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زهيرة عادل

الاتفاق أكد انفراط عقد الأهلي .. انهيار واحدة من أفضل ثنائيات الراقي وترينكاو أفضل السيئين!

فقرات ومقالات
الأهلي
الاتفاق
وديات الأندية
ميريح ديميرال
روجير إيبانيز
فرانشيسكو ترينكاو
ماتياس يايسله

ماذا حدث في ودية الأهلي والاتفاق؟

"كل شيء في الأهلي لا يدعو للتفاؤل" .. هذا هو الحال قبل أسبوع واحد تقريبًا من انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2026-27!

الراقي تلقى الهزيمة اليوم الأربعاء، وديًا أمام الاتفاق بثلاثية مقابل هدف وحيد، في لقاء شهد غياب القيادة الفنية للألماني ماتياس يايسله، الذي رحل رسميًا عن قلعة الكؤوس، لتولي المسؤولية الفنية لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ثلاثية النواخذة سجلها موسى ديمبيلي، ياسر الشمري وعبدالعزيز البيشي في الدقائق 19، 30 و48، فيما أحرز فراس البريكان هدف الراقي الوحيد في الدقيقة 1+45 من عمر الشوط الأول.

صحيح أنها كانت ودية في ظروف خاصة دون مدير فني فعلي إلا أننا يمكن أن نخرج منها بعدد من أجراس الإنذار قبل الموسم الجديد..


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  • الأخطاء الفردية القاتلة

    تريد علامة واضحة على مدى تأثر لاعبي الأهلي بما يجري على الصعيد الإداري من رحيل الرئيس خالد الغامدي، ومن الناحية الفنية من مغادرة الجهاز الفني لماتياس يايسله، ومن قبلها التفريط في الأعمدة الأساسية للفريق كرياض محرز وفرانك كيسييه وغيرهما؟ .. لن تجد أفضل من الأخطاء الفردية في لقاء الليلة.

    تلك الأخطاء تجلت في الثلاثة أهداف، خاصةً الثاني والثالث اللذين سجلهما الشمري والبيشي، بغض النظر عن ضربة الجزاء التي تسبب بها فالنتين أتانجانا وسجل منها ديمبيلي هدف النواخذة الأول.

    في الهدف الثاني، تمريرة من الحارس عبدالرحمن الصانبي إلى إنزو ميلوت الموجود على حدود منطقة الجزاء، لكن الأخير يرد الكرة إلى الدفاع بتمريرة قصيرة، تصل للشمري أولًا ليسكنها الشباك بسهولة.



    وفي الهدف الثالث، عرضية غير متقنة من ماتيوس جونسالفيس من الجهة اليسرى، وسط سرحان من الدفاع الأهلاوي، يستخلصها البيشي بسهولة لينفرد بالصانبي ثم يحرز الهدف الثالث.

    لكن الحقيقة المشكلة في هذا الهدف الثالث ليست فقط في سرحان دفاع الأهلي، بل كذلك في تصرف روجر إيبانيز..


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  • انهيار ثنائية "إيبانيز – ديميرال"

    ربما تظن أن كلمة "انهيار" مبالغ بها، لكن دعني أذكرك أننا نتحدث عما شهدناه في ودية الليلة أمام الاتفاق، وبناءً عليه نعمل هذه الثنائية لم تعد كما كان عليه في السابق..

    وجود الثنائي ميريح ديميرال وروجر إيبانيز في قلب دفاع الأهلي في المواسم الأخيرة كان هو العلامة الفارقة في عديد المباريات، ومن ورائهم الحارس السنغالي إدوارد ميندي، الذي يغيب هذه الفترة لمعاناته من الإصابة، التي تعرض لها في كأس العالم 2026.

    لكن منذ الموسم الماضي، ومستوى ديميرال أصبح متذبذبًا سواء فنيًا أو لملاحقة الإصابات له، وودية الاتفاق جاءت لتكمل هذه السلسلة، حيث تعرض المدافع التركي للإصابة في الشوط الثاني، ولم يتمكن من استكمال المباراة.

    أما إيبانيز فيبدو أنه متأثر بالفعل بالتقارير المثارة حوله بشأن العروض الإنجليزية التي تستهدف التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وما يُقال عن اشتراطاته المالية للموافقة على تمديد إقامته في قلعة الكؤوس.

    خطأ المدافع البرازيلي في الهدف الثالث للاتفاق يلخص كل شيء، من سوء قراءة للهجمة ورد فعل البطئ إلى التدخل الخاطئ لتمر الكرة من أمامه بسهولة إلى البيشي ومن ثم إلى الشباك.



  • بديل محرز .. أفضل السيئين

    بالانتقال للحديث عن الصفقات الجديدة، فقد شارك الجناح الأيمن البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو في المباراة بشكل أساسي، قبل الخروج بعد مرور أول ربع ساعة من الشوط الثاني.

    وحقيقة أن ترينكاو كان النقطة المضيئة الوحيدة في صفوف الراقي أمام الاتفاق، ليس لكونه جيد، إنما على الأقل يحاول.

    الحكم على صاحب الـ26 عامًا لا يزال مبكرًا، ناهيك عن الظروف الخاصة لتلك الودية، لكن الملامح الأولية تؤكد أن لديه ما يقدمه، خاصةً فيما يتعلق باختراق التكتلات الدفاعية للخصوم، التي يواجهها الأهلي أمام خصومه عندما يكون في أفضل حالاته.

    بتمريرة بينية متقنة، نجح ترينكاو في إيصال المهاجم فراس البريكان للانفراد بحارس الاتفاق ومن ثم تسجيل هدف المباراة الوحيد.



    هذا ليس حكمًا نهائيًا، كما ذكرنا، لكن البرتغالي حاليًا لا ينقصه التأقلم مع زملائه في الأهلي فقط، إنما كذلك أن يكون من حوله في حالتهم الطبيعية، كي تكتمل الصورة.



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  • نعم! لقد انفرط العقد

    لا نحب الأحكام المتسرعة، لكن الحقيقة التي يعرفها تاريخ الأهلي جيدًا أنه ليس بالفريق القادر على لم شمله سريعًا، تلك الميزة التي ينفرد بها الهلال فقط تقريبًا من بين كبار الأندية السعودية.

    والواقع يقول إن ما خلقه المدرب الألماني ماتياس يايسله على مدار الثلاث سنوات الماضية، حالة خاصة، ليس من السهل تكرارها، ليس لكونه الأفضل فنيًا، إنما لنجاحه في خلق شخصية لكتيبة الأهلي الحالية افتقدها الفريق لسنوات.

    والآن تلك الشخصية يبدو أنها زالت ونحن نشاهد آخر ودية للفريق قبل انطلاق دوري روشن بشكل رسمي في 13 من أغسطس الجاري.

    الشخصية التي تركزت على المدرب "يايسله" والجمهور الذي دعم الألماني طوال الطريق وشكّل حوله حصانة خاصة من قرارات الإدارة، بجانب نجوم الراقي أنفسهم كرياض محرز وفرانك كيسييه .. كلها دعائم غادرت الأهلي في الصيف الجاري.

    على الأقل، انفرط عقد الكتيبة التي حققت الإنجاز القاري على مدار الموسمين الماضيين، والآن سيبدأ الأهلي البناء من جديد سواء لاعبين أو جهاز فني، ليفقد الميزة التي انفرد بها على مدار الثلاث سنوات الماضية ألا وهي "الاستقرار الفني"، في وقت ترنح به كافة خصومه سواء الهلال أو النصر أو الاتحاد.

    ما علينا حاليًا سوى انتظار ما إذا كان "إرث يايسله" سيقدر على حمل الأهلي للعبور من تلك الفترة الصعبة أم أن المدرب الجديد المنتظر سيبدأ من نقطة الصفر!


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