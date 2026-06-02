الأرجنتين.. كنيسة مارادونا ليست الأغرب وقانون المستذئب سبق كأس العالم!

في الأرجنتين يتجاوز هوس كرة القدم حدود التشجيع الطبيعي ليصل إلى مرحلة التقديس والعبادة الصريحة.

إذا زرت مدينة روزاريو ستجد كنيسة فعلية أسست خصيصًا لعبادة أسطورة اللعبة دييجو أرماندو مارادونا وتعرف باسم الكنيسة المارادونية.

تأسست هذه الحركة في عام 1998 على يد مجموعة من المشجعين الذين قرروا تحويل حبهم الشديد للاعب وللعبة كرة القدم إلى ما يشبه العقيدة حيث يرى أتباع هذه الكنيسة أن كرة القدم هي الدين وأن مارادونا هو الرمز الأعظم لهذا الدين.

ويمتلك أتباع الكنيسة المارادونية تقويمًا خاصًا بهم يبدأ من عام ميلاد مارادونا وهو عام 1960 ويحتفلون سنويًا بعيد الميلاد المارادوني يوم 29 من شهر أكتوبر وهو اليوم الذي يسبق ذكرى ميلاده ويلتزم الأعضاء بوصايا محددة تدعو إلى حب الكرة الأرجنتينية ونشر اسم مارادونا دائمًا.

وإذا كانت كنيسة مارادونا تمثل هوسًا شعبيًا فإن هناك قانونًا أرجنتينيًا رسميًا يمثل ذروة الغرابة حيث يتدخل رئيس الدولة شخصيًا في مصير بعض العائلات لحمايتها من لعنة الأسطورة.

توارثت الثقافة الأرجنتينية أسطورة شعبية قديمة تقول إن الابن السابع الذكر في العائلة إذا لم تنجب بنات بينه وبين إخوته الذكور الستة يقع عليه تأثير لعنة سحرية تحوله إلى مستذئب أو رجل ذئب في أول ليلة يكتمل فيها القمر بعد عيد ميلاده الثالث عشر.

ولحماية الأطفال من النبذ الاجتماعي ومنع العائلات من التخلي عن أبنائها بسبب الخوف من هذه اللعنة أصدرت الأرجنتين قانونًا رسميًا عام 1974 ينص على أن رئيس الجمهورية يصبح تلقائيًا الأب الروحي للابن السابع في أي عائلة ينطبق عليها هذا الشرط.

ولا يقتصر الأمر على مجرد لقب شرفي بل يترتب على هذا التبني الروحي التزامات وامتيازات رسمية تشمل حصول الطفل على منحة دراسية كاملة ومجانية من الدولة تغطي جميع المراحل التعليمية حتى الجامعة وتقديم ميدالية ذهبية تذكارية للطفل من الرئاسة الأرجنتينية وإرسال ممثل شخصي عن رئيس الجمهورية لحضور مراسم تعميد الطفل والاحتفال به.

وقد استمر هذا التقليد لعقود وقام رؤساء الأرجنتين المتعاقبون بتبني مئات الأطفال رسميًا لإبطال لعنة المستذئب بمنحهم رعاية الدولة الكاملة.

