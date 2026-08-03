صفقة مفاجئة.. الاتحاد "يتفق" مع نجم ألميريا

النجم السنغالي ديون لوبي، بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية أوسلو فوتبول داكار؛ قبل أن يخرج للاحتراف الأوروبي صيف 2020، من بوابة الفريق الثاني لنادي رين الفرنسي.

وبعد موسم واحد.. تم تصعيد لوبي إلى فريق رين الأول لكرة القدم؛ والذي انتقل منه إلى نادي ألميريا الإسباني، صيف 2023.

ومع ألميريا؛ لعب النجم السنغالي 105 مباريات في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 4 أهداف وصانعًا 6 آخرين.

وعلى المستوى الدولي؛ مثّل لوبي منتخب السنغال الأول في 5 مباريات، منذ مارس 2023 وحتى نفس الشهر من عام 2025.

ومنذ مارس 2025؛ لم ينضم ديون لوبي إلى منتخب السنغال الأول لكرة القدم، سواء في المعسكرات الودية أو الرسمية.