Legacy Spain 3
الانهيار المأساوي لإسبانيا - قبل الانتعاش المذهل لآمال «لا روخا» في كأس العالم

هذا هو "ليغاسي"، البودكاست الذي تقدمه GOAL لمتابعة العد التنازلي لبطولة كأس العالم 2026. كل أسبوع، نستكشف القصص والروح التي تحرك الدول التي تشكل هوية كرة القدم العالمية. في حلقة هذا الأسبوع، نلقي نظرة على كيف انتقلت إسبانيا من كونها محددة لعصر كامل إلى التشكيك في مكانها ذاته على الساحة العالمية. نستعيد ذكريات تألق الجيل الذهبي، والانهيار المفاجئ بعد كأس العالم 2014 في البرازيل، وصراع الفرق التي تلت ذلك. ثم ننتقل إلى الحاضر: مدرب جديد، وعقلية جديدة، وموجة من المواهب الشابة بقيادة لامين يامال، المعجزة التي يعتقد الكثيرون أنها قد تقود إسبانيا نحو التعويض في عام 2026. هذه هي رحلة فريق يحاول إعادة اكتشاف نفسه - وما يصاحب السعي وراء النجمة الثانية من عدم اليقين والوعد والضغط.

بعد أن وصلت إسبانيا أخيرًا إلى قمة المجد في عام 2010، شهدت تراجعًا حادًا في أدائها في كأس العالم، وتسعى الآن إلى استعادة مكانتها في عام 2026.

طوال تاريخها، كانت إسبانيا تُعتبر دائمًا منتخبًا يفتقر إلى شيء ما. لم تتمكن أبدًا من اتخاذ الخطوة الحاسمة لترسيخ مكانتها كقوة كروية عالمية. في البطولات الكبرى، كان منتخب "لا روخا" ينتهي به المطاف دائمًا بالعودة إلى الوطن محملًا بالكثير من الندم - والأسئلة المحرجة حول عقلية لاعبيه.

ارتدى القميص الإسباني أساطير مثل ألفريدو دي ستيفانو، وباكو جينتو، وريكاردو زامورا، وراؤول غونزاليس، وفرناندو هييرو، من بين آخرين، وعلى الرغم من أن أسمائهم محفورة بأحرف ذهبية في تاريخ كرة القدم، إلا أنهم فشلوا جميعًا في رفع كأس العالم. لم تبدأ الحقبة الذهبية لـ "لا روخا" إلا في بداية القرن الحادي والعشرين...


  • Spain's midfielder Andres Iniesta (C) raAFP

    نجاح مستمر

    بدأت سلسلة النجاحات غير المسبوقة لإسبانيا على الساحة الدولية في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2008، عندما هزم الفريق بقيادة لويس أراغونيس ألمانيا في المباراة النهائية ليحصد لقب البطولة القارية للمرة الأولى منذ 44 عامًا. وكانت الخطوة التالية لهذا الجيل المليء بالمواهب، الذي ضم إيكر كاسياس وكارليس بويول وسيرجيو راموس وأندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز وديفيد فيلا وفرناندو توريس، هي كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

    لم يكن الطريق إلى المجد سهلاً على الإطلاق بالنسبة لمنتخب "لا روخا"، الذي خسر أمام سويسرا في مباراته الافتتاحية قبل أن يفوز بصعوبة في معارك ملحمية في ربع النهائي ونصف النهائي ضد باراغواي وألمانيا على التوالي، ليصل إلى النهائي ضد هولندا.

    شهد ملعب "سوكر سيتي" في جوهانسبرغ مباراة حاسمة ومثيرة في 11 يوليو 2010، حيث أكد كاسياس مكانته كأحد أفضل حراس المرمى في التاريخ بتصديه لتسديدة حاسمة في مواجهة فردية مع أريين روبن، قبل أن يسجل إنييستا هدف الفوز المثير في الوقت الإضافي ليتوج منتخب "لا روخا" بطلاً للعالم للمرة الأولى في تاريخه.

    لم يكن هناك ما يوقف إسبانيا خلال هذه الفترة، ونجحت في الاحتفاظ بلقب بطولة أمم أوروبا عام 2012. ومع ذلك، فإن فوزها في بولندا وأوكرانيا كان بمثابة إشارة مفاجئة إلى نهاية حقبة.

  • العودة إلى عاداتهم القديمة

    من قوانين الحياة أن كل ما يرتفع لا بد أن ينخفض، ورغم أنه كان من الواضح أن هذا سيحدث لإسبانيا عاجلاً أم آجلاً، إلا أن سقوطها جاء أسرع مما توقعه الجميع.

    جاء التراجع الدراماتيكي في أداء المنتخب الإسباني في أحد أكثر الملاعب أسطورية في العالم، ملعب ماراكانا، حيث هُزمت "لا روخا" على يد البرازيل بقيادة نيمار في نهائي كأس القارات 2013.

    ومع ذلك، لم يكن أحد ليتوقع آنذاك أن رجال فيسنتي ديل بوسكي سيُقصون من دور المجموعات في كأس العالم في العام التالي. والأمر الجنوني هو أنهم خرجوا من البطولة في الجولة الثانية، حيث هُزمت إسبانيا أمام هولندا في مباراتها الافتتاحية قبل أن تقضي عليها تشيلي في مباراتها الثانية.

    كان هذا الخروج المبكر المحرج بمثابة ضربة قاسية للغاية لـ "لا روخا"، حيث ودّع العديد من الأساطير الفريق لاحقاً لإفساح المجال لجيل جديد حمل على عاتقه عبءً ثقيلاً في محاولة محاكاة إنجازات من سبقوهم.

    كانت هناك الكثير من الأسئلة: هل تستطيع إسبانيا حقاً العثور على خليفة جدير بكاسياس؟ هل سيتمكن أي لاعب من سد الفراغ الذي تركه بويول في الدفاع؟ وما هي فرصة اكتشاف لاعب آخر بمستوى إنييستا أو تشافي؟

  • Spain v Chile: Group B - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    فشل تلو الآخر

    على الرغم من حالة عدم اليقين التي أحاطت بـ«لا روخا»، واصلت الأندية الإسبانية تألقها في المسابقات القارية، حيث فاز برشلونة وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، بينما سيطر إشبيلية بشكل شبه كامل على الدوري الأوروبي.

    ومع ذلك، عانى المنتخب الوطني من صعوبة في التخلص من آثار إخفاقه في كأس العالم 2014 في البرازيل. وأوضحت الإقصاءات المتتالية في دور الـ16 في كأس العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر أنه لن يكون من السهل تكرار ما حققه لاعبو ديل بوسكي في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

    كان أساس الجيل الذهبي هو فريق برشلونة المذهل بقيادة بيب جوارديولا وأسلوبه الشهير "تيكي تاكا". وبالتالي، تزامن تراجع إسبانيا مع رحيل المدرب الكتالوني عن كامب نو في نهاية موسم 2011-2012.

    كان من الواضح في تلك المرحلة أن إسبانيا ستحتاج إلى شيء خاص لدفعها مرة أخرى نحو قمة كرة القدم العالمية. وربما كان من المحتم أن يظهر العامل المجهول المفقود من لا ماسيا، حيث تعلم إنيستا وتشافي وبويول حرفتهم.

    ومع ذلك، حتى بمعايير أكاديمية برشلونة الفائقة، يمثل لامين يامال موهبة فريدة من نوعها.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    أمل متجدد

    29 أبريل 2023 هو تاريخ لن ينساه الإسبان، ففي ذلك اليوم، قام تشافي، أحد رموز العصر الذهبي لإسبانيا ومدرب برشلونة آنذاك، بإشراك يامال في أول مباراة له على الصعيد الاحترافي.

    أذكر أسلوب لعب المراهق بأسلوب ليونيل ميسي، حيث واجه يامال المدافعين دون خوف وبدا وكأنه يحمل الكرة وكأنها ملتصقة بقدمه اليسرى. نادراً ما نرى موهبة من هذا العيار في جيله، وشعر كل من برشلونة وإسبانيا بالحظ لوجوده في الأوقات العصيبة.

    بعد أكثر من عام بقليل على ظهوره الاحترافي الأول، كان يامال لاعباً أساسياً في المنتخب الإسباني الذي استعاد مجده السابق في يورو 2024، حيث هزم إنجلترا في النهائي. كانت جوهرة جديدة صقلتها أكاديمية "لا ماسيا" تقود جيلاً جديداً ومثيراً من اللاعبين، بما في ذلك نيكو ويليامز، أوناي سيمون، ميكيل أويارزابال، بيدري، جافي، ومارك كوكوريلا.

    هل من الصواب وضع ضغط دولة بأكملها على أقدام شاب لم يبلغ العشرين بعد؟ ربما لا، لكن يامال، بأدائه المذهل على أرض الملعب، أظهر أنه قادر على تحمل ذلك - وأكثر من ذلك بكثير.

    على الرغم من أنه من المبكر جدًا إجراء المقارنة، إلا أن لاعبًا شابًا يحمل أمة بأكملها على عاتقه هو أمر لم نشهده منذ أن ساعد بيليه البالغ من العمر 17 عامًا البرازيل على الفوز بكأس العالم 1958.

    يمتلك يامال بلا شك الموهبة المطلوبة لاقتحام كأس العالم، وقد أثبت أنه قادر على تقديم أداء رائع على المسرح الكبير أيضًا. لكن لكي تصبح بطلًا للعالم، تحتاج إلى شيء أكثر من ذلك.

    هل يمتلك يامال الصفات القيادية التي تحتاجها إسبانيا؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل يمكن لأي من زملائه في الفريق أن يتولى هذا الدور بدلاً منه؟ على الرغم من أن هذا الجيل الجديد يتمتع بقدرات عالية ويعد أحد أفضل المنتخبات الوطنية على مستوى العالم، إلا أنه لا يمكن مقارنته بجيل عام 2010.

  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    ثقل التاريخ - والتوقعات

    قبل بطولة يورو 2008، كان تاريخ إسبانيا حافلاً بالمنافسات التي كادت أن تُتوج بالنجاح والهزائم المدمرة، لكن مع انقلاب السيناريو في مطلع القرن الحادي والعشرين، تغيرت التوقعات تجاه المنتخب الوطني أيضاً. والآن، يتوقع العالم منهم أن يكونوا أبطالاً ومنافسين على اللقب في كل بطولة يشاركون فيها.

    تتجه أنظار الإسبان نحو أمريكا الشمالية، حيث ستُقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتبقى المهمة كما هي: الفوز باللقب. هل سيكون الأمر سهلاً؟ بالطبع لا. هل هم قادرون على تحقيق هذا الإنجاز مرة أخرى؟ بلا شك.

    ومع ذلك، لا يوجد نقص في المنافسين الجادين. الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي هي حاملة اللقب. سيقود كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال المليء بالمواهب الفائقة. كيليان مبابي وفرنسا قادران تمامًا على الوصول إلى النهائي للمرة الثالثة على التوالي. كارلو أنشيلوتي قادر على استخراج أفضل ما لدى البرازيل. إنجلترا، بقيادة توماس توخيل، تهدد بإنهاء جفافها من الألقاب الكبرى أخيرًا، وعلى الرغم من أن ألمانيا ليست في أفضل حالاتها، إلا أنها تظل خصمًا خطيرًا.

    وبالطبع، لا يمكن استبعاد "الفرق المفاجئة" التي شوهدت في النسخ السابقة. فقد صنعت المغرب التاريخ في قطر وتأمل في تكرار ذلك في أمريكا الشمالية، كما أن اليابان مرة أخرى فريق يجب متابعته، في حين أن الدولتين المضيفتين ستكونان واثقتين من إحداث مفاجأة أو اثنتين - لا سيما الولايات المتحدة والمكسيك.

    لكن بعد ثلاث إخفاقات متتالية في النهائيات، سيتعين على إسبانيا أيضاً التغلب على ثقل التاريخ - بالإضافة إلى عبء كونها المرشحة المفضلة لدى الكثيرين. ومن الواضح أن الكثير سيعتمد على تلك القدم اليسرى القاتلة ليامال، الذي يحلم برفع الجائزة الأكثر شهرة في كرة القدم وهو في سن المراهقة - تماماً مثل بيليه ومبابي قبله.

    قد تكون كأس العالم تتويجاً لمجده، واللحظة التي يثبت فيها أنه أفضل لاعب على وجه الأرض بإنهاء انتظار النجمة الثانية التي لم يتوقع أحد في عام 2010 أنها ستستمر كل هذه المدة.

