الهلال منح "قبلة الحياة": أزمة الاتحاد ذكرها فابينيو .. فوز "جريح" ويوسف النصيري تأثر بأنباء الرحيل!

لن نقول مطلقًا إن آمال الاتحاد قد انتهت، مع خروجه خالي الوفاض من جميع البطولات، ولكن يبقى أمل المنافسة على مقعد النخبة الآسيوية قائمًا.

من قلب الإنماء، لا يزال الاتحاد يواصل السير على سطر وترك آخر، بعدما انتزع فوزًا على ضمك، بنتيجة (2-1)، ضمن حساب الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتقدم حسام عوار، لصالح الاتحاد، في الدقيقة 24، بينما تعادل ياكو ميتي لضمك، في الدقيقة 73، قبل أن يحرز عبد العزيز البيشي، هدف النقاط الثلاث، في الدقيقة 90+4.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 52 نقطة، ليحتل المركز السادس في ترتيب دوري روشن، بفارق الأهداف عن التعاون "الخامس"، بينما جاء ضمك، في المركز الخامس عشر، آخر مراكز البقاء، بـ26 نقطة.

