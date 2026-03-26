جهود نجم الاتحاد ذهبت هباءً .. ليفاندوفسكي يحمل حقيبة "التيه" من برشلونة إلى بولندا لكننا مضطرين للإشادة بوصيف كريستيانو رونالدو!

"الحلم مستمر" .. خطوة واحدة أصبحت تفصل منتخب بولندا بقيادة نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي عن التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، بعد تخطي منتخب ألبانيا "العنيد".
البولنديون نجحوا يوم الخميس، في الفوز أمام ألبانيا بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن دور نصف نهائي التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات الحدث العالمي، الذي سينطلق في الصيف المقبل بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.
ألبانيا تقدمت أولًا بهدف أربير هوجا في الدقيقة 42، لكن بولندا عادت بثنائية عن طريق ليفاندوفسكي وبيوتر زيلينسكي في الدقيقتين 63 و73 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يصعد منتخب بولندا لمواجهة السويد، في نهائيات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وفي السطور التالية دعونا نخصص الحديث عما قدمه نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي في مواجهة بولندا وألبانيا..