الانهيار المأساوي لإسبانيا - قبل الانتعاش المذهل لآمال «لا روخا» في كأس العالم

29 أبريل 2023 هو تاريخ لن ينساه الإسبان، ففي ذلك اليوم، قام تشافي، أحد رموز العصر الذهبي لإسبانيا ومدرب برشلونة آنذاك، بإشراك يامال في أول مباراة له على الصعيد الاحترافي.
أذكر أسلوب لعب المراهق بأسلوب ليونيل ميسي، حيث واجه يامال المدافعين دون خوف وبدا وكأنه يحمل الكرة وكأنها ملتصقة بقدمه اليسرى. نادراً ما نرى موهبة من هذا العيار في جيله، وشعر كل من برشلونة وإسبانيا بالحظ لوجوده في الأوقات العصيبة.
بعد أكثر من عام بقليل على ظهوره الاحترافي الأول، كان يامال لاعباً أساسياً في المنتخب الإسباني الذي استعاد مجده السابق في يورو 2024، حيث هزم إنجلترا في النهائي. كانت جوهرة جديدة صقلتها أكاديمية "لا ماسيا" تقود جيلاً جديداً ومثيراً من اللاعبين، بما في ذلك نيكو ويليامز، أوناي سيمون، ميكيل أويارزابال، بيدري، جافي، ومارك كوكوريلا.
هل من الصواب وضع ضغط دولة بأكملها على أقدام شاب لم يبلغ العشرين بعد؟ ربما لا، لكن يامال، بأدائه المذهل على أرض الملعب، أظهر أنه قادر على تحمل ذلك - وأكثر من ذلك بكثير.
على الرغم من أنه من المبكر جدًا إجراء المقارنة، إلا أن لاعبًا شابًا يحمل أمة بأكملها على عاتقه هو أمر لم نشهده منذ أن ساعد بيليه البالغ من العمر 17 عامًا البرازيل على الفوز بكأس العالم 1958.
يمتلك يامال بلا شك الموهبة المطلوبة لاقتحام كأس العالم، وقد أثبت أنه قادر على تقديم أداء رائع على المسرح الكبير أيضًا. لكن لكي تصبح بطلًا للعالم، تحتاج إلى شيء أكثر من ذلك.
هل يمتلك يامال الصفات القيادية التي تحتاجها إسبانيا؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل يمكن لأي من زملائه في الفريق أن يتولى هذا الدور بدلاً منه؟ على الرغم من أن هذا الجيل الجديد يتمتع بقدرات عالية ويعد أحد أفضل المنتخبات الوطنية على مستوى العالم، إلا أنه لا يمكن مقارنته بجيل عام 2010.