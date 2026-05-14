موعد انتهاء رئاسة فهد سندي .. وخطة أنمار الحائلي للعودة إلى الاتحاد بـ"الخصخصة أو الانتخابات"!

وعن وضع الاتحاد في دوري روشن، فقد ذكر الإعلامي مشعل العتيبي، بأن حديث حمد المنتشري، عقب المباراة الماضية، أمام ضمك، يؤكد أن هدف الفريق حاليًا بات منصبًا على إنهاء الموسم في المركز الخامس، من أجل التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.
وفي هذا السياق، سادت حالة من الريبة، بشأن قرار البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، باستبعاد الثلاثي يوسف النصيري وجورج إيلينيكنا وحامد الغامدي، من قائمة مباراة الاتفاق بقرار فني.
وبخلاف التعجب من استبعاد يوسف النصيري، رغم عدم إصابته، وأن الأمر لا يتعدى كونه قرارًا فنيًا من كونسيساو، جاء أيضًا غياب حامد الغامدي، ليثير حالة من الريبة، وفق ما قاله الإعلامي حمد الصويلحي، بأن القرار يبدو شخصيًا حول الغامدي، أكثر من كونه فنيًا، واصفًا إياه بأنه عقوبة على النادي أكثر من اللاعب.
ويستعد الاتحاد لملاقاة الاتفاق، اليوم، على ملعب إيجو، ضمن حساب الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي، علمًا بأن العميد يحتل المركز السادس، برصيد 52 نقطة، بفارق الأهداف عن التعاون (الخامس)، بينما يحل الاتفاق سابعًا بـ49 نقطة.