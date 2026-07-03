"الانتقادات اللاذعة السبب" .. رفيق رياض محرز في الجزائر السابق يكشف سر اعتزاله الدولي

رفيق حليش، مدافع المنتخب الجزائري السابق، كان متواجدًا لتحليل اللقاء مع "بي إن" أيضًا، واستغل الفرصة للتعليق وكشف الأسباب وراء قرار زميله السابق في المنتخب.

وقال حليش: "كان حاضرًا من 2013-2014 ولعب كأس العالم، وتألق في ليستر وسيتي والمنتخب ولكن كان منتظر اعتزاله ويصرح بالأمر منذ أمم إفريقيا الأخيرة إن كأس العالم هي الأخيرة له".

وأضاف: "قدم كل شيء وشرف الجزائر وفاز بكل شيء، أضاف الكثير للمنتخب، لاعب وإنسان خلوق ومحترم جدًا وهاديء، القرار توقيته متوقع وكنت طامع أن يزيد لكأس إفريقيا".

وختم: "كما قال إسلام، الانتقادات التي طالته غير مبررة، اللاعب غير معفي من الانتقاد البناء إذا كان في غير مستواه، ولكن في الجزائر وبعض الأشخاص قدموا انتقادات لاذعة تأثر منها كثيرًا ومن أكثر من سنة وهو يقرر الاعتزال في أقرب فرصة".







