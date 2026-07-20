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President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

"حادثة لم يسبق لها مثيل في كرة القدم" .. فيفا يفتح تحقيقًا في أحداث نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

إسبانيا ضد الأرجنتين
إسبانيا
الأرجنتين
كأس العالم
لياندرو باريديس

هجوم حاد من صحيفة «ماركا» الإسبانية على الأرجنتين بسبب تصرف غير رياضي في نهائي كأس العالم 2026 بالأمس، بعدما خسر التانجو بهدف نظيف.

فبينما كان رودري وزملاؤه على المنصة يرفعون الكأس، بعد أن غادر إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ودونالد ترامب؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، المكان للتو، أدار نجوم «الألبيسيلستي» ظهورهم لأبطال العالم.

صحيح أنهم كانت على أرض الملعب، لكنهم كانوا ينظرون إلى المشجعين الأرجنتينيين ويشكرونهم، متجاهلين الفائزين.

وهو سلوك أثار غضب إسبانيا والرأي العام الإسباني: «تصرف مشين أوقع العار على العالم».. هذا هو عنوان المقال الذي يتصدر الصفحة الرئيسية لصحيفة «ماركا».

وجاء في المقال: «على وجه الخصوص، حادثة لم يسبق لها مثيل في تاريخ كرة القدم، تسببت في عار عالمي للمنتخب الأرجنتيني سيكون من الصعب جدًّا محوه: جميع لاعبي «الألبيسيليستي» يديرون ظهورهم للمنتخب الإسباني بينما يرفع هذا الأخير الكأس الذي فاز به بجدارة إلى السماء. إنها واحدة من أكثر الأمور احتقارًا التي شوهدت في تاريخ كأس العالم».

  • القواعد المنسية

    كما وجهت صحيفة «آس» انتقادات لاذعة للأرجنتينيين: "لقد نسي الفريق الأرجنتيني بأكمله إحدى القواعد الذهبية التي يجب على الفرق التي تحتل المركز الثاني في مثل هذه البطولات الالتزام بها: حضور حفل تتويج الفريق الذي هزمهم. وبدلاً من ذلك، اختاروا استغلال تلك اللحظة لتوديع البطولة جنباً إلى جنب مع المشجعين الذين رافقوهم طوال فترة كأس العالم. وعلى أي حال، لم تلقَ هذه اللفتة استحساناً من المشجعين الإسبان ولا من عشاق كرة القدم المحايدين الآخرين".

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  • فيفا يفتح تحقيقاً

    وفي الوقت نفسه، أفادت «سكاي سبورتس» أن الفيفا قد فتح تحقيقاً في الأحداث التي وقعت عقب مباراة إسبانيا والأرجنتين. وتخضع السلوكيات غير الرياضية التي أبداها باريدس وأيالا للتدقيق، حيث اعتدى الثنائي على عدد من لاعبي لا روخا بعد إطلاق صافرة النهاية.

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