت عدة أخطاء أخرى متنوعة في خط الدفاع، ولكن الحارس يزيد أبو ليلى ظهر كمتهم رئيسي في هذه الهزيمة المحبطة للفريق الأردني، والتي لا يمكن تكرارها بأي شكل من الأشكال أمام الجزائر والأرجنتين.

    القدر أنقذ أبو ليلى قبل هدف النمسا الثاني بلحظات، حيث فشل في التعامل مع كرة عرضية لتصل إلى ماركو أرناوتوفيتش الذي وضع الكرة في المرمى الأردني، ولكن الحكم الموريتاني داهاني بيدا ألغى الهدف لوجود لمسة يد على ستيفان بوش.

    ومع ذلك، استمرت الأخطاء لتظهر الشكوك بقوة حول أبو ليلى مرة أخرى مثلما حدث في كأس العرب، ليدق ناقوس الخطر أمام السلامي .. فريقك لن يحقق أي شيء بهذه الطريقة، ولو أتيحت لك فرصة لتغيير حارسك فافعل ذلك!

    وأخيرًا، موسى التعمري، لاعب ستاد رين الذي انعقدت عليه الآمال من أجل صناعة الفارق، باعتباره اللاعب الأبرز والأشهر في هذا الجيل، ولكن ما قدمه كان محبطًا للغاية.

    صاحب الـ29 سنة تعامل بأنانية في أكثر من لقطة مع الكرات التي وصلت له، ولم يكن في كامل تركيزه، كما فقد ثباته واتزانه بتوجيه اللوم بشكل مستمر لكل من حوله.

    هذا ليس ما ينتظره جمهور النشامى من التعمري أبدًا، ولعل العذر الأوضح له، هو لعبه في مركز المهاجم الصريح مما تسبب في تقييد حريته التي يتمتع بها بشكل أكبر كجناح أيمن.

    على كل حال، هل انتهت حظوظ النشامى في كأس العالم؟ لا، ولكنها أصبحت ضعيفة، مباراة النمسا كان يمكن الخروج منها بشيء ما، ولكن لا يوجد وقت للندم، بل للتفكير في كيفية إصلاح الأخطاء وتفاديها قبل مواجهتي الأرجنتين والجزائر!

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