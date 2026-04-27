حالة طوارئ في الاتحاد .. هكذا يبدو المشهد في قلعة النادي الجداوي الذي يستعد لعاصفة من التغييرات، من أجل التحضير للموسم الرياضي المُقبل، في ظل أزمة نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وخروجه من جميع البطولات "خالي الوفاض".
"لست لاعب سوبر وفكر بدلًا من تضفير شعرك": رسالة قاسية من الفراج إلى العبود .. عقوبة ضد الثنائي وعاصفة تغييرات تنتظر الاتحاد!
عقوبة ضد ثنائي الاتحاد واستبعاد العبود
وفي هذا السياق، أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن إدارة الاتحاد أصدرت قرارًا بفرض عقوبات قاسية على الثنائي بريدراج رايكوفيتش وأحمد شراحيلي، مع قرار باستبعاد عبد الرحمن العبود.
وأوضح الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، استبعد العبود من التدريبات لأسباب انضباطية، مضيفًا أنه لم يحضر مران الجمعة وتحجج بعذر، ثم غاب عن تدريب السبت بدون أعذار، وجاء مران الأحد متأخرًا، فقرر كونسيساو استبعاده، وسيتم توقيع عقوبات ضده.
رسالة شديدة اللهجة من الفراج
ووجه الفراج رسالة شديدة اللهجة إلى عبد الرحمن العبود، بقوله "ألا يوجد أحد ينصحك؟ بعد 10 سنوات ستجلس عند كورنيش الدمام، وتفكر مع نفسك، وتقول: يا أخي ضيعت عليك الفرصة، بهذا الشكل أنت لن تأخذ سوى 5% من راتبك، وليس هناك تأمينات اجتماعية، جرب أن تفكر بدلًا من إضاعة الوقت بتضفير شعرك، لو فرغت نفسك 3 دقائق تطالع ذاتك في المرآة، وتقول لماذا أصنع لنفسي ذلك".
وأضاف الفراج "أنت موهبة جيدة ولكنك لست لاعبًا "سوبر"، أي نادٍ سيتعاقد معك بعد الاتحاد، أشك في قواه العقلية".
- Getty Images Sport
مصير كونسيساو
وفي سياق متصل، أكد وليد الفراج أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، مستمر في منصبه، على الأقل، حتى مباراة التعاون، المقررة الأربعاء، في الجولة الثلاثين، مشيرًا إلى وجود عاصفة ضخمة من التغييرات في الفترة المُقبلة.
الجدير بالذكر أن الناقد الرياضي عبد الله فلاته، سبق وأن تحدث عن ملف المدير الفني للاتحاد، بقوله إن الإدارة فرطت في فرصة تغيير سيرجيو كونسيساو، بعد الخروج أمام الخلود بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعدما فتحت الإدارة خط التفاوض مع ثلاثة مدربين، أحدهم كان الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني الأسبق للفيحاء، والذي وافق على تدريب العميد، في فترة الشهرين المتبقيين حتى نهاية الموسم.
ونوّه فلاته بأن فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، هو الذي عارض فكرة رحيل سيرجيو كونسيساو، وأصر على استمراره.
- Getty
ماذا فعل رايكوفيتش وشراحيلي؟
وكان حارس الاتحاد، الصربي بريدراج رايكوفيتش، قد دخل في مشادة مع جماهير العميد، عقب الخروج من ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بالخسارة أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف دون مقابل.
الحارس الصربي تورط في مشادة مع جماهير الاتحاد، رغم حديث البعض بأنه لم يكن مستهدفًا من العناصر الغاضبة من الهزيمة، حيث قام رايكوفيتش بإلقاء زجاجة مياه على المشجعين المتواجدين حول النفق، كما شوهد أيضًا وهو يرمي قفازه تجاههم، بعد مشاحنة لفظية أعقاب الخسارة.
أما عن أحمد شراحيلي، مدافع الاتحاد، فقد شوهد وهو يعتدي على حكم المباراة، ما نينج، حيث ركض صوب الحكم بعد اللقاء، وقام بدفعه بصدره بشكل عنيف، فما كان من الحكم إلا أن أشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه.
شجار العبود مع مشجع الاتحاد
وكان عبد الرحمن العبود أيضًا، قد دخل في مشادة عنيفة مع أحد مشجعي الاتحاد في المدرجات، حيث كادت المشادة تتطور إلى اشتباك، قبل أن يتدخل محمد نور، أسطورة النادي، والذي يعمل كمستشار الرئيس لشؤون كرة القدم، من أجل احتواء الأزمة، وإدخال اللاعب إلى غرفة الملابس.
وقتها، خرج رفيع الشهراني، وكيل العبود، لتفسير الواقعة، في رسالة عبر منصة (إكس)، قائلًا "هارد لك للخروج المرير لنادي الاتحاد من البطولة، أردت التعريج فقط على موضوع العبود من ناحية ما مرر للإعلام، والفهم الخاطئ من قِبل البعض.
باختصار الجمهور كعادته عرف بالوفاء، صفق وحيا العبود على ما قدمه. شخص من الجمهور قام بشتم والدة العبود أمامه، والكابتن مهما كان بشرًا ولن يرضى بذلك، وقال له انزل للأسفل وتحدث بذلك أمامي، وما يحسب للجمهور أنهم تكلموا وسحبوا هذا الشخص ولاموه وأبعدوه.
أما ما يدار بأن العبود اشتبك مع الجماهير وشتمهم وتعالى عليهم فهو عار من الصحة تمامًا. العبود يعود بمحبة جمهوره وبمحبة الكيان، والقتال من أجل الشعار".
وأضاف الشهراني "تحدثت مع اللاعب، وهو في حرقة لضياع المباراة بالأمس، وجسد ذلك باعتذاره للمدرج في برامج التواصل. كل التوفيق للكيان واللاعب بالقادم إن شاء الله".
- Getty Images Sport
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 28 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 13 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و9 هزائم.
وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.