"الانتقادات لا تؤثر علي".. كارلو أنشيلوتي يرد على الهجوم بسبب تراجع البرازيل تحت قيادته!

ازداد التوتر المحيط بمنتخب البرازيل بشكل متصاعد عقب النجاة بصعوبة في تاونسفيل، إذ كانت هناك حاجة إلى ضربة رأسية من ريان في الدقيقة الـ95 لإنقاذ التعادل أمام أستراليا، والحيلولة دون ما كان سيمثّل هزيمة تاريخية لبطل العالم خمس مرات. جاءت هذه النتيجة بعد خروج مؤلم من كأس العالم على يد النرويج، ما ترك جماهير الفريق والإعلام المحلي في حالة تأهب قصوى.

وقد عبّر المنتقدون بصوت عالٍ عن "الانطباع السيئ للغاية" الذي تركه الفريق، حتى إن بعض الشخصيات البارزة طالبت بإقالة المدرب رغم توقيعه عقدًا جديدًا لمدة أربع سنوات قبل أشهر قليلة فقط.

لكن أنشيلوتي لا يزال ثابتًا على موقفه، وقال للصحفيين: "من الجيد أن يكون هناك نقد للعمل. النقد كان موجودًا دائمًا وسيظل كذلك. إنه لا يؤثر على الفكرة التي أحملها لمستقبل هذا المنتخب. النقد ليس له أي تأثير على ما أفكر فيه بشأن المستقبل".