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Jürgen KloppGetty Images
علي سمير

فيديو | "أخبرهم أنه جوارديولا القادم" .. كواليس مثيرة من استشارة الاتحاد لكلوب قبل التعاقد مع ينس فيسينج!

الاتحاد
يانز ويسينغ
الفيصلي ضد الاتحاد
الفيصلي
دوري روشن السعودي
يورجن كلوب
ألمانيا

بداية مميزة للمدرب الألماني في دوري روشن

كشف الناقد الرياضي هتان النجار، عن قيام الألماني يورجن كلوب بتزكية مواطنه ينس فيسينج لدى إدارة الاتحاد السعودي قبل قدومه لتدريب الفريق.

الاتحاد خاض رحلة مكثفة من البحث عن مدرب جديد بعد رحيل سيرجيو كونسيساو، ليتم الاستقرار في النهاية على فيسينج، كأحد الأسماء الشابة الواعدة في أوروبا، والأمور تسير على ما يُرام حتى الآن في تجربته الجديدة.

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  • JENS WISSING(C)Getty Images

    ماذا قال هتان النجار؟

    الإعلامي السعودي قال عبر برنامج "نادينا":"العديد من الناس قالوا قبل قدوم فيسينج، من هذا المدرب وما هو وضعه وتاريخه؟ خاصة وأنه جاء بعد منافسة مع عدة أسماء كبيرة، مثل مدرب المكسيك وصربيا والمدير الفني الحالي لليفربول".

    وأضاف:"كان هناك سرًا وراء الاستعانة بفيسينج، وهي استشارة من إدارة الاتحاد مع السيد يورجن كلوب، وأخبرهم أنه سيكون الاسم القادم بقوة في عالم التدريب".

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  • KloppGetty Images

    مفاوضات مع كلوب نفسه

    وواصل النجار حديثه:"كانت هناك محادثات وخطوط اتصال مع كلوب منذ الموسم الماضي من أجل التعاقد معه بشكل شخصي، ولكن الأمور كانت تتسم بالسرية الشديدة".

    وتابع:"عندما تم الحديث مع كلوب مرة أخرى، قال الألماني لإدارة الاتحاد إنه بيب جوارديولا القادم في عالم التدريب، لأنه يعرفه جيدًا من مدرسة ريد بول".

    وأشاد النجار بالبداية المميزة لفيسينج مع الاتحاد وتصدره لمسابقة دوري روشن حتى الآن، مع طريقة تعامله مع يوسف النصيري وإخراج أفضل ما عنده، عكس المستوى المتخبط للمغربي مع كونسيساو.


  • كونسيساو يتحدث عن أسباب فشله

    تحدّث المدرب السابق لـميلان، سيرجيو كونسيساو، إلى DAZN Portugal عن مستقبله وأمور أخرى. وأكّد المدرب البرتغالي، الذي كان ضيفًا خاصًا في فقرة ما بعد مباريات دوري أبطال أوروبا، أنه تلقّى عدة عروض خلال الأشهر الأخيرة.

    وقال البرتغالي: "نعم، في هذه الأشهر الثلاثة أو الأربعة وصلتني دعوات كثيرة. اليوم بالتحديد، على سبيل المثال، من نادٍ عربي. وقبل أسبوع وصل عرض من نادٍ يوناني غيّر مدربه. كانت هناك اتصالات أيضًا مع نادٍ تركي ليس من بين ما يُسمّى بالأندية الكبيرة. ليس من الصعب جدًا الوصول إلى ذلك".

    وأتبع: "المشروع المقبل يجب أن يكون شيئًا أشعر أنه متين، كي أتمكّن من البقاء فيه بعض الوقت وأن يمنحني إمكانية الفوز، لأنه من الصعب جدًا عليّ أن أخسر. هذا جزء من المشروع، لكن من خلال تلك اللحظات الأقل إيجابية بالتحديد نتعلّم، وهذا العام في الاتحاد… سيلزم برنامج آخر لوصف السياق في السعودية. لم تسر الأمور على ما يرام".



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  • مشوار الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    عملاق جدة الاتحاد حقق انتصارًا مهما (3-1) على الفيصلي، مساء أمس الجمعة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وبهذه النتيجة.. تصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي "مؤقتًا"؛ برصيد 17 نقطة من 7 مباريات، جمعهم من 5 انتصارات وتعادلين.

    كما تأهل العميد إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إلى جانب الفوز على نادي الجزيرة الإماراتي، في التصفيات المؤهلة إلى مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".