قرار آسيوي يغيّر خطة الاتحاد المفاجئة ورامون بلانيس يستحق الاحترام!.. "الوجه الآخر" من نكسة دوري جوّي للنخبة أمام الهلال

في ليلة كان يُعول عليها أن تكون طوق النجاة، تحوّلت أحلام جماهير عملاق جدة الاتحاد إلى "سراب"، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

فريق الاتحاد تحت 21 عامًا خسر (1-2) ضد عملاق الرياض الهلال، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات "ذهاب" ربع نهائي دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وسجل عمار الغامدي هدف الاتحاد الوحيد، في هذا الكلاسيكو السعودي الكبير؛ بينما أحرز عبدالعزيز جرموش وتركي الغميل، ثنائية الزعيم الهلالي.

نعم.. العميد الاتحادي لا يزال أمامه فرصة للتعويض "إيابًا"؛ إلا أن المهمة ستكون صعبة للغاية، حيث سيواجه الهلال على ملعبه في العاصمة الرياض.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد سقوط الاتحاد أمام الهلال، في "ذهاب" ربع نهائي دوري جوّي للنخبة..

