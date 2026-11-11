8 نجوم على أبواب الرحيل: الاتحاد أمام فرصة ذهبية للبناء.. وبعض الأسماء تستحق "نظرة مختلفة" في هذه الحالة!

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في غضون عام ونصف تقريبًا؛ تحوّل عملاق جدة الاتحاد من نادٍ يجمع بين ثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، إلى فريق يعاني من تراجع كبير في الأداء والنتائج.

نعم.. الاتحاد توج بثنائية الدوري والكأس في 2024-2025؛ قبل أن يعاني من تراجع كبير في العام الرياضي الماضي، وهو الأمر الذي يتواصل في بداية الموسم الحالي رغم التحسن النسبي.

ويبدو العميد الاتحادي في الموسم الحالي 2026-2027، تحت قيادة مديره الفني الألماني الشاب ينز فيسينج، أفضل مما كان عليه في العام الرياضي الماضي؛ رغم أنه لا يزال يعاني من مشاكل عديدة، تجعله غير مرشح قوي للتتويج بالألقاب.

ووسط كل ذلك؛ فإن الاتحاد مقبل على معضلة جديدة في الأيام القليلة القادمة، تتمثل في دخول عدد كبير من لاعبيه "الفترة الحرة" من عقودهم.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ ملف عقود نجوم الاتحاد الذين يدخلون "الفترة الحرة" في يناير 2027، ومدى أحقيتهم في البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم..