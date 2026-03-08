أسطورة تلطخت صفحته بـ"الأحمر": الاتحاد يلعب بالنار مع فابينيو .. نموذج نصراوي جديد وسيناريو بنزيما وكانتي وارد

الدرس المستفاد من الميركاتو الشتوي الماضي، أنه ليس هناك أي شيء مستبعد، كما حدث مع نادي الاتحاد، الذي وجد نفسه بين عشية وضحاها، فاقدًا لاثنين من أبرز عناصره، الذين كانوا حجرًا أساسيًا في بناء العميد في موسم التتويج بثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الجديد في هذا الملف، هو فابينيو تفاريس، متوسط ميدان الاتحاد، والذي دخل الفترة الحرة في عقده، ورغم توصية اللجنة الفنية بتجديد عقده، لما يتمتع به من عدة أدوار داخل أرض الميدان، إلا أن الإدارة الاتحادية فضلت تأجيل مسألة التجديد لوقت لاحق؛ بداعي إجراء تقييم شامل للجوانب الفنية قبل اتخاذ قرار الاستمرار من عدمه.

خطوة منهجية ولا شك في ذلك، ولكن في عالم كرة القدم، قد تتغير الأمور بين ساعة وأخرى، ورغبة البقاء قد تتحول إلى رحيل مفاجئ، إذا ما ارتبط الأمر بعرض مغرٍ، كما حدث مع كريم بنزيما وانتقاله إلى الهلال، أو نجولو كانتي، الذي كان هادئًا داخل الملعب، وأيضًا خارج أسوار العميد، حينما جاء أيضًا رحيله بشكل غير متوقع إلى فنربخشة التركي.