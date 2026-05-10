Goal.com
مباشر
Sergio Conceicao Ittihad Hossam Aouar Youssef En-Nesyri (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

الهلال منح "قبلة الحياة": أزمة الاتحاد ذكرها فابينيو .. فوز "جريح" ويوسف النصيري تأثر بأنباء الرحيل!

فقرات ومقالات
الاتحاد
ضمك
دوري روشن السعودي
يوسف النصيري
فابينيو

الاتحاد اقتنص النقاط الثلاث من ضمك..

لن نقول مطلقًا إن آمال الاتحاد قد انتهت، مع خروجه خالي الوفاض من جميع البطولات، ولكن يبقى أمل المنافسة على مقعد النخبة الآسيوية قائمًا.

من قلب الإنماء، لا يزال الاتحاد يواصل السير على سطر وترك آخر، بعدما انتزع فوزًا على ضمك، بنتيجة (2-1)، ضمن حساب الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتقدم حسام عوار، لصالح الاتحاد، في الدقيقة 24، بينما تعادل ياكو ميتي لضمك، في الدقيقة 73، قبل أن يحرز عبد العزيز البيشي، هدف النقاط الثلاث، في الدقيقة 90+4.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 52 نقطة، ليحتل المركز السادس في ترتيب دوري روشن، بفارق الأهداف عن التعاون "الخامس"، بينما جاء ضمك، في المركز الخامس عشر، آخر مراكز البقاء، بـ26 نقطة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الاتحاد وضمك، في مباراة الجولة الـ32..

  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    يوسف النصيري: هل تأثر بأنباء الرحيل عن الاتحاد؟

    اختلفت الصورة حول المغربي يوسف النصيري، مهاجم الاتحاد، لم يعد "مهاجم الصندوق"، الذي ينتظر التمريرات العرضية، بل تحول إلى مهاجم وهمي، يترك المساحات لزملائه، بل ويعود إلى منطقة الاتحاد، عند الكرات المرتدة.

    ولكن، هذا الأمر ربما صنع حالة من "التشتيت" لدى النصيري، وهو ما تأثر به الاتحاد، الذي بدا يعاني هجوميًا، بل إن ضمك كان اللأكثر ضغطًا مع بداية الشوط الثاني، ولولا براعة الحارس بريدراج رايكوفيتش، لجاء التعادل مع صافرة النصف الثاني.

    النصيري بات تائهًا في أرض الميدان، على مدار 61 دقيقة، وهنا يأتي السؤال "هل طريقة كونسيساو التي تتطلب منه الخروج كثيرًا من منطقة الجزاء هي السبب؟ أم الأحاديث المتداولة حول رحيل محتمل عن الاتحاد في الميركاتو الصيفي؟".

    التأثير الذهني على النصيري، مع أنباء وجود اهتمام أحد أندية دوري روشن، بضمه على سبيل الإعارة، ربما لا يبشر بالخير، خاصة في ظل منافسة الاتحاد على المقعد الآسيوي، إلا أن هناك أمر واقع فوق أرض الميدان، قد يستبعد تلك الفرضية، فما هو؟

    • إعلان
  • Al Ittihad v Al-Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    معاناة هجوم الاتحاد

    في الحقيقة، لم يكن النصيري وحده هو الحاضر "الغائب"، بل إن الخط الأمامي للاتحاد بدا مشتتًا، ما عدا حسام عوار، الذي كان الأكثر فعالية في الشوط الأول، ومن ثم ضبط العمق أمام ضغط ضمك مع الشوط الثاني.

    ستيفن بيرجفاين، موسى ديابي، يوسف النصيري، الثلاثي لم يقدم الفعالية المطلوبة، حتى وإن لجأ إلى سلاح "اللامركزية"، والتنوع في التواجد في العمق أو على الأطراف، فيما كان عوار هو "المنقذ"، الذي سجل الهدف، وصنع أكثر من فرصة محققة، في الوقت الذي برع فيه الخط الدفاعي الذي كان بمثابة الجدار أمام محاولات العميد، وخاصة عبد القادر بدران وجمال حركاس.

  • تغييرات العميد: هل الوقت مناسب؟

    ولعل من أبرز اللقطات التي رصدتها عدسة المباراة، هو غياب المدير الرياضي رامون بلانيس، الذي لم يتواجد في المدرجات، ليثير التساؤلات حول مصيره مع الاتحاد، بالتزامن مع ما ذكره فابريتسيو رومانو، بأن رحيله عن قلعة العميد بات أمرًا مؤكدًا في نهاية الموسم، وتفكيره في العروض الأوروبية.

    وإذا كان على الإدارة الاتحادية أن تشهد ثورة تغيير، فربما تكمن الأزمة فقط في التوقيت، خاصة وأن زيادة المقاعد الآسيوية، جاءت بمثابة "بادرة الأمل"، لقلعة العميد، في الخروج بإنجاز في ختام الموسم الرياضي.

  • Fabinho Kante Benzema Ittihad (Goal Only)Goal AR

    الأزمة ذكرها فابينيو: هل يرضي الاتحاد بآسيا 2؟

    في لقاء بين "التلميذ" سيرجيو كونسيساو، وأستاذه السابق فابيو كاريلي، يمكن القول إن المدرب الأسبق للاتحاد، نجح في جعل ضمك "الند بالند" مع العميد، في المواجهة لا تعترف مطلقًا بترتيب الفريقين في الدوري.

    ضمك الذي يواجه خطر الهبوط، أكثر خطورة على الاتحاد، في الشوط الثاني، قبل استفاقة الدقائق الأخيرة، ولوهلة تفوق كاريلي في "تكتيكه" الذي اعتمد على التنظيم الدفاعي ومن ثم تكثيف الضغط في ملعب العميد، وكما ذكرت سلفًا، لولا رايكوفيتش، لكان لنتيجة المباراة شأن آخر.

    اللعب بلا روح، هكذا تحدث فابينيو باستياء عن وضع الاتحاد، والذي قال إن المشكلة ليست في النتيجة، بل إنه لا يقدم أداءً جيدًا.

    مخطئ من يظن أن الاتحاد لم يعد لديه ما يخسره، فإنه لو فرط في هدية الآسيوية، فهذا هو السقوط الحقيقي.

    ويمكن القول إن الهلال منح الاتحاد، قبلة الحياة، عندما فاز بكأس خادم الحرمين الشريفين، ليصبح صاحب المركز السادس، متأهلًا إلى دوري أبطال آسيا 2، في ظل تواجد الزعيم في وصافة ترتيب دوري روشن، حاليًا.

    وبعد مشاهدة تراجع الاتحاد، واللعب بلا روح، خاصة في الشوط الثاني، يأتي السؤال "هل ارتضى العميد بالتواجد في دوري أبطال آسيا 2 في الموسم المُقبل؟".

    إذا كانت الإجابة بـ"نعم"، فاسمح لي، فإن هذا المقعد غير مضمون، مع تواجد الاتفاق الذي سينافس بقوة على هذا المقعد أيضًا.

    رسالة أخيرة إلى الاتحاد: مقعد "ملحق" النخبة، لا يزال في المتناول، مع التعاون، فما الذي يجعل النمور لا تملك الروح من أجل اللعب؟

دوري روشن السعودي
الاتفاق crest
الاتفاق
الاتفاق
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الفيحاء crest
الفيحاء
الفيحاء