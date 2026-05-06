أموال الاتحاد، صفقة محمد صلاح وحقيقة دعم النصر الاستثنائي بسبب كريستيانو رونالدو.. عمر مغربل يحسم جدل "الملفات الشائكة" رسميًا

لم ينتهِ الأمر هُنا.. عمر مغربل، الرئيس التنفيذي للرابطة السعودية المحترفة، رد على حقيقة التعاقد مع بعض الأسماء العالمية، خلال الفترة القادمة؛ أبرزهم:
* الجناح المصري محمد صلاح.
* المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
* المدير الفني الألماني يورجن كلوب.
وقام مغربل بالرد على إمكانية التعاقد مع كلوب، خلال الفترة القادمة؛ قائلًا: "هذا الأمر لا يدخل ضمن عمل الرابطة السعودية المحترفة، أو برنامج الاستقطاب".
وشدد مغربل على أن الأندية، هي المسؤولة وحدها على التعاقد مع المديرين الفنيين؛ وذلك وفقًا لرؤية كل مجلس، والإدارة الرياضية.
وفيما يتعلق بالنجوم العالميين أمثال صلاح وليفاندوفسكي؛ أعلن مغربل أن هُناك رغبة بالفعل، لجلب أبرز اللاعبين إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأضاف: "إذا أراد النادي التعاقد مع لاعب ما، عليه أن يُقدّم طلبًا بذلك إلى الرابطة وبرنامج الاستقطاب؛ حيث يتم دراسة الأمر بناء على الدعم المخصص ومعايير الحوكمة، قبل التفاوض معه".
وهذه الكلمات تفتح الباب بشكلٍ واضح، أمام إمكانية رؤية صلاح وليفا في الملاعب السعودية، خلال الموسم الرياضي القادم 2026-2027.