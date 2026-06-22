الاتحاد في خطر.. سيرجيو كونسيساو يشعل "معركة قانونية" ضد العميد بعد إقالته

واستكمالًا لخبرها.. أوضحت صحيفة "الرياضية" أن إدارة عملاق جدة الاتحاد، ترى أن المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ ليس لديه أي حق في الحصول على قيمة عقده بالكامل، كما يُطالب.

وشددت الصحيفة على أن الإدارة الاتحادية، تعتمد على "بندين" في عقد كونسيساو مع الفريق الأول؛ وذلك على النحو التالي:

* البند الأول: إذا تم فسخ عقد كونسيساو بعد الموسم الأول "2025-2026"؛ يتم منحه تعويضًا ماليًا بقيمة رواتب 4 أشهر.

* البند الثاني: إذا تم فسخ عقد كونسيساو بعد الموسمين الثاني أو الثالث، حال الفشل في تحقيق مركز بين الثلاثة الأوائل في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ فلن يكون له أي حق في الحصول على تعويض مالي.

وبالفعل.. قام الاتحاد بـ"إقالة" المدير الفني البرتغالي، بعد موسمه الأول مع الفريق؛ وبالتالي فإنه سيتحصل على راتب 4 أشهر فقط لا غير، كتعويض.