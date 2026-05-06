Karim Benzema Hilal gfx Getty/Ai
أحمد فرهود

"اتفاق لم يعلم عنه الاتحاد شيئًا ولكن"!.. مفاجأة جديدة في عقد كريم بنزيما مع الرابطة السعودية قبل الانتقال إلى الهلال

أسرار جديدة في ظل أزمة عقد كريم بنزيما..

رغم رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما، عن عملاق جدة الاتحاد، في الميركاتو الشتوي الماضي؛ إلا أن تفاصيل عقده مع الفريق الأول، لا تزال تظهر على الساحة الرياضية.

بنزيما انضم إلى الاتحاد صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ قبل أن ينتقل إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026".

    اتفاق "مفاجئ" بين الرابطة السعودية وكريم بنزيما

    وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي، عن تفاصيل جديدة في عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما، خلال فترته مع نادي الاتحاد؛ وذلك بعد الأنباء المتداولة بشأن خصم جزء من ميزانية عملاق جدة لدى الرابطة السعودية المحترفة وبرنامج الاستقطاب، بسبب هذا اللاعب.

    الحميدي أوضح عبر برنامجه "نادينا"، مساء يوم الأربعاء، أن إدارة نادي الاتحاد اتفقت مع بنزيما على بنود العقد، بعيدًا عن الرابطة السعودية المحترفة وبرنامج الاستقطاب؛ عندما تم التعاقد معه في 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد.

    وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن الرابطة من ناحيتها، اتفقت مع النجم الفرنسي على بعض التفاصيل الأخرى؛ ومنها حصول اللاعب على 50 مليون ريال سعودي سنويًا، من حقوق الصور.

    وشدد الحميدي على أن الإدارة الاتحادية تفاجأت بهذا الاتفاق، الذي تم بين الرابطة المحترفة وبنزيما؛ وهو ما دفع مسؤولي العميد للقول: "تم خصم جزء من ميزانية النادي دون علمنا".

    وأضاف عبدالرحمن الحميدي: "المعمول به أساسًا.. النادي يقدّم طلبًا عندما يريد التعاقد مع لاعب ما؛ ثم يتولى برنامج الاستقطاب المفاوضات والاتفاق معه على بنود العقد، وفقًا للدعم المخصص لكل نادٍ".

  • أموال الدعم لا تحوّل إلى الاتحاد أو أي نادٍ أساسًا!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص الدعم المقدم من الرابطة السعودية المحترفة وبرنامج الاستقطاب، إلى أندية دوري روشن.

    وأعلن الحميدي أن الرابطة لا تقوم بتحويل أي مبلغ من هذا الدعم، إلى خزينة الأندية أساسًا؛ بل هي مجرد مخصصات مالية لهم، يتم استخدامها بناء على الصفقات والعقود المبرمة مع اللاعبين.

    لذلك.. تم سداد المبالغ الخاصة بحقوق صور النجم الفرنسي كريم بنزيما، من المخصصات المالية لعملاق جدة الاتحاد؛ باعتبار الرابطة هي المسؤولة عن الاتفاق مع اللاعبين وصياغة العقود، وليس الأندية.

    وهذا يفسر تصريحات عمر مغربل، الرئيس التنفيذي للرابطة السعودية، أن الاتحاد يعلم قيمة الدعم المخصص له؛ حيث تم إبلاغ كل نادٍ بالمبالغ المالية الإجمالية المحددة.

    مسيرة كريم بنزيما من الاتحاد إلى الهلال

    النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، انضم إلى نادي الاتحاد صيف عام 2023؛ قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد، وبعقدٍ لمدة 3 سنوات حتى 30 يونيو 2026.

    وقاد بنزيما الفريق الاتحادي؛ للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    إلا أن النجم الفرنسي دخل في خلافات مع الإدارة، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ الأمر الذي دفعه للانتقال إلى عملاق الرياض الهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي.

    وانتقل بنزيما إلى الهلال؛ بعد أن سجل 54 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 83 مباراة رسمية مع الفريق الاتحادي.

    أما مع الزعيم الهلالي - حتى الآن -؛ سجل كريم بنزيما 9 أهداف وصنع 4 آخرين، خلال 11 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 30 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 14 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و9 هزائم.

    وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

