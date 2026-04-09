فوضى في الاتحاد: مدرب جديد وافق على خلافة كونسيساو .. والفراج يحمل الجماهير "ذنب التآمر على رئيس سابق"!

وشن عبد الله فلاته، هجومًا كاسحًا على الجميع داخل الاتحاد، موضحًا إن سوء النتائج ينعكس عن الفوضى الإدارية والفنية والعناصرية، وأن إدارة النادي لا تملك القرار، بقوله "تحضر مدرب وتجتمع مع اللاعبين، وراحوا سمعوا كلام دومينجوس (الرئيس التنفيذي) لرفع المسؤولية عن اللاعبين".
وأضاف "كونسيساو كل فكره هجومية، وكان يجب اختيار لاعب دفاعي، تشرك فيصل الغامدي بجانب فابينيو؟ والغامدي كان في أسوأ حالاته في المباراة الماضية؟ وحسن كادش (والله عيب) كان يتمشى ولا يهمه"، وتابع "سأتدخل في عمله، وضع الحوكمة على جنب".
هنا، علق الإعلامي وليد الفراج، بقوله "أول الموسم تقدم لكم رئيس كان قد جلب الدوري بعد غياب، وأنتم اخترتم، تحملوا مسؤولية اختياركم، إلى بعض جماهير الاتحاد، اعترفوا أنه تم تضليلكم والضحك عليكم من أجل تشويه صورة ناس عملوا مسبقًا في الإدارة".
وعلّق فلاته على حديث الفراج: "قيل لي أنت خذلتنا، لأنني لم أرشح فهد سندي (الرئيس الحالي لشركة الاتحاد)، وأنا على الحياد، ولا أعرف عمله، ولكننا رأينا النتائج".