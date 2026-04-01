"يستصغرهم ويتعامل معهم بسوء".. كواليس جديدة في أزمة انقلاب نجوم الاتحاد على سيرجيو كونسيساو

وفي هذا السياق.. كشف الناقد الرياضي مناف أبو شقير، نجم نادي الاتحاد السابق، عن كواليس جديدة صادمة؛ في أزمة "انقلاب" لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الحاليين، على المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

والشارع الرياضي السعودي أجمع يعلم؛ أن كونسيساو دخل في "صدامات" مع عدد من نجوم الاتحاد، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

إلا أن أبو شقير أعلن في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، مساء يوم الأربعاء، أن 90 إلى 95% من نجوم العميد الاتحادي، "انقلبوا" على كونسيساو.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن هُناك حالة من عدم التقبُل، للمدير الفني البرتغالي المخضرم، داخل غرفة ملابس الاتحاد.