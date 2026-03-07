Goal.com
Sergio Conceicao Ittihad Hossam Aouar Youssef En-Nesyri
محمود خالد

توابع زلزال الأهلي: كونسيساو ينفجر غضبًا ضد لاعبي الاتحاد .. "أحدهم نال النصيب الأكبر من الكعكة"

الاتحاد فوق صفيح ساخن..

يبدو أن أجواء نادي الاتحاد، باتت فوق صفيح ساخن، أعقاب الخسارة الكبيرة أمام الأهلي، بنتيجة (1-3)، في قمة الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب الإنماء.

الأهلي حقق فوزًا بثلاثية جاءت عن طريق إيفان توني ورياض محرز وفراس البريكان، في الدقائق 23 و59 و84، بينما اكتفى الاتحاد بهدف وحيد أحرزه فابينيو من علامة الجزاء في الدقيقة 51.

ولعل لقطة المباراة، تمثلت في الهدف الثالث للأهلي، الذي جاء بخطأ فادح من الحارس بريدراج رايكوفيتش، قبل أن يقتنص فراس البريكان الكرة منه، ويضعها في الشباك.

الخسارة جمدت رصيد الاتحاد عند 42 نقطة، ليحتل المركز السادس في ترتيب دوري روشن السعودي، وتصبح آماله عمليًا للاحتفاظ باللقب، في طور المستحيل، بينما رفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة، ليحتل وصافة الجدول.

  • اجتماع ساخن بعد الديربي

    وأفاد الإعلامي محمد البكيري، عبر منصة (إكس)، بأن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، انفعل على لاعبي العميد، وتعالت أصواته داخل غرفة خلع الملابس، عقب الخسارة أمام الأهلي، حيث قام بتوبيخ اللاعبين، واصفًا أداءهم بـ"السيء والمستهتر" من بعضهم.

  • Predrag Rajkovic GOAL ONLYGoal AR

    نقد لاذع لرايكوفيتش

    واختص كونسيساو في انتقاده اللاذع، للحارس بريدراج رايكوفيتش، بسبب خطأه القاتل الذي كان بمثابة "رصاصة الرحمة" للاتحاد أمام محاولة العودة في المباراة.

    الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن المدير الرياضي للاتحاد، رامون بلانيس، عقد اجتماعًا ثنائيًا سريعًا مع رايكوفيتش، بعد مغادرة اللاعبين.

    وبحسب ما ذكره البكيري، فإن بلانيس، عدّد الأخطاء الكارثية التي ارتكبها رايكوفيتش، على مدار الموسم، بعد طرده أمام الفتح والاتفاق، وكذلك ارتكابه خطأ فادحًا في مباراة الفتح، تسبب في هدف التعادل، وتكرار الواقعة في مباراة الأهلي.

    وانتقد رامون، حارس الاتحاد، واصفًا إياه بأن مستواه في تراجع، ويلعب بطريقة مستهترة، دفع الاتحاد ثمنها في كل تلك المباريات، مطالبًا إياه بالمزيد من الجدية والانضباط الفني.

  • أزمات اتحادية في مباراة الأهلي

    ورصدت قنوات "ثمانية" الناقل الرسمي للمباراة، لقطات جدلية من قِبل الاتحاد، تمثلت في الثنائي أحمد شراحيلي وحسام عوار.

    اللقطة الأولى، أن المدير الفني للاتحاد،  سيرجيو كونسيساو، دوّن ورقة ثم أعطاها إلى المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا، من أجل منحها إلى زميله أحمد شراحيلي، والتي تحمل تعليمات تكتيكية معينة، فيما قرر كونسيساو استبدال شراحيلي بعد تلك اللقطة بعشر دقائق، ليغادر المدافع غاضبًا ويقوم بدفع المقعد.

    اللقطة الثانية، حسام عوار، الذي قرر كونسيساو استبداله في الدقيقة 86، فيما قام إداري الاتحاد بمنح اللاعب زجاجة، ليقوم الجزائري بإلقائها بكل قوة، وسط علامات استياء عليه.

  • Predrag Rajkovic IttihadGetty

    أمنية رايكوفيتش لا تتحقق!

    وكان بريدراج رايكوفيتش، قد لعب دورًا رئيسًا في موسم الاتحاد التاريخي، الذي توج فيه بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، في "2024-2025"، قبل أن يخضع لعملية جراحية، بعد إصابته بتمزق في الوتر القريب من العضلة المستقيمة للفخذ الأيمن، ما تسبب في غيابه عن عدة مباريات.

    ومن قبل مدينة توركو الفنلندية، حيث خضع رايكوفيتش، لجراحة، بعد نهاية الموسم، وجه الحارس الصربي رسالة إلى جماهير الاتحاد، بقوله "أتطلع للعودة إلى الملاعب قريبًا ومشاركة لحظات جميلة معكم من جديد".

    ورغم ذلك، إلا أن أداء رايكوفيتش مع الاتحاد، منذ عودته في الموسم الجديد، أثار الكثير من الانتقادات، بل والمطالبات للعميد بضم حارس مرمى جديد.

    ومع وصوله إلى "32" مباراة مع الاتحاد، خلال موسم 2025-2026، في جميع المسابقات، ما بين دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة، فإن رايكوفيتش نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في "9" مباريات، بينما استقبل 35 هدفًا وتلقى بطاقتين حمراوتين.

  • نقاش ساخن بعد الديربي

    انتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" يظهر فيه محمد نور نجم الاتحاد السابق، في نقاش حاد مع رئيس النادي فهد سندي بعد انتهاء الديربي بفوز الأهلي.

    ويأتي هذا المشهد ليعكس حالة التوتر التي يعيشها العميد خلال الموسم الجاري، سواء خارج الملعب أو داخله بما يحدث مع المدرب سيرجيو كونسيساو.

    النادي مر بفترة حرجة في منتصف الموسم، برحيل الثنائي كريم بنزيما إلى الهلال ونجولو كانتي لفنربخشه، وتأتي المستويات المحلية الأخيرة لتعقد موقف الفريق بشكل أكبر.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كونسيساو ينفعل على صحفي

    أثار البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك بعد نهاية ديربي جدة الكبير، ضد النادي الأهلي.

    مدرب الاتحاد انفعل على أحد الصحفيين خلال المؤتمر الذي أقيم بعد الديربي، وذلك عند سؤاله عن عدم لعب الفريق بالروح المطلوبة أمام الخصم.

    وقال المدير الفني البرتغالي: "هُناك أشياء لا أود التعليق عليها.. نوعية الأسئلة هذه لا أفهمها".

    وأضاف كونسيساو؛ موجهًا حديثه للصحفي: "في بعض لحظات الديربي، كان الأهلي الأفضل، بسبب أخطائنا الفردية؛ لكن المواجهة كانت متكافئة بصفةٍ عامة، ثم تسأل أنت عن الروح!".

