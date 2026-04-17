حان وقت "مصعد المجانين" يا الاتحاد: انظروا إلى فارق "القيادة" مع الأهلي.. وآسيا قد تكلفكم محمد صلاح ولكن!

في ليلة واحدة فقط.. شاهدنا لقطتين تُلخصان فارق "القيادة"، بين عملاق جدة الاتحاد وغريمه التاريخي الأهلي؛ وذلك على النحو التالي:

* الأهلي:

عندما تم طرد الظهير الأيمن للأهلي علي مجرشي، في الدقيقة 37 ضد نادي جوهور دار التعظيم الماليزي، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وجدنا الحارس السنغالي إدوارد ميندي، يقوم بدوره "القيادي" على أعلى مستوى.

ميندي جمع نجوم الأهلي حوله، وألقى كلمة حماسية فيهم؛ حيث قال: "من العار الخروج أمام جمهورنا".

وكانت لكلمات ميندي مفعول السحر؛ حيث حوّل الأهلي تأخره (0-1) مع نقص عددي، إلى الفوز بهدفين مقابل واحد.

* الاتحاد:

على العكس تمامًا.. لقد وجدنا رد فعل سلبي للغاية من النجم البرازيلي فابينيو تافاريس، كـ"قائد" لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ وذلك خلال مواجهة نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

فابينيو تسبب في هدف ماتشيدا، في الدقيقة 31 من عمر المباراة؛ حيث حوّل تسديدة تيتي يينجي، إلى داخل شباك الاتحاد بـ"الخطأ".

ورغم أنه هو من ارتكب الخطأ؛ إلا أننا لم نجد أي رد فعل "قيادي" من فابينيو مع زملائه، فوق أرضية الملعب.

أيضًا.. شهدت الدقيقة 61 لقطة غريبة جدًا من فابينيو؛ حيث قام نجم ماتشيدا كوتارو هاياشي، بإصابة الحارس الصربي للاتحاد بريدراج رايكوفيتش في "عينه".

وسالت الدماء في الجزء العلوي من عين رايكوفيتش، بالإضافة إلى بعض "التورم"؛ في الوقت الذي أظهرت فيه الإعادات، أن هُناك شبهة تعمُد من هاياشي في تدخله ضد الحارس الصربي.

وضغط كل نجوم الاتحاد على الحكم، لـ"طرد" نجم ماتشيدا؛ بينما وقف فابينيو بعيدًا تمامًا، رغم أنه القائد المسؤول عن الحديث مع قاضي المباراة.

المهم.. حكم المباراة اكتفى بـ"الإنذار" فقط، ضد كوتارو هاياشي؛ ولكننا نتحدث هُنا، عن غياب دور فابينيو "القيادي".