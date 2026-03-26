جهود نجم الاتحاد ذهبت هباءً .. ليفاندوفسكي يحمل حقيبة "التيه" من برشلونة إلى بولندا لكننا مضطرين للإشادة بوصيف كريستيانو رونالدو!

في الموسم الجاري، يتعرض ليفاندوفسكي للكثير من الانتقادات مع برشلونة، على إثر "عيوب" العمر التي بدأت تؤثر عليه كثيرًا، حتى وإن كان يسجل الأهداف.

إن قلنا تمركز خاطئ، تراجع حاسة حسم الأهداف، بطء الحركة، لا ضغط ولا مشاركة في اللعب بشكل كبير .. جميعها عيوب يعاني منها البرسا في أداء ليفا مؤخرًا.

كافة تلك العيوب انتقلت من إسبانيا إلى بولندا، حيث مواجهة ألبانيا الليلة، وكأن منتخب بلاده كان يلعب بعشرة لاعبين فقط، خاصةً في الشوط الأول تحديدًا.

وما بين تسديدة قريبة من المرمى عابها الضعف مرت بجوار القائم، وأخرى أعلى العارضة، وثالثة مرت من أمامه بينما كان منفردًا بمرمى ألبانيا، كانت فرص ليفا في المباراة.

مجهود زميله بيوتر زيلينسكي تحديدًا كان في مهب ريح، في كل مرة يظن نفسه أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة جزاء ألبانيا، فليفا إما متأخرًا خارج منطقة الجزاء أو متمركزًا في المكان الخاطئ أو مرتميًا في أحضان دفاعات الخصم، حتى قرر تأمين الفوز بنفسه محرزًا الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الـ18.



