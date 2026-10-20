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أحمد فرهود

ليلة الرد على المشككين: مواجهة الاتفاق تقدم "كنزًا" يجب أن يستغله الاتحاد.. وإياك والتفريط في هذه الصفقة يا الأهلي!

فقرات ومقالات
الاتحاد
ريتشارد ريوس
راضي مشعل العتيبي
ينس فيسينج
الأهلي
الاتفاق ضد الاتحاد
الاتفاق
دوري روشن السعودي

الاتحاد يعود إلى سكة الانتصارات..

"لا زلنا في المنافسة"!.. هكذا قالها عملاق جدة الاتحاد بقوة؛ وذلك بعد فوزه الكبير على نادي الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء.

الاتحاد فاز (4-1) على مضيفه الاتفاق، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

رباعية الاتحاد جاءت بواسطة "النيجيري جورج إيلينخينا، الجزائري حسام عوار والمغربي يوسف النصيري (ثنائية)"، في الدقائق 16 و53 و80 و85 تواليًا؛ في الوقت الذي أحرز فيه سلطان هارون هدف الاتفاق الوحيد، في الدقيقة 34.

وبهذا الفوز الكبير، إلى جانب الأداء الرائع الذي قدّمه ضد "فارس الدهناء"؛ يكون العميد الاتحادي بقيادة مدربه الألماني الشاب ينز فيسينج، قد رد على المشككين فيه.

والبعض تسرع في وصف وضع الاتحاد بأنه خارج المنافسة على لقب الدوري؛ إلا أن الفريق الجدّاوي الكبير أثبت عكس ذلك، ولو بشكلٍ مؤقت.

المهم.. الاتحاد بفوزه الليلة وصل إلى النقطة العشرين، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما تجمد الاتفاق عند النقطة 15، في "المركز الثامن".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الاتحاد الكبير على الاتفاق..

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  • Al Ettifaq v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الاتفاق.. عقدة أرضه تتواصل ضد نادي الاتحاد

    واصل عملاق جدة الاتحاد نتائجه الرائعة على أرضية ميدان نادي الاتفاق؛ وذلك في السنوات الخمس الأخيرة تحديدًا.

    نعم.. الاتحاد بفوزه (4-1) على مضيفه الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ يكون قد تجنب الخسارة على أرضية ميدان "فارس الدهناء" منذ يناير من عام 2021.

    ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن؛ خاض العميد الاتحادي 6 مباريات على ملعب الاتفاق، محققًا الآتي:

    * فوز: 5.

    * تعادل: 1.

    * أهداف مسجلة: 18.

    * أهداف مستقبلة: 4.

  • imago-sport-1083349202.jpgZUMA Press Wire

    الاتحاد.. عندما قدّم واحدة من أفضل مبارياته ولكن!

    بعيدًا عن لغة الأرقام عزيزي القارئ؛ يجب الإشارة إلى أن عملاق جدة الاتحاد قدّم واحدة من أفضل مبارياته في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، ضد نادي الاتفاق.

    روعة الاتحاد ضد نادي الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ يُمكن تلخيصها في مجموعة من النقاط السريعة، على النحو التالي:

    * أولًا: التحكم في رتم اللعب؛ سواء في سرعة الأداء أو التهدئة.

    * ثانيًا: السيطرة الكاملة على منطقة الوسط؛ بقيادة النجم الكولومبي ريتشارد ريوس.

    * ثالثًا: استغلال المساحات التي تركها نجوم الاتفاق؛ خاصة في الجزء الأخير من المباراة.

    لكن تظل بعض الأخطاء الدفاعية التي لا يزال يرتكبها نجوم العميد الاتحادي؛ هي نقطة الضعف التي يجب أن يجد لها المدير الفني الألماني ينز فيسينج، حلًا سريعًا.


  • Al Ittihad v Shabab Al Ahli: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    ريتشارد ريوس.. الاتحاد يمتلك "كنزًا" في صفوفه

    بما أننا ذكرنا اسم النجم الكولومبي ريتشارد ريوس، متوسط ميدان عملاق جدة الاتحاد، في السطور الماضية عزيزي القارئ؛ فإننا يجب أن نركز عليه بشكلٍ أكبر، خلال كلماتنا القادمة.

    "لماذا التركيز مع هذا اللاعب؟!"؛ الإجابة سهلة وبسيطة بعد ما شاهدناه في مباراة الاتحاد ضد نادي الاتفاق، في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    ما قدّمه ريوس، المعار من نادي بنفيكا؛ يؤكد أن الاتحاد يمتلك "كنزًا" في خط الوسط، ولكنه يحتاج الآتي:

    * أولًا: وسط ارتكاز آخر بجانبه؛ بحيث تكون لديه حرية أكبر في الحركة.

    * ثانيًا: تعاون أكثر من زملائه في الاتحاد؛ مع فهم أكبر لتحركاته فوق أرضية الملعب.

    وأمام الاتفاق؛ رأينا تفاهمًا أفضل بالفعل بين نجوم الاتحاد وريوس، الذي صنع هدفًا رائعًا للنيجيري جورج إيلينخينا بـ"الكعب".

    ليس هذا فقط؛ بل إن ريوس كان يربط بشكلٍ مبهر بين الوسط والهجوم، قبل أن يلعب كـ"مدافع" في الدقائق الأخيرة من المباراة.

    ويجب على الجهاز الفني للعميد الاتحادي، بقيادة المدرب الألماني الشاب ينز فيسينج، أن يبني على الأداء الرائع الذي قدّمه النجم الكولومبي ضد الاتفاق؛ ليضع خطط المباريات القادمة، ويحصل على أكبر استفادة منه.

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  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    راضي العتيبي.. إياك والتفريط في الصفقة يا الأهلي!

    أخيرًا.. شهدت مباراة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي الاتفاق، تألق أحد اللاعبين بشكلٍ لافت؛ قبل أن يواجه سوء حظ كبيرًا للغاية.

    الحديث هنا عن راضي العتيبي، ظهير أيمن فريق الاتفاق الأول لكرة القدم؛ الذي أبدع أمام الاتحاد، في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    إبداع العتيبي ضد الفريق الاتحادي؛ يُمكن تلخيصه في مجموعة من النقاط السريعة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: صناعة هدف الاتفاق الوحيد؛ بتمريرة طولية رائعة، ضربت دفاعات الاتحاد بالكامل.

    * ثانيًا: عمل دفاعي أكثر من رائع؛ إلى جانب تقديم مساعدات هجومية مستمرة.

    إلا أن العتيبي تعرض للإصابة؛ ليتم استبداله في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، وهو الأمر الذي كان له تأثير كبير في خسارة فريقه.

    المهم.. ما قدّمه العتيبي في 42 دقيقة فقط؛ كفيل بأن يجعل عملاق جدة الآخر الأهلي، يتمسك بضرورة عدم التفريط في الصفقة مجددًا.

    نعم عزيزي القارئ؛ العتيبي كان قريبًا من الانتقال إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي لعام 2026، لكن الصفقة لم تتم في النهاية.

    ويُعاني الأهلي من نقص شديد في مركز الظهير الأيمن؛ ولذا فإن العتيبي كان يستطيع تقديم إضافة فنية كبيرة جدًا للفريق الأول، سواء دفاعيًا أو هجوميًا.