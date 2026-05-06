"اتفاق لم يعلم عنه الاتحاد شيئًا ولكن"!.. مفاجأة جديدة في عقد كريم بنزيما مع الرابطة السعودية قبل الانتقال إلى الهلال

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي، عن تفاصيل جديدة في عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما، خلال فترته مع نادي الاتحاد؛ وذلك بعد الأنباء المتداولة بشأن خصم جزء من ميزانية عملاق جدة لدى الرابطة السعودية المحترفة وبرنامج الاستقطاب، بسبب هذا اللاعب.

الحميدي أوضح عبر برنامجه "نادينا"، مساء يوم الأربعاء، أن إدارة نادي الاتحاد اتفقت مع بنزيما على بنود العقد، بعيدًا عن الرابطة السعودية المحترفة وبرنامج الاستقطاب؛ عندما تم التعاقد معه في 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن الرابطة من ناحيتها، اتفقت مع النجم الفرنسي على بعض التفاصيل الأخرى؛ ومنها حصول اللاعب على 50 مليون ريال سعودي سنويًا، من حقوق الصور.

وشدد الحميدي على أن الإدارة الاتحادية تفاجأت بهذا الاتفاق، الذي تم بين الرابطة المحترفة وبنزيما؛ وهو ما دفع مسؤولي العميد للقول: "تم خصم جزء من ميزانية النادي دون علمنا".

وأضاف عبدالرحمن الحميدي: "المعمول به أساسًا.. النادي يقدّم طلبًا عندما يريد التعاقد مع لاعب ما؛ ثم يتولى برنامج الاستقطاب المفاوضات والاتفاق معه على بنود العقد، وفقًا للدعم المخصص لكل نادٍ".