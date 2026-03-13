Chelsea FC v Liverpool - Barclays Women's Super League

الأخ والأخت يظلان في النادي! لورين جيمس توقع عقدًا جديدًا مع تشيلسي بعد ساعات من توقيع شقيقها ريس على عقده

تلقى نادي تشيلسي دفعة قوية بفضل تمديد لورين جيمس لعقدها حتى عام 2030، وذلك بعد ساعات قليلة من توقيع شقيقها وقائد الفريق الرجالي ريس على عقد جديد طويل الأمد يمتد حتى عام 2032. ويضمن هذا الالتزام المزدوج التاريخي بقاء الشقيقين جيمس في صميم طموحات النادي، مما يمثل يومًا تاريخيًا لنجاح «البلوز» في الحاضر والمستقبل.

  • التزام مزدوج تاريخي في ستامفورد بريدج

    بالنسبة إلى لورين، كان البقاء في النادي الذي تدربت فيه منذ صغرها قراراً سهلاً. وفي حديثها عن تجديد عقدها، قالت: "أنا سعيدة للغاية ومتحمسة للغاية لتوقيعي عقداً جديداً مع تشيلسي. لقد كان هذا النادي هو ناديي منذ صغري، لذا أنا سعيدة جداً بتمديد إقامتي هنا. لا أطيق الانتظار لخلق المزيد من الذكريات، وآمل أن أحقق المزيد من النجاحات وأفوز بالمزيد من الألقاب مع هذا النادي الرائع."

    • إعلان
    من لاعب واعد في الأكاديمية إلى نجم عالمي

    تُعد مسيرة لورين قصة نمو ملحوظة، حيث تدربت في أكاديمية تشيلسي من فئة تحت 10 سنوات وحتى فئة تحت 14 سنة، قبل أن تعود إلى غرب لندن قادمةً من مانشستر يونايتد في عام 2021. ومنذ ذلك الحين، تحولت إلى واحدة من أبرز القوى المؤثرة في كرة القدم النسائية. بفضل 105 مباراة و31 هدفاً، لعبت دوراً أساسياً في حصد أربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، وثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب في كأس الرابطة. وأبرزت أكي ماندار، الرئيسة التنفيذية لفريق تشيلسي للسيدات، أهميتها قائلة: "نحن سعداء بتمديد لورين لعقدها. لورين هي واحدة من أكثر اللاعبات موهبة من الناحية الفنية في هذا البلد، وهي تشيلسي من الألف إلى الياء. جميع المرتبطين بالنادي فخورون للغاية بكل ما حققته باللون الأزرق، ونحن نتطلع إلى الفصل التالي من رحلتها."

  • تميز فردي وسمعة عالمية

    كان موسم 2023-2024 موسمًا حاسمًا بالنسبة لهذه المهاجمة الموهوبة، حيث سجلت 16 هدفًا في 23 مباراة أساسية، بما في ذلك أول ثلاثية لها على الإطلاق ضد ليفربول. وتعكس الجوائز الفردية التي حصلت عليها هذا التميز؛ فقد حصلت على لقب «أفضل لاعبة شابة» من رابطة اللاعبين المحترفين (PFA)، وتم اختيارها مرتين ضمن تشكيلة «فيفبرو» العالمية للسيدات (FIFPRO Women’s World XI)، واحتلت المركز الثالث عشر في تصويت جائزة الكرة الذهبية لعام 2024. يمتد تأثيرها إلى الساحة الدولية، حيث لعبت دورًا محوريًا في فوز إنجلترا ببطولة يورو 2025، ولا سيما بتسجيلها ثنائية مذهلة ضد هولندا خلال مرحلة المجموعات لمساعدة "اللبوات" في طريقهن للدفاع عن اللقب.

    في طليعة قيادة عصر جديد

    على الرغم من الصعوبات التي واجهتها بسبب الإصابات، ظلت لورين القلب الإبداعي للفريق تحت قيادة المدربة سونيا بومباستور. وقد تجاوزت مؤخرًا حاجز الـ 100 مباراة خلال مباراة نصف نهائي كأس الرابطة الحاسمة ضد مانشستر سيتي، مما أثبت صمودها وقدرتها على التعامل مع المباريات الكبيرة. ومع دخول تشيلسي مرحلة جديدة من المنافسة على الصعيدين المحلي والأوروبي، فإن توقيع لورين وريس على عقود طويلة الأمد يعزز مكانة اسم «جيمس» كحجر أساس لهوية النادي. يمكن لمشجعي "البلوز" الآن التطلع إلى سنوات عديدة أخرى من التألق من أيقوناتهم المحليات.

