الصفقة اقتربت.. الاتحاد يستعد لبيع موسى ديابي إلى باير ليفركوزن بـ"خسارة مالية كبيرة"!

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الخميس، عن وصول مفاوضات نادي باير ليفركوزن الألماني مع عملاق جدة الاتحاد، لشراء عقد النجم الفرنسي موسى ديابي، إلى مراحل متقدمة.

الصحيفة أشارت إلى أن تقدم مفاوضات ليفركوزن مع الاتحاد؛ جاءت بالتزامن مع استبعاد ديابي من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، التي تستعد لمواجهة القادسية.

الاتحاد يواجه فريق القادسية الأول لكرة القدم، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.