الآن وقت النصر: أصبحتم الأكثر استفادة من "المؤامرة المزعومة" في كلاسيكو الأهلي.. و"كابوسكم" ينتظر الهلال

بينما كانت أروقة عملاق الرياض النصر، تعج في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بضجيج صراخ "المؤامرات" المزعومة، والظروف التي قيل إنها تُحاك لعرقلة مسيرة العالمي؛ أخفت كرة القدم في طياتها كالعادة، سيناريو مختلف تمامًا.

اليوم.. فريق النصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، يجد نفسه أمام "فرصة ذهبية"؛ من أجل التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الغائب عن خزينة العالمي منذ عام 2019.

ويتصدر الفريق النصراوي جدول ترتيب الدوري، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة؛ حيث يتبقى أمامه 5 محطات فقط، لاعتلاء العرش المحلي.

وحاليًا.. يبتعد النصر بـ8 نقاط عن عملاق الرياض الآخر الهلال، صاحب "المركز الثاني" في جدول ترتيب الدوري، و10 نقاط عن بطل آسيا النادي الأهلي "الثالث"؛ لكن مع ملاحظة أن الزعيم والراقي، لعب كل منهما لقاءً أقل من العالمي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، السيناريو الذي يلعب لمصلحة النصر نحو التتويج بالدوري؛ وذلك بعد صراخ "المؤامرة المزعومة"، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026..