Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"يريدون إنشاء مصعد في مصحة مجانين".. سخرية من مطالب جماهير الاتحاد ضد الإدارة واللاعبين

الاتحاد
سيرجيو كونسيساو
دوري روشن السعودي

الاتحاد من السيطرة المحلية الموسم الماضي للانهيار الكبير في 2025-2026..

سخر الناقد الرياضي محمد أبو هداية من جماهير عملاق جدة الاتحاد؛ التي تطالب برحيل مجلس إدارة النادي والجهاز الفني وعدد من محترفي الفريق الأول، في الفترة الحالية.

الاتحاد يعيش موسمًا صعبًا للغاية في 2025-2026؛ حيث ودع جميع المسابقات، مع المُنافسة على لقب دوري أبطال آسيا "النخبة" فقط.

    تشبيه "غريب" لجماهير الاتحاد!

    وفي هذا السياق.. قام الإعلامي والناقد الرياضي محمد أبو هداية بتشبيه الجماهير، التي تطالب برحيل إدارة الاتحاد والجهاز الفني وعدد من أجانب الفريق الأول، في هذا الوقت من الموسم؛ بمن يدعو لإنشاء مصعد كهربائي، في مصحة مجانين.

    أبو هداية شدد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة مساندة الإدارة والجهاز الفني واللاعبين حاليًا؛ مع تأجيل أي مطالب بالتغيير، بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وعن ذلك يقول أبو هداية: "الصحيح.. أن تُطالب بتغيير شامل (إداري وفني ولاعبين)، بعد انتهاء الموسم؛ أي عقب التأكُد من تسببهم جميعًا، في عام رياضي كارثي".

    المطالب الضرورية من جماهير الاتحاد

    واستكمالًا لتغريدته.. ركز الإعلامي والناقد الرياضي محمد أبو هداية، على المطالب التي يجب أن يُنادي بها جمهور عملاق جدة الاتحاد، بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: وضع برنامج احترافي.

    * ثانيًا: استقطابات بجودة عالية.

    وأضاف أبو هداية: "هذه المطالبات تكون في حال تأخُر عملية (خصخصة) الاتحاد.. أما الآن فالأمر غير منطقي، ولا يُمكن لعاقل أن يقبله".

  • حظوظ الاتحاد في بطولة النخبة الآسيوية

    وأخيرًا.. تطرق الإعلامي والناقد الرياضي محمد أبو هداية للحديث عن حظوظ نادي الاتحاد، في بطولة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    واعترف أبو هداية بصعوبة مهمة الاتحاد، في النخبة الآسيوية؛ قائلًا: "سندعم الفريق لمغادرة البطولة، بصورة معقولة".

    واعتبر الناقد الرياضي أن وصول العميد الاتحادي، إلى نصف نهائي النخبة الآسيوية؛ سيكون بمثابة المعجزة، التي يتمنى أن تتحقق.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 27 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 13 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

الشباب
الشباب
الاتحاد
الاتحاد