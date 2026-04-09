Goal.com
مباشر
Ramon Planes Fahd Cynndy Ittihad (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

فوضى في الاتحاد: مدرب جديد وافق على خلافة كونسيساو .. والفراج يحمل الجماهير "ذنب التآمر على رئيس سابق"!

الاتحاد
هل هذا ذنب رئيس سابق تحامل عليه بعض جمهور الاتحاد؟ .. تتعدد التفسيرات حول النتائج الهزيلة التي يحققها الفريق الأول لكرة القدم، في دوري روشن، بعد الخسارة أمام نيوم، بنتيجة (3-4)، ضمن الجولة الثامنة والعشرين.

الاتحاد الذي توج بثنائية دوري روشن وكأس الملك، في الموسم الماضي، بات يعاني من أجل احتلال مركز يؤهله إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، في موسم 2026-2027، ليصبح - عمليًا - الأمل أمامه هو التتويج باللقب القاري.

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    هل يفكر كونسيساو في الاستقالة؟

    وأثار الإعلامي محمد البكيري، حالة من الجدل، حيث أشار عبر منصة (إكس)، إلى أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، عقد اجتماع تشاوري مع جهازه المعاون، عقب مباراة نيوم، حيث لم يغادر الملعب فورًا.

    وأضاف البكيري أن الاتجاه المتوقع لهذا الاجتماع هو طرح فكرة الاستقالة من تدريب الاتحاد، في ظل استمرار تراجع النتائج.

    وكان كونسيساو قد رفض استكمال المؤتمر الصحفي، بعد تلقيه سؤالًا صحافيًا، حول أنباء رحيله عن الاتحاد، وسط تزايد مطالب الجماهير بشأن ذلك الأمر، وهو السؤال الذي أثار غضبه، ليغادر ويكتفي بالتعليق "هذه مجرد أحاديث إعلامية".

    يذكر أن سيرجيو كونسيساو تولى تدريب الاتحاد في أكتوبر الماضي، بعد بداية الموسم، حيث اتخذت الإدارة قرارًا بإقالة المدرب الفرنسي لوران بلان، بعد الخسارة أمام النصر، في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.


  • Vuk RasovicAlfaiha twitter

    مدرب جديد وافق على الاتحاد

    هنا، فجر الناقد الرياضي عبد الله فلاته، مفاجأة، حول ملف المدير الفني الجديد للاتحاد، بقوله إن الإدارة كانت تملك الفرصة لتصحيح الأوضاع، بعد الخروج أمام الخلود - بركلات الترجيح - في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وقال فلاته، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن إدارة الاتحاد فتحت خط التفاوض مع ثلاثة مدربين، أحدهم كان الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني الأسبق للفيحاء، الذي قاده للتتويج بكأس الملك أمام الهلال، والذي رحل عن تدريب اتحاد كلباء الإماراتي، في فبراير 2026.

    وأضاف فلاته من الشعر بيتًا، بقوله إن رازوفيتش وافق على تدريب الاتحاد، في الشهرين المتبقيين حتى نهاية الموسم، ولكن المفاوضات لم تتم.

  • فلاته ينفعل .. ورسالة الفراج

    وشن عبد الله فلاته، هجومًا كاسحًا على الجميع داخل الاتحاد، موضحًا إن سوء النتائج ينعكس عن الفوضى الإدارية والفنية والعناصرية، وأن إدارة النادي لا تملك القرار، بقوله "تحضر مدرب وتجتمع مع اللاعبين، وراحوا سمعوا كلام دومينجوس (الرئيس التنفيذي) لرفع المسؤولية عن اللاعبين".

    وأضاف "كونسيساو كل فكره هجومية، وكان يجب اختيار لاعب دفاعي، تشرك فيصل الغامدي بجانب فابينيو؟ والغامدي كان في أسوأ حالاته في المباراة الماضية؟ وحسن كادش (والله عيب) كان يتمشى ولا يهمه"، وتابع "سأتدخل في عمله، وضع الحوكمة على جنب".

    هنا، علق الإعلامي وليد الفراج، بقوله "أول الموسم تقدم لكم رئيس كان قد جلب الدوري بعد غياب، وأنتم اخترتم، تحملوا مسؤولية اختياركم، إلى بعض جماهير الاتحاد، اعترفوا أنه تم تضليلكم والضحك عليكم من أجل تشويه صورة ناس عملوا مسبقًا في الإدارة".

    وعلّق فلاته على حديث الفراج: "قيل لي أنت خذلتنا، لأنني لم أرشح فهد سندي (الرئيس الحالي لشركة الاتحاد)، وأنا على الحياد، ولا أعرف عمله، ولكننا رأينا النتائج".

  • Hamad Al-Montashari Mohamed Noor Sergio Conceicao Ittihadsocial gfx/ Getty Images

    "ماذا قدم المنتشري ونور؟"

    ووجه متابع سؤالًا "ماذا قدم حمد المنتشري ومحمد نور في الاتحاد؟"، ليعلق عبد الله فلاته بقوله "الإدارة وضعتهما كي يذهب إليهما المشجع، لا تحملوا نور والمنتشري فوضى الموسم، اذهب لإدارة النادي واسألهم وليس من جاء قبل أيام فقط.

    وكان الاتحاد قد أعلن عن تعيين نور والمنتشري، نجمي الاتحاد السابقين، كمستشارين لرئيس مجلس الإدارة لشؤون كرة القدم.

  • وماذا بعد؟

    بعد هزيمة الأمس أمام نيوم، من المقرر أن يواجه الاتحاد في المباراة المقبلة، الوحدة الإماراتي، تحديدًا في 14 من أبريل الجاري، حيث دور الـ16 من النخبة الآسيوية.

    وتبقى البطولة القارية هي الأمل الأخير لإنقاذ موسم العميد، بعد وداعه المنافسة على كافة البطولات.

  • Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي، بعد السقوط أمام فريق النصر (1-2)، في دور نصف النهائي.

    وخاض الاتحاد 28 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ محققًا خلالها 13 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و9 هزائم، ليحل في المركز السادس، برصيد 45 نقطة.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

    وبالتالي، بات أمل الاتحاد الوحيد لإنقاذ الموسم، هو المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يستعد لملاقاة الوحدة الإماراتي، في دور الـ16، والذي ينطلق في جدة بنظام التجمع، حتى النهائي.

دوري روشن السعودي
النجمة crest
النجمة
النجمة
نيوم crest
نيوم
نيوم
دوري أبطال آسيا النخبة
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الوحدة crest
الوحدة
الوحدة