بعد نفي "مظلومية" الاتحاد .. رد مثير للجدل من حمد الصنيع واتهام فهد سندي بـ"تضليل" الإعلاميين!

كشف الناقد الرياضي حمد الصنيع، عن حقيقة "مظلومية" نادي الاتحاد، بشأن مبالغ برنامج الاستقطاب، ردًا على ما ذكره الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، بشأن تفاصيل جديدة في عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما، لم تكن إدارة العميد على علم بها.

وذكر الحميدي، بأن إدارة نادي الاتحاد، اتفقت مع بنزيما، في صيف 2023، على بنود العقد، بعيدًا عن رابطة دوري المحترفين السعودي وبرنامج الاستقطاب، فيما اتفقت الرابطة - من ناحيتها - مع نجم ريال مدريد السابق، على بعض التفاصيل الأخرى، منها حصوله على 50 مليون ريال سعودي سنويًا من حقوق الصور، ثم تفاجأت الإدارة الاتحادية بهذا الاتفاق، الأمر الذي دفع مسؤولي العميد للقول بأنه تم خصم جزء من ميزانية النادي دون علمهم.