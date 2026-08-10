"غاضب ومصدوم مما تفاجأ به في الاتحاد" .. الصدام الأول بين ينز فيسينج وإدارة العميد

بمجرد نهاية الموسم الماضي من دوري روشن السعودي (2025-26)، قرر الاتحاد رحيل المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، في ظل حالة عدم الرضا عن الأداء والنتائج على حدٍ سواء.

وبعد أسابيع من البحث، استقرت شركة النادي الجداوي على التعاقد مع الألماني ينز فيسينج بعقد يمتد لمدة موسمين، إذ ينتهي بنهاية موسم 2027-28.

الألماني لم يحظ بقبول كبير في الوسط الاتحادي، رغم عدم خوضه أي مباراة بعد، لكن قياسًا على صغر سنه (38 عامًا) وبالتالي قلة خبراته مقارنة بأسماء أخرى، كانت تمني الجماهير نفسها بالتعاقد معها كالألماني يورجن كلوب على سبيل المثال.



