حلم الاتحاد يقترب وإن كان سوء حظه مستمرًا .. سيرجيو كونسيساو أمام الاتفاق من السباب إلى الإشادة ونيل رحمة الخربوش

أبرز ملامح انتصار الاتحاد أمام الاتفاق 3-1..

"أن تصل متأخرًا .. خير من ألا تأتي أبدًا"؛ هذا هو لسان حال جمهور الاتحاد وهو يتابع مواجهة فريقه أمام الاتفاق، يوم الخميس، ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

العميد نجح في تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد إيجو في الدمام، في مباراة قدمت بها كتيبة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو أحد أفضل مستوياتها بالموسم الجاري على الإطلاق.

ثلاثية النمور سجلها حسام عوار وموسى ديابي "هدفين" في الدقائق 3، 19 و79، فيما أحرز خالد الغنام هدف النواخذة الوحيد في الدقيقة 26 من عمر المباراة.

وللتعمق أكثر في أبرز أحداث مواجهة الاتفاق والاتحاد الليلة، دعونا نستطرد في السطور التالية..

  • "الحلم" يقترب

    نعم! هذا هو واقع الاتحاد في الموسم الجاري، فالتأهل للنسخة المقبلة (2026-27) من دوري أبطال آسيا للنخبة يمكن وصفه بـ"الحلم" قياسًا على عدة عوامل سواء إصابات، مستوى فني، صفقات ناقصة، عدم استقرار إداري وغيرها.

    المنافسة الآن منحصرة بين الاتحاد والتعاون فقط، إذ فقد الاتفاق فرصة التأهل للنخبة الآسيوية بهزيمة الليلة..

    الاتحاد يحل بالمركز الخامس في جدول الترتيب (الأخير المؤهل للملحق الآسيوي) برصيد 55 نقطة، فيما يحل التعاون في المركز السادس بـ52 نقطة.

    ويحتاج العميد لثلاث نقاط فقط لحجز مقعد "الملحق" المؤهل للبطولة القارية، بينما أمامه مواجهتي الشباب (17 مايو) والقادسية (21 مايو)، دون النظر لنتائج منافسه التعاون في قادم الجولات.

  • سوء حظ الاتحاد مستمر

    أبى سوء الحظ أن يترك الاتحاد في لحظاته الحاسمة بالموسم الجاري، حتى ونحن في الأمتار الأخيرة من دوري روشن السعودي 2025-2026..

    من قبل، واجه العميد سوء حظ في إصابة لاعب وسطه المالي محمدو دومبيا بعد رحيل الفرنسي نجولو كانتي نحو فنربخشه في الشتاء الماضي، بشهر واحد فقط، بينما لم يتم التعاقد مع بديل له.

    واستمر سوء الحظ باستبدال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بالمغربي يوسف النصيري، الذي قدم أكثر نسخه تواضعًا مع الاتحاد، منذ ضمه في الشتاء الماضي من فنربخشه.

    والليلة وبينما الاتحاد في حاجة لجهد كل نجومه، لحسم التأهل للمحلق الآسيوي، يتعرض أفضل نجومه ستيفن بيرجفاين للإصابة في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول لمواجهة الاتفاق، والمؤشرات الأولية تشير إلى احتمالية غيابه لشهر كامل، ما يعني أنه لن يلحق بأي من مواجهتي الشباب والقادسية الحاسمتين.

  • رحلة مشجع الاتحاد .. من السب إلى الإشادة

    إن كنت مشجعًا للاتحاد، فيمكنني أن أراهنك أنك كنت تسب كونسيساو على فترات من المباراة، قبل أن يستقر بك الحال بالاعتراف بأنه قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الفريق، والتي هي نادرة بالأساس..

    البداية كانت بمفاجأة استبعاد المهاجم المغربي يوسف النصيري من قائمة المباراة نهائيًا، حينها ظن البعض أن كونسيساو سيدفع بالسعودي صالح الشهري، لكنه كان بديلًا.

    المدرب البرتغالي اعتمد على اللعب بـ"مهاجم وهمي" أمام الاتفاق معولًا على انطلاقات موسى ديابي، ستيفن بيرجفاين، حسام عوار وحتى فابينيو، وهي الطريقة التي أضفت بعدًا جيدًا على هجوم الاتحاد قبل إصابة بيرجفاين تحديدًا.

    لكن بعد خروج بيرجفاين مصابًا، تأثر هجوم الاتحاد بعض الشيء، وهنا انتظر الجميع تقريبًا الدفع بصالح الشهري، لضغط الدفاعات الاتفاقية بعدما امتلكت زمام الأمور بشكل جيد.

    لكن كونسيساو لم يدفع بالشهري سوى في الدقيقة 89، وهنا كان الهجوم عليه، لكن "كسب الرهان" في الأخير..

    الاتحاد نجح في ترتيب الأوراق وبناء الهجمات من الخلف، الذي أسفر عن ثلاثة أهداف وخمس فرص محققة ضائعة على الأقل، في حصيلة لم يصل لها الاتحاد تقريبًا قط في وجود النصيري وربما حتى الفترة الأخيرة لكريم بنزيما في الفريق.

    بالمختصر في هذه النقطة: قد تكون مواجهة الاتفاق هي أقل مباراة تعرض بها كونسيساو لسباب جماهيرية .. ليس لأن أفكاره أتت بفوز ثمين، بل حتى على مستوى الأداء.

    أما السباب الأخرى التي تحولت لإشادات فكانت من نصيب ديابي تحديدًا، الذي أثبت أنه منتج كرأس حربة سواء صريح أو وهمي على عكس اللعب على طرف الملعب، إذ خلق وحده الليلة خمس فرص لزملائه، مع تسديده أربع تسديدات منها ثلاث على المرمى.


  • حكم المباراة على طريقة إدارة الاتحاد

    إحدى الأمور اللافتة في مواجهة الليلة كذلك هي تعامل الحكم عبدالله الخربوش مع سيرجيو كونسيساو..

    المدرب البرتغالي سيطرت عليه العصبية الزائدة منذ بداية اللقاء، هي مبررة بالطبع بالنسبة للجماهير الاتحادية، لكن الغريب أن وسط كثرة الاعتراضات لم يشهر الخربوش الكارت الأصفر له، وكأنه تقمص دور إدارة الاتحاد!

    الحديث هنا عن الهدوء الكبير الذي تعاملت به إدارة النادي الجداوي مع كونسيساو على مدار الموسم وسط الشحن الجماهيري الكبير ضده والمطالب بطرده، إذ تمسكت ببقائه حتى نهاية الموسم رغم الإخفاقات ووداع البطولة تلو الأخرى.

    وهذا من حسن حظ البرتغالي في إحدى الليلة النادرة له مع الاتحاد!

