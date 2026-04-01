"يستصغرهم ويتعامل معهم بسوء".. كواليس جديدة في أزمة انقلاب نجوم الاتحاد على سيرجيو كونسيساو

يعيش عملاق جدة الاتحاد، موسمًا سيئًا للغاية في 2025-2026، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو.
الاتحاد خسر جميع البطولات؛ حيث لم يتبق أمامه سوى دوري أبطال آسيا "النخبة"، الذي وصل فيه إلى دور ثمن النهائي.
وفي هذا السياق.. كشف الناقد الرياضي مناف أبو شقير، نجم نادي الاتحاد السابق، عن كواليس جديدة صادمة؛ في أزمة "انقلاب" لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الحاليين، على المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو.
والشارع الرياضي السعودي أجمع يعلم؛ أن كونسيساو دخل في "صدامات" مع عدد من نجوم الاتحاد، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
إلا أن أبو شقير أعلن في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، مساء يوم الأربعاء، أن 90 إلى 95% من نجوم العميد الاتحادي، "انقلبوا" على كونسيساو.
وأشار الناقد الرياضي إلى أن هُناك حالة من عدم التقبُل، للمدير الفني البرتغالي المخضرم، داخل غرفة ملابس الاتحاد.
واستكمالًا لحديثه.. تطرق الناقد الرياضي مناف أبو شقير إلى "سوء معاملة" البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد؛ لنجوم الفريق الأول لكرة القدم.
وشدد أبو شقير على أن كونسيساو، "يستصغر" نجوم الاتحاد؛ حيث يقوم بالتعامل معهم بـ"تعالي"، وطريقة غير جيدة إطلاقًا.
واختتم الناقد الرياضي تصريحاته؛ بالقول: "كونسيساو يرى نفسه مدربًا على أعلى مستوى، ولا يجوز لأي لاعب أن يُناقشه".
المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، البالغ من العمر 51 سنة، تولى القيادة الفنية لعملاق جدة الاتحاد، في شهر أكتوبر من عام 2025.
وقاد كونسيساو الاتحاد، في 31 مباراة رسمية منذ استلامه المهمة؛ محققًا خلالها 16 انتصارًا و6 تعادلات، مقابل 9 هزائم.
وسجل الفريق الاتحادي 64 هدفًا، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي؛ بينما اهتزت شباكه 43 مرة.
وتراجع الاتحاد إلى "المركز السادس" مع كونسيساو، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ إلى جانب توديع كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي.
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 26 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم.
وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.
وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.