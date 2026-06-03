Goal.com
مباشرالتذاكر
FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP
أحمد فرهود

حسم الجدل.. حقيقة تعاقد الاتحاد مع وليد الركراكي خلفًا للمقال سيرجيو كونسيساو

الاتحاد
وليد الركراكي
سيرجيو كونسيساو
دوري روشن السعودي
انتقالات

تطورات جديدة من داخل البيت الاتحادي..

كشف الإعلامي الرياضي ماجد هود، المُقرب من نادي الاتحاد، عن تطورات جديدة في "ملف" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ خلفًا للبرتغالي المقال سيرجيو كونسيساو.

الاتحاد أقال كونسيساو رسميًا، في اليومين الماضيين؛ وذلك بعد "الموسم الصفري" الكارثي في 2025-2026، والاكتفاء بـ"المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 50-NIG-MARAFP

    حقيقة تولي وليد الركراكي تدريب نادي الاتحاد

    وفي هذا السياق.. أكد الإعلامي الرياضي ماجد هود، أن المغربي وليد الركراكي؛ لن يكون المدير الفني الجديد لعملاق جدة الاتحاد، عكس ما تردد في وسائل الإعلام مؤخرًا.

    هود كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء يوم الأربعاء: "الركراكي لن يكون مدربًا للاتحاد.. وملفه لم يدخل مرحلة الدراسة من الأساس؛ رغم وجود اسمه سابقًا، ضمن عدة خيارات مطروحة".

    • إعلان

  • لا صحة للتعاقد مع "مرشحي" فهد سندي لتدريب الاتحاد!

    واستكمالًا لخبره.. نفى الإعلامي الرياضي ماجد هود، تعاقد عملاق جدة الاتحاد مع أي من الأسماء التدريبية؛ التي قيل إنها بترشيح من فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي.

    وشدد هود على أن العمل داخل الاتحاد، لاختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي المقال سيرجيو كونسيساو؛ يسير بهدوء كبير، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي والجماهيري.

  • FBL-WC-2022-MATCH62-FRA-MARAFP

    وليد الركراكي صنع التاريخ مع منتخب المغرب.. ولكن!

    المثير في الأمر أن اسم المدير الفني المغربي وليد الركراكي، طُرِح بقوة في وسائل الإعلام؛ كأحد أهم المرشحين لقيادة نادي الاتحاد، خلفًا للبرتغالي المقال سيرجيو كونسيساو.

    الركراكي لا يرتبط بعقدٍ مع أي فريق حاليًا؛ وذلك منذ رحيله عن القيادة الفنية لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، في مارس 2026.

    وصنع الركراكي المجد مع المنتخب المغربي؛ عندما قاده لاحتلال "المركز الرابع"، في بطولة كأس العالم "قطر 2022".

    إلا أن فشله في قيادة المغرب - على أرضه ووسط جماهيره -، للفوز على منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة؛ هو ما دفع المسؤولين لاتخاذ قرار الاستغناء عنه، وتكليف محمد وهبي لخلافته.

    وخسر المنتخب المغربي (0-1) أمام السنغال؛ قبل أن يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قراره بمنح اللقب إلى "أسود الأطلس" إداريًا، بسبب أحداث النهائي - من انسحاب زملاء اللاعب ساديو ماني ثم عودتهم مجددًا -.

  • Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في موسم 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما أنهى الاتحاد مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في "المركز الخامس" بجدول الترتيب؛ محققًا خلالها 16 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و11 هزيمة.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

    وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.