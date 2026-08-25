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FRANCK KESSIE IVORY COAST Getty Images
Gianluca Minchiotti

ترجمه

مفاوضات الاتحاد ويوفنتوس في مهب الريح .. روما يقتحم سباق التعاقد مع فرانك كيسييه

انتقالات
فرانك كيسييه
يوفنتوس
روما
الدوري الإيطالي
دوري روشن السعودي
الاتحاد

يحاول نادي روما التعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري، الذي سبق لجاسبيريني أن دربه في أتالانتا..

شهدت أمسية الثلاثاء مفاجأة، حيث قدم فريق روما بقيادة جيان بييرو جاسبيريني عرضًا قويًّا لضم لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه، الذي يسعى يوفنتوس إلى التعاقد معه منذ فترة طويلة، بما في ذلك خلال الساعات الأخيرة.

ووفقًا لشبكة «سكاي»، قام روما بخطوة جريئة للتعاقد مع لاعب خط وسط ميلان السابق، الذي دربه جاسبيريني في أتالانتا، والذي أصبح الآن لاعبًا حرًا بعد انتهاء فترة لعبه في السعودية.

وقد يؤدي وصول كيسييه المحتمل إلى روما إلى رحيل مانو كونيه أو نائل العيناوي.

  • وضع يوفنتوس

    وفقًا لما ذكره فابريتسيو رومانو على حسابه الرسمي على X، كثفت يوفنتوس اليوم المفاوضات في سعيها للتعاقد مع فرانك كيسييه.


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    يرغب «السيدة العجوز» في إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن، وقد يكون هذا الأسبوع حاسماً في محاولته لإنجاح الصفقة.

    يناقش يوفنتوس شروط العقد مع الوفد المرافق للاعب الإيفواري. ويحاول النادي الآن توثيق تلك الشروط كتابةً مع جميع الأطراف التي تمثل مصالح فرانك كيسييه، بعد أن تم إزالة العقبات التي كانت تعترض رحيل آرثر.

    ما الذي لا يزال يتعين القيام به؟ يريد يوفنتوس أولاً إتمام صفقة بيع فابيو ميريتي إلى تركيا، إلى نادي بشكتاش الذي يلعب فيه دوسان فلاهوفيتش ويقوده المدرب فينتشنزو إيطاليانو. وبمجرد أن يصبح اللاعب الإيطالي لاعباً جديداً في صفوف النادي التركي، سيتم استخدام الهامش المالي المتاح في الراتب لتقليص الفجوة وتسوية التفاصيل النهائية مع كيسييه.

    كما يتعين على يوفنتوس أن يراقب عن كثب الدوري السعودي للمحترفين: فاللاعب الإيفواري لديه عرضان على الطاولة، ويضغط نادي الاتحاد على وجه الخصوص على وكلاء اللاعب السابق في ميلان للحصول على رد في أقرب وقت ممكن.


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    وهناك المزيد: فقد دخل نادي روما الصورة أيضًا في المساء، محاولًا استباق يوفنتوس.





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