الاستحواذ "الكاذب" يفضح عقم ميلان أمام أودينيزي.. و"المايسترو" مودريتش يغرق في وحل أليجري!

بلغة الأرقام، ترسم حصيلة مودريتش خلال الـ 72 دقيقة التي خاضها قبل استبداله، صورة دقيقة لحجم المجهود المزدوج الذي بذله لمحاولة إنقاذ خط وسط ميلان من الانهيار. كان النجم الكرواتي المحرك الأساسي للفريق بلمسه الكرة 81 مرة، محققًا دقة تمرير إجمالية ممتازة بلغت 90%، إثر نجاحه في إيصال 63 تمريرة صحيحة من أصل 70 محاولة.
وتجلت سيطرته على الإيقاع من خلال تقديم 44 تمريرة دقيقة في نصف ملعب أودينيزي بنسبة نجاح 86%، إلى جانب علامة كاملة ومثالية في نصف ملعبه بنسبة 100%. ولم يكتفِ "المايسترو" بالتمرير القصير، بل لجأ للحلول الطولية بإرسال 4 كرات دقيقة من أصل 6 محاولات، وقدم تمريرتين مفتاحيتين لزملائه، غير أن مؤشر صناعة الأهداف المتوقعة (xA) توقف عند 0.04 فقط، مما يعكس غياب التهديد الفعلي من تلك التمريرات.
وحاول فك طلاسم الدفاع بتسديدة وحيدة بين الخشبات الثلاث بمؤشر أهداف متوقعة ضئيل (0.02 xG). أما على المستوى الدفاعي، فقد أثبت صاحب الأربعين عامًا التزامًا ملحوظًا باسترجاع الكرة 5 مرات، والانتصار في 3 مواجهات أرضية من أصل 4 التحامات، والقيام بتدخل دفاعي ناجح، مقابل فقدانه للاستحواذ في 12 مناسبة نتيجة الضغط العالي والمحاولات المستمرة لابتكار مساحات لعب وسط تكتل الضيوف.