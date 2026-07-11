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علي سمير

فضيحة ستنسف نزاهة ميسي .. صحفي فرنسي يتوعد بمفاجأة من العيار الثقيل في قضية "فساد الأرجنتين"

الأرجنتين
كأس العالم
الأرجنتين ضد مصر
ليونيل ميسي
مصر

الجميع في حالة ترقب

كشف الصحفي المعروف رومان مولينا، عن تحضيره لمفاجأة مدوية، تخص قضية فساد من العيار الثقيل تتمحور حول الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

الأرجنتين تصدرت المشهد خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الجدل التحكيمي لمباراة مصر التي خسرها الفراعنة أمام منتخب التانجو 3/2، وسط اتهامات حول وجود تحيز لمنتخب التانجو ونجمه ليونيل ميسي.


  • فضيحة قادمة

    الصحفي الفرنسي نشر تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، مشيرًا إلى تحضيره لمفاجأة مدوية، بتحقيق عن ما تم وصفه بـ" مافيا الفساد" في كرة القدم الأرجنتينية.

    وقال إن هذه القضية ستكون واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في العصر الحديث، وسيتم نشر تفاصيلها بالكامل خلال ساعات.

    وفي سياق متصل قال الصحفي "أرتورو فيليجاس" عن تلك القصة:"لقياس حجم الفضيحة، عليكم معرفة أن رومان مولينا هو أحد أهم المحققين الصحفيين في كرة القدم العالمية".

    وأضاف:"بفضله، تم الكشف عن اعتداءات جنسية في اتحاد هايتي لكرة القدم، وإساءة أخرى في الجابون، وعدة فضائح وصلت إلى ساحات المحاكم".

    وتابع:"والآن، وبعد أن تحدث عن تحقيق يخص فساد الفيفا بالتعاون مع الاتحاد الأرجنتيني، ربما سنشهد فضيحة تنسف نزاهة ليونيل ميسي ومنتخب بلاده".


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  • ما هي القصة؟

    كشفت تقارير صحفية يوم الأربعاء الماضي، عن اتخاذ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والادعاء العام في الولايات المتحدة، خطوات جدية للتحقيق في العمليات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) على الأراضي الأمريكية.

    ووفقًا لصحيفة "lanacion" الأرجنتينية، فإن التحقيقات تشمل جميع المعاملات المالية التي تجاوزت 300 مليون دولار والتي تشوبها بعض شبهات تهريب الأموال.

    وتأتي هذه التحركات في توقيت حساس تزامناً مع تواجد بعثة المنتخب الأرجنتيني في الأراضي الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، مما يضع قيادات الاتحاد في موقف لا يحسدون عليه.


  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FBI تلاحق بعثة الأرجنتين في المونديال

    في الوقت الذي يصب فيه المنتخب الأرجنتيني تركيزه على المنافسة في مونديال 2026، بدأت السلطات الفيدرالية الأمريكية في تحريك ملفات ضخمة تتعلق بالحسابات المالية للاتحاد الذي يرأسه كلاوديو "تشيكي" تابيا.

    ووفقًا للتقارير الواردة من صحيفة "lanacion" الأرجنتينية، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي يضع عينه على الاتحاد الأرجنتيني للتحقق من وجود شبهات غسل أموال واحتيال عبر النظام المصرفي الأمريكي، وهو ما قد يهز استقرار بطل العالم الحالي.

    وقد استمع المحققون بالفعل لشهادات مهمة، أبرزها شهادة رجل الأعمال جييرمو توفوني، الذي دخل في صراعات قضائية سابقة مع الاتحاد.

    واستمرت جلسة الاستماع عبر الفيديو لمدة ثلاث ساعات، حيث يسعى المحققون لفهم كيفية تدفق مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وسيطة، ومدى توافق هذه العمليات مع القوانين الفيدرالية الصارمة في الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالعقود التجارية الدولية.

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  • شبهة تهريب الأموال

    ووفقًا للصحيفة الأرجنتينية، تركز التحقيقات بشكل أساسي على نشاط شركة TourProdEnter LLC، التي يديرها جافير فاروني وإريكا جيليت، والتي عملت كوكيل لتحصيل قيمة العقود التجارية للاتحاد الأرجنتيني في الخارج.

    وتشير الوثائق التي يتم فحصها إلى أن العمليات المالية لهذه الشركة تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار، موزعة على عدة بنوك كبرى مثل جي بي مورجان وبنك أوف أمريكا وسيتي بنك.

    الأمر لا يتوقف عند مجرد تحصيل الأموال، بل يمتد إلى كيفية توزيعها؛ حيث رصد المحققون تحويلات بقيمة 57 مليون دولار إلى شركات ومستفيدين لا يوجد مبرر اقتصادي واضح لتعاملهم مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

    ومن المثير للدهشة أن بعض هذه الأموال ذهبت لشركات مرتبطة ببابلو توفيجينو، الساعد الأيمن لتابيا، وأفراد من عائلته، بالإضافة إلى أشخاص يتقاضون معونات اجتماعية في الأرجنتين، مما يثير تساؤلات جدية حول الوجهة الحقيقية لهذه المبالغ الضخمة.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ماذا ننتظر من مولينا؟

    كما ذكرنا، الصحفي معروف عنه التحقيقات المثيرة التي تكشف فضائح الفساد والتلاعب في كرة القدم العالمية، وبالتأكيد ما سينشره سيؤثر بشكل كبير على صورة الأرجنتين فيما تبقى من المونديال

    تقرير الصحيفة الأرجنتنية انتشر بشكل واسع على مدار الأيام الماضية، ومن المقرر أن تؤدي معلومات مولينا إلى المزيد من الجدل والشبهات.

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